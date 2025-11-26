Amazonブラックフライデー値下げ情報まとめ｜1年で最も価格が下がったものは？

このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
年内最大級のセールイベントとなるAmazonブラックフライデー2025が、11月24日(月)から開催されている。家電、日用品、ファッション、食品、ガジェットまで、ほぼ全ジャンルが値下げされる大注目のセールだ。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025で買うべき商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025では何がお得に？買うべき商品を紹介

2025年のAmazonブラックフライデーは、例年以上に割引幅が大きく、生活必需品から家電、ガジェット、Apple製品まであらゆるカテゴリーが大幅値下げの対象となっている。特に食品や飲料のまとめ買い、iPadやMacBookの大型値引き、Fireシリーズの半額近いセールなど、実質価格が1年で最も下がる時期と言っていいラインアップが揃った。

食品・飲料は“箱買い”が最も得をするジャンル

Amazonセールで毎回強いのが食品と飲料。今年も例外ではなく、炭酸水、ミネラルウォーター、エナジードリンク、ビールなどが10〜30%オフの特価で展開されている。特にレッドブル24本セットコカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml×24本のような“大容量パック”は、1本あたりの単価が最安クラスまで下がるため、買い足しの絶好機となる。

Apple製品はAir・iPad・アクセサリが狙い目

Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルー が15%オフ、iPad Air(M3)が19%オフ、さらにApple Pencil Proも値下げ対象に入っており、Apple製品の値引きとしてはかなり大きい部類。普段はほぼ下がらないジャンルだけに、学習用タブレットや仕事用デバイスを探しているなら、今回のセール期間は最適なタイミングだ。

PC・周辺機器は“狙い撃ちの値下げ”が多い

LenovoやHPなどのノートPCが20〜34%オフのレンジで下落しており、学生・ビジネス用途には非常にコスパが高い。一方で、ゲーミング向け周辺機器はRazerのマウスやロジクールのPROシリーズが15〜30%オフ。さらにAdobe Creative Cloudフォトプランが20%オフになっており、クリエイターにとっては年間ライセンスを確保する絶好の機会だ。

日用品は毎日使うものほど買う価値あり

アタック 抗菌EX 洗濯洗剤 液体 詰め替え 2500gや柔軟剤、除菌アイテムなどの生活必需品も10〜30%オフの幅で多数登場している。特に洗剤や日用品は年間でも最安値圏まで落ちることが多く、カートに入れられる数だけ押さえておきたいジャンルだ。

家電はFireシリーズ・空気清浄機・ロボット掃除機が大本命

Amazonセールの顔とも言えるAmazon Fire TV Stick 4K Selectが今年も最大50%オフで登場。Fire HD 10などのタブレットも大幅値下げされており、エントリーモデルの買い替えには最適な時期。また、AnkerやSharkのロボット掃除機が40〜50%オフ前後、加湿空気清浄機も20%前後の割引が入っており、冬に向けた生活アップグレードが実現しやすい。

Amazonブラックフライデー2025は、価格だけでなく“普段は絶対に下がらない商品”にも割引が入るのが特徴。用途ごとに本当に必要なアイテムを絞り込むことで、年間の支出を最も削減できるタイミングとなる。

Amazonブラックフライデー2025で安くなる商品一覧

【食品・飲料・お酒】

商品価格(税込)割引率
マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個3,059円→1,499円51%OFF
サントリー 天然水 ラベルレス 550ml×24本2,265円→1,613円29%OFF
by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個3,440円→2,847円17%OFF
by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶1,869円→1,331円29%OFF
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml×15本4,180円→2,863円32%OFF
ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本2,436円→1,301円47%OFF
はぐくみ 森永 大缶 800g×2缶パック5,054円→4,043円20%OFF
レッドブル エナジードリンク 250ml×24本5,132円→3,600円30%OFF
CCL い・ろ・は・す ラベルレス 2L×8本998円→821円18%OFF
by Amazon 秋田県産あきたこまち 無洗米 5kg5,205円→4,715円9%OFF
伊藤園 日本の水 ラベルレス 2L×8本960円→821円15%OFF
アサヒ スーパードライ 350ml×24本4,968円→4,497円9%OFF
吉野家 牛丼の具 120g×28袋13,608円→8,300円39%OFF
日清 ホットケーキミックス 極もち 480g×2個734円→477円35%OFF
綾鷹 濃い緑茶 525ml×24本2,136円→1,664円22%OFF
コカ・コーラ ラベルレス 500ml×24本2,352円→1,882円20%OFF
い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本2,055円→1,539円25%OFF
ネスレ キットカット パーティーボックス 70枚4,000円→3,016円25%OFF
チョコレート効果 カカオ72％ 大容量 1kg6,210円→3,904円37%OFF
マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 500g×4袋2,134円→1,429円33%OFF

