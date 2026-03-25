村上宗隆ホワイトソックスのMLB開幕戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

村上宗隆が所属するシカゴ・ホワイトソックスのMLB開幕戦に注目が集まっている。NPBを代表するスラッガーとして実績を積み重ねてきた村上だけに、メジャー初年度のスタートをどのように切るのかは大きな見どころだ。

本記事では、村上宗隆が所属するホワイトソックスのMLB開幕戦について紹介する。

村上宗隆所属のホワイトソックスのMLB開幕戦はいつ？何時から？

2026年のMLB開幕戦で注目を集めているのが、村上宗隆が所属するシカゴ・ホワイトソックスの一戦だ。日本球界を代表するスラッガーがメジャーの舞台でどのようなスタートを切るのか、開幕戦から大きな関心が寄せられている。

ホワイトソックスの開幕戦は、日本時間で2026年3月27日(金)の午前3時10分にプレーボール予定。敵地ミルウォーキーで、ミルウォーキー・ブルワーズとの対戦となる。

村上はこの試合で「4番・一塁」での先発起用が有力視されており、いきなり中軸としての役割を担う見込みだ。対するブルワーズは、最速167.9キロを誇る剛腕J・ミジオロウスキーが開幕投手を務めるとされており、メジャー屈指のパワー投手との対決は大きな見どころとなる。

日本時間では早朝の試合となるが、村上のMLBデビュー戦となる可能性が高い一戦だけに、見逃せないカードと言える。

項目 内容 試合日程(日本時間) 2026年3月27日(金) 開始時間(日本時間) 午前3時10分 対戦相手 ミルウォーキー・ブルワーズ 試合会場 ミルウォーキー(敵地) 予想打順 4番・一塁 注目対戦 J・ミジオロウスキー(最速167.9キロ)

村上宗隆所属のホワイトソックスのMLB開幕戦の放送・配信予定は？

村上宗隆が所属するシカゴ・ホワイトソックスのMLB開幕戦は、日本国内でも複数の放送・配信サービスで視聴可能となっている。メジャー挑戦初戦となる可能性が高い一戦だけに、視聴環境は事前に確認しておきたいポイントだ。

テレビ放送では『NHK BS』および『J SPORTS』が中継を予定。特にNHK BSは、日本人選手が所属する試合を中心に今季も多くの試合を放送予定となっており、開幕戦もその対象に含まれる見込みだ。

ネット配信では『SPOTV NOW』と『MLB.TV』が対応。SPOTV NOWでは日本語実況・解説付きで視聴できる点が大きな特徴で、DJケチャップによる実況と福島良一による解説が予定されている。一方、MLB.TVは公式サービスとして全試合をカバーしているが、英語実況のみとなる点には注意が必要だ。

なお、『J SPORTSオンデマンド』ではMLBの配信は行われていないため、テレビ視聴のみとなる点も押さえておきたい。

サービス名 配信・放送形態 特徴 NHK BS テレビ放送 生中継予定、日本人選手中心に多数放送 SPOTV NOW ネット配信 日本語実況(DJケチャップ)・解説(福島良一)付き J SPORTS テレビ放送 年間250試合以上を中継(オンデマンド配信なし) MLB.TV ネット配信 全試合視聴可能(英語実況のみ)

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『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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