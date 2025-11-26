Amazonブラックフライデー値下げ情報まとめ｜1年で最も価格が下がったものは？

年内最大級のセールイベントとなるAmazonブラックフライデー2025が、11月24日(月)から開催されている。家電、日用品、ファッション、食品、ガジェットまで、ほぼ全ジャンルが値下げされる大注目のセールだ。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025で買うべき商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025では何がお得に？買うべき商品を紹介

2025年のAmazonブラックフライデーは、例年以上に割引幅が大きく、生活必需品から家電、ガジェット、Apple製品まであらゆるカテゴリーが大幅値下げの対象となっている。特に食品や飲料のまとめ買い、iPadやMacBookの大型値引き、Fireシリーズの半額近いセールなど、実質価格が1年で最も下がる時期と言っていいラインアップが揃った。

食品・飲料は“箱買い”が最も得をするジャンル

Amazonセールで毎回強いのが食品と飲料。今年も例外ではなく、炭酸水、ミネラルウォーター、エナジードリンク、ビールなどが10〜30%オフの特価で展開されている。特にレッドブル24本セットやコカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml×24本のような“大容量パック”は、1本あたりの単価が最安クラスまで下がるため、買い足しの絶好機となる。

Apple製品はAir・iPad・アクセサリが狙い目

Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルー が15%オフ、iPad Air(M3)が19%オフ、さらにApple Pencil Proも値下げ対象に入っており、Apple製品の値引きとしてはかなり大きい部類。普段はほぼ下がらないジャンルだけに、学習用タブレットや仕事用デバイスを探しているなら、今回のセール期間は最適なタイミングだ。

PC・周辺機器は“狙い撃ちの値下げ”が多い

LenovoやHPなどのノートPCが20〜34%オフのレンジで下落しており、学生・ビジネス用途には非常にコスパが高い。一方で、ゲーミング向け周辺機器はRazerのマウスやロジクールのPROシリーズが15〜30%オフ。さらにAdobe Creative Cloudフォトプランが20%オフになっており、クリエイターにとっては年間ライセンスを確保する絶好の機会だ。

日用品は毎日使うものほど買う価値あり

アタック 抗菌EX 洗濯洗剤 液体 詰め替え 2500gや柔軟剤、除菌アイテムなどの生活必需品も10〜30%オフの幅で多数登場している。特に洗剤や日用品は年間でも最安値圏まで落ちることが多く、カートに入れられる数だけ押さえておきたいジャンルだ。

家電はFireシリーズ・空気清浄機・ロボット掃除機が大本命

Amazonセールの顔とも言えるAmazon Fire TV Stick 4K Selectが今年も最大50%オフで登場。Fire HD 10などのタブレットも大幅値下げされており、エントリーモデルの買い替えには最適な時期。また、AnkerやSharkのロボット掃除機が40〜50%オフ前後、加湿空気清浄機も20%前後の割引が入っており、冬に向けた生活アップグレードが実現しやすい。

Amazonブラックフライデー2025は、価格だけでなく“普段は絶対に下がらない商品”にも割引が入るのが特徴。用途ごとに本当に必要なアイテムを絞り込むことで、年間の支出を最も削減できるタイミングとなる。

Amazonブラックフライデー2025で安くなる商品一覧

【食品・飲料・お酒】

【ホーム、キッチン用品、日用品】

【Amazon製品】

【Apple製品】

【洋服・シューズ・バッグ】

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。