【ホーム、キッチン用品、日用品】

商品価格(税込)割引率
by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パック2,603円→1,854円29%OFF
アタック 抗菌EX 洗濯洗剤 液体 詰め替え 2500g1,333円→979円27%OFF
レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL1,697円→1,329円22%OFF
アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g1,939円→1,566円19%OFF
Bold ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 詰め替え 100個3,599円→2,889円20%OFF
【ケース販売】【Amazon.co.jp限定】ワイドハイター EXパワー 業務用 4.5L×2本4,930円→3,076円38%OFF
VTCOSMETICS(VTコスメテックス) リードルS EFI-GF エクソソームマスク2,640円→1,980円25%OFF
【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア 224枚(56枚×4パック)8,280円→6,624円20%OFF
さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋4,014円→3,152円21%OFF
[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】3,290円→2,034円38%OFF

【Amazon製品】

商品価格(税込)割引率
Amazon Echo Pop5,980円→2,380円60%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズプロ マーベルアベンジャーズ20,980円→10,490円50%OFF
Kindle Scribe Notebook Design 32GB59,980円→45,980円23%OFF
Amazon Fire HD 8 タブレット15,980円→7,990円50%OFF
Kindle Paperwhite 16GB27,980円→19,980円29%OFF
Fire Max 11 タブレット 128GB キーボード付きカバーセット50,960円→33,460円34%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズモデル19,980円→11,980円40%OFF
Amazon Echo Dot 第5世代7,480円→3,980円47%OFF
Amazon Kindle 16GB マッチャ19,980円→13,980円30%OFF
Amazon Fire TV Stick 4K Select7,980円→3,980円50%OFF
Amazon Fire TV Soundbar Plus34,800円→24,800円29%OFF
Amazon Echo Spot 2024年発売11,480円→6,480円44%OFF
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB32,980円→24,980円24%OFF
Kindle Paperwhite 16GB27,980円→19,980円29%OFF
Amazon Echo Show 5 第3世代12,980円→6,980円46%OFF
New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション44,980円→34,980円22%OFF
Amazon Fire HD 8 タブレット15,980円→7,990円50%OFF
Amazon Fire TV Stick HD6,980円→3,480円50%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズプロ23,980円→14,980円38%OFF

【Apple製品】

商品価格(税込)割引率
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルー 58,800円→49,800円15%OFF
Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル 29,800円→24,800円17%OFF
Apple 2022 13インチMacBook Air M2 ミッドナイト 148,800円→119,800円19%OFF
Apple 2024 Mac mini M4 256GB 94,800円→84,800円11%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ピンク 58,800円→49,800円15%OFF
Apple 11インチ iPad Air(M3) 256GB スターライト 114,800円→95,800円17%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB ブルー 78,800円→64,800円18%OFF
Apple Watch Series 10(GPSモデル) 46mm ジェットブラック 64,800円→54,300円16%OFF
Apple AirPods 4(通常モデル) 21,800円→17,700円19%OFF
Magic Mouse(USB-C) ホワイト 10,800円→8,900円18%OFF
Apple 11インチ iPad Air(M3) 128GB スペースグレイ 98,800円→79,800円19%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB スペースグレイ 78,800円→64,800円18%OFF
Apple Pencil Pro 21,800円→18,800円14%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB シルバー 58,800円→49,800円15%OFF
Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルー 164,800円→139,800円15%OFF
整備済み品 iPhone 11 Pro 512GB ミッドナイトグリーン 65,656円→59,800円9%OFF
整備済み品 iPhone XS Max 256GB ゴールド 44,799円→41,215円8%OFF

【洋服・シューズ・バッグ】

商品価格(税込)割引率
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス 冷え対策 ルームソックス 532-9951,800円→1,457円19%OFF
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ 上下セット リカバリーウェア26,840円→22,814円15%OFF
[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT697,150円→3,933円45%OFF
[テクシーリュクス] メンズ TU-7774S ビジネスシューズ8,800円→5,980円32%OFF
[アイシャツ] i-Shirt 完全ノーアイロン 長袖ワイシャツ メンズ4,290円→3,590円16%OFF
[ニューバランス] スニーカー CM996 現行モデル16,280円→11,396円30%OFF
[Champion] トレーナー クルーネックスウェットシャツ C3-W001Z メンズ5,830円→2,886円50%OFF
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ おやすみスