ロス五輪2028はいつ？野球種目はある？日程・スケジュールまとめ

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピック(ロス五輪)は、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に行われる夏季オリンピックだ。2024年パリ大会の次に開催される大会として世界中から注目を集めている。

本記事では、ロサンゼルス五輪の開催日程や大会スケジュール、野球競技の有無について紹介する。

ロス五輪はいつ？

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピック(LA2028)は、2028年7月14日に開会式が行われ、7月30日に閉会式を迎える日程で開催される予定だ。開催地はアメリカ・ロサンゼルスで、17日間にわたり世界各国のトップアスリートが金メダルを争う。

なお、一部の競技は開会式に先立ってスタートする。ハンドボール、ホッケー、バスケットボールなどの7競技は7月12日から競技が始まり、開会式前から大会は本格的に動き出す形となる。また、追加競技として復活する野球は7月13日に開幕し、決勝戦は7月19日(日本時間20日)に実施される予定となっている。

項目 日程 開会式 2028年7月14日 閉会式 2028年7月30日 一部競技開始 2028年7月12日

なお、ロサンゼルスパラリンピックは2028年8月15日から8月27日までの13日間にわたって開催される予定となっている。

ロス五輪に野球種目はある？

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピック(LA2028)では、野球・ソフトボールが追加競技として実施されることが決定している。東京2020大会以来、2大会ぶりの復活となり、日本を含む世界の野球強豪国によるハイレベルな戦いが期待されている。

会場はMLBロサンゼルス・ドジャースの本拠地として知られるドジャー・スタジアムで開催される予定。MLBのロブ・マンフレッドコミッショナーは、大リーガーのオリンピック参加について前向きな姿勢を示しており、シーズン中断期間の拡大なども検討されている。

なお、ソフトボールも同様に追加競技として復活するが、会場はロサンゼルスではなくオクラホマシティで開催される予定となっている。また、2028年ロサンゼルスパラリンピックの実施競技には野球は含まれていない。

項目 内容 競技 野球・ソフトボール(追加競技) 野球会場 ドジャー・スタジアム ソフトボール会場 オクラホマシティ MLB選手参加 参加に向けた調整が検討中

ロス五輪 野球種目の日程・スケジュールは？

2028年ロサンゼルスオリンピック(LA2028)の野球競技は、2028年7月13日から7月19日までの7日間にわたって開催される予定だ。今大会ではメジャーリーグ(MLB)選手の参加を可能にするため、当初の案より日程が前倒しされ、開会式前日の7月13日に開幕するスケジュールとなっている。

大会には全6チームが出場し、グループステージとノックアウトステージの2段階で争われる。グループステージは7月13日、15日、16日に実施され、各日2試合(現地時間11:00と19:00)が予定されている。その後、7月17日に準々決勝、7月18日に準決勝が行われ、最終日の7月19日に3位決定戦と決勝戦が開催される。

決勝戦は現地時間7月19日19:00開始予定で、日本時間では7月20日午前11時にプレーボールとなる見込み。会場はロサンゼルス・ドジャースの本拠地として知られるドジャー・スタジアムが使用される予定だ。なお、同じく復活するソフトボール競技はロサンゼルスではなく、オクラホマシティで7月23日から29日にかけて実施される予定となっている。

ラウンド 日程 備考 グループステージ 2028年7月13日・15日・16日 1日2試合(11:00 / 19:00) 準々決勝 2028年7月17日 ノックアウトステージ 準決勝 2028年7月18日 決勝進出決定 3位決定戦 2028年7月19日 11:00 現地時間 決勝 2028年7月19日 19:00 日本時間7月20日11:00

WBC2026はNetflixで全試合配信

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、日本国内における映像配信権を動画配信サービス「Netflix」が取得している。大会は1次ラウンドから準決勝、決勝まで含めてすべてNetflixで配信される予定だ。

このため、日本国内では地上波の民放各局やNHK、BS・CSでのテレビ中継は予定されていない。また、民放が提供する見逃し配信サービスTVerでもライブ配信は行われない見込みとなっている。試合映像をリアルタイムで視聴する場合はNetflixを利用する必要がある。

WBC2026 放送・配信情報

Netflix：○（ライブ配信）

地上波テレビ：×（放送予定なし）

NHK：×（放送予定なし）

TVer：×（配信予定なし）

ニッポン放送：○（ラジオ中継）

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WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

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