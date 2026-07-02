ポルトガルvsクロアチアはいつ？何時から？決勝トーナメント1回戦の試合日程・キックオフ時間まとめ

FIFAワールドカップ2026のラウンド32で、クリスティアーノ・ロナウド擁するポルトガル代表と、ルカ・モドリッチを中心に戦うクロアチア代表が対戦する。

本記事では、ポルトガル対クロアチアの試合日程、中継予定について紹介する。

ポルトガルvsクロアチアはいつ？何時から？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のポルトガル代表対クロアチア代表は、日本時間2026年7月3日(金)8:00にキックオフする。

現地時間では7月2日(木)19:00に試合開始予定。会場はカナダ・トロントのトロント・スタジアムで、ベスト16進出を懸けた一発勝負として行われる。

大会：FIFAワールドカップ2026 ラウンド32

対戦カード：ポルトガル代表vsクロアチア代表

試合日：2026年7月3日(金)

キックオフ：8:00（日本時間）

現地時間：2026年7月2日(木)19:00

会場：トロント・スタジアム（カナダ・トロント）

ポルトガルvsクロアチアの見どころは？

最大の注目は、クリスティアーノ・ロナウドとルカ・モドリッチによる世界的スター同士の対決だ。41歳のロナウドは今大会で史上初となるワールドカップ6大会連続ゴールを達成。一方、40歳のモドリッチもグループステージのガーナ戦で大会史上最年長アシストを記録しており、今なお両代表の攻撃をけん引している。

ポルトガルは、高いボール保持率と精度の高いパスワークを武器に試合を支配する。グループステージでは大会トップクラスとなる92％のパス成功率を記録したほか、守護神ディオゴ・コスタを中心とする守備陣も安定。相手に主導権を渡さず、クロアチアの守備ブロックをどのように崩すかがポイントとなる。

対するクロアチアは、2018年大会の準優勝、2022年大会の3位を支えたモドリッチ、イヴァン・ペリシッチ、アンドレイ・クラマリッチら経験豊富な選手を擁する。試合のテンポを巧みに操り、延長戦やPK戦を含む接戦を制してきた勝負強さは、ノックアウトステージでも大きな武器となるだろう。

さらに、ヨシュコ・グヴァルディオルをはじめとする若い世代と、黄金世代の融合にも注目したい。個の能力と攻撃力ではポルトガルが優位とみられるが、クロアチアが組織力と豊富な経験を生かして試合を接戦に持ち込めるかが鍵となる。

両国はポルトガルが優勝したEURO2016の決勝トーナメント1回戦でも対戦し、延長戦の末にポルトガルが勝利した。約10年ぶりとなる大舞台での再戦で、クロアチアが雪辱を果たすのか、ポルトガルが再び勝利を手にするのか注目ポイントだ。

ポルトガルvsクロアチアのテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のポルトガル代表対クロアチア代表は、日本テレビ系列、NHK BSプレミアム4K、DAZNで放送・配信される。

地上波では、日本テレビ系列が日本時間2026年7月3日(金)7:40から生中継を実施する。試合は同日8:00キックオフ予定のため、開始前からテレビで視聴可能だ。

衛星放送では、NHK BSプレミアム4Kが同日21:00から録画放送を行う。深夜・早朝の生中継を見られない場合は、夜の4K放送で試合を楽しめる。

インターネットでは、DAZNが8:00からライブ配信を実施。松原良香氏が解説、西岡明彦氏が実況を担当する予定だ。試合終了後には見逃し配信も利用できる。

放送・配信先 開始時間 放送・配信形態 備考 DAZN 7月3日(金)8:00 ライブ配信・見逃し配信 解説：松原良香

実況：西岡明彦 日本テレビ系列 7月3日(金)7:40 地上波生中継 解説：城彰二、戸田和幸

実況：伊藤遼 NHK BSプレミアム4K 7月3日(金)21:00 4K録画放送 解説：チョン・テセ

実況：森田哲意

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