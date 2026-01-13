MLB 2026シーズンをプレーする日本人選手は？

2026シーズンのMLB（メジャーリーグベースボール）には、村上宗隆、岡本和真が新たに挑戦する。

大谷翔平や山本由伸らを含め、2026シーズンにMLBでプレーする全日本人選手を紹介していこう。

アメリカン・リーグ

吉田正尚（ボストン・レッドソックス）

外野手

日本で首位打者や最高出塁率など数多くのタイトルを獲得し、2023年に野手最高額でレッドソックスと契約した。2025シーズンは55試合の出場にとどまっており、今シーズンは勝負の1年となる。

菊池雄星（ロサンゼルス・エンゼルス）

投手

2025シーズンからエンゼルスに所属し、シーズンからエンゼルスに所属し、1年目から33試合に登板。先発ローテーションを守り抜いた。昨季は7勝11敗と負け越しており、今季は10勝と貯金を作りたい。

岡本和真（トロント・ブルージェイズ）

内野手

読売ジャイアンツの4番が、2026シーズンから海を渡る。バッティングはもちろん、本職のサードのほかファースト、レフトを守れる守備力も評価されている。

村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）

内野手

「令和の三冠王」が満を辞してMLB挑戦。ホワイトソックスは2025シーズン、リーグで唯一100敗を喫するなど地区最下位に終わった。チーム再建に向け、村上には打線の軸として期待がかかる。

今井達也（ヒューストン・アストロズ）

投手

埼玉西武ライオンズではエースに君臨し、2023年から3シーズン連続で二桁勝利を挙げた。昨季は10勝5敗防御率1.92の好成績を残し、2026シーズンからMLBに挑戦する。

ナショナル・リーグ

千賀滉大（ニューヨーク・メッツ）

投手

昨季はシーズンでは7勝をマークしたが、シーズン途中にマイナー降格。トレードも噂されるなど、チーム内での立場は微妙となっている。

今永昇太（シカゴ・カブス）

投手

2年目の昨季は怪我で離脱があったものの、9勝をマーク。15勝をあげた1年目のような活躍に期待だ。

鈴木誠也（シカゴ・カブス）

外野手

2022年からカブスでプレー。昨季は32本塁打を放つなど、打線の軸として活躍した。

ラーズ・ヌートバー（セントルイス・カージナルス）

外野手

日系メジャーリーガーとして、2023年にはWBCの優勝に貢献した。

大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）

投手・野手

メジャーリーグでも前人未到の道を歩む。2024シーズンから所属するドジャースでは、2シーズン連続でMVPを獲得。ワールドシリーズ連覇にも貢献した。2026シーズンは開幕から二刀流の活躍が見られるだろうか。

山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）

投手

日本では前人未到の3年連続投手4冠、沢村賞に輝き、2025シーズンからメジャーへ。1年エマkら12勝をマークすると、ワールドシリーズではMVPに輝いた。

佐々木朗希（ロサンゼルス・ドジャース）

投手

2025シーズンからMLBでプレーしている。開幕は先発で迎えたが、負傷離脱から復帰後はリリーフ起用。ブルペンを支え、チームのワールドシリーズ制覇に貢献した。

松井裕樹（サンディエゴ・パドレス）

投手

パ・リーグを代表する抑えとして活躍し、2年連続で最多セーブ投手に。23年オフに海外FA権を行使し、パドレスと契約した。

ダルビッシュ有（サンディエゴ・パドレス）

投手

現役では最長となるメジャーリーグ15シーズン目に臨む。2021年からパドレスでプレーしている。

