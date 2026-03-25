メジャーリーグベースボール(MLB2026)は、3月26日(木)からレギュラーシーズンがスタートする。

本記事では、MLB2026のテレビ放送・ネット配信局を昨季中継実績も参考にしながら予想する。

2026シーズンのMLBはどこで見られる？

MLB2026は、主にネット『Amazonプライムビデオ(MLB on SPOTV)』と『SPOTV NOW』、『MLB.tv(Amazon無料体験あり)』、衛星放送『J SPORTS』で多くの試合を視聴することができる。『MLB.tv』では全試合が完全ライブ配信され、『Amazonプライムビデオ(MLB on SPOTV)』は、プライム会員なら追加料金なしで視聴可能。

レギュラーシーズン350試合以上、ポストシーズンの注目試合もライブ配信する。『SPORTV NOW』と『J SPORTS』では日本人選手が所属する球団の試合を中心に連日中継される。

『NHK』も大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦を中心に、レギュラーシーズンで160試合以上、ポストシーズンなどを含めると、昨シーズン並みか、それを超える200試合以上の中継を予定していることが発表済みだ。チャンネルは地上波「総合」をはじめ、衛星放送『NHK BS』と『BSプレミアム4K』が主となる見込み。

さらに、『Amazonプライムビデオ』の「SPOTV」チャンネルでも引き続きプライム会員費以外の追加料金なくMLBが視聴可能。昨季は54試合となっていたが、今季は350試合以上に拡大し、ポストシーズンの注目試合も配信対象となることが発表されている。

2025シーズンを参考にすると、ネット『ABEMA』も平日開催試合を中心に連日生中継。地上波『日本テレビ』でも開幕戦が生放送されていた。しかし、2026シーズンに向けて両プラットフォームでの取り扱いは発表されておらず。特に『日本テレビ』の試合は「東京シリーズ」として日本で行われた開幕戦が対象となっていたため、2026シーズンも継続とはいかなさそうだ。地上波放送については、『NHK』が唯一の選択肢となる可能性が高い。

その他、『Netflix(ネットフリックス)』と『Apple TV』でも一部の試合が生中継される。

放送・配信局一覧

チャンネル 形態 月額(税込) 中継試合 Amazonプライムビデオ「SPOTV」 ット 600円

[30日間無料体験あり]

・年間350試合以上

・ポストシーズンは試合開催日に毎日1試合 SPOTV NOW ネット ベーシック：2,000円

プレミアム：3,000円

[3/31まで年間プラン早期割引！月々実質1,000円～] ・ドジャース戦全試合 日本語実況・解説ライブ配信

・日本人所属球団の試合を中心に毎日最大8試合をライブ配信(日本語実況最大4試合) MLB.tv(Amazon) ネット 4,220円

[7日間無料体験あり] ・全試合ライブ配信

・英語音声 NHK

(総合・BS・BSP4K・ONE) 地上波/衛星テレビ・ネット 受信料 ・注目試合を生中継

・ドジャースなど日本人中心に年間200試合以上

・ポストシーズンも含む J SPORTS 衛星テレビ 2,980円

[＋スカパー基本料429円] ・注目試合を生中継 Netflix ネット 890円～

[LYP×Netflixもお得！] ・開幕戦 ジャイアンツvsヤンキース(3/26)

・ホームランダービー(7月開催) Apple TV ネット 900円

[7日間無料体験あり] ・現地金曜日開催試合を毎週2試合

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！早期割引キャンペーンを実施中

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。

キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。

『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

まずはAmazonプライムビデオの登録ページにアクセス

視聴したい試合をタップ 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法は継続更新時に必要なため入力（無料体験期間内の解約なら0円） これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLB2026の関連情報

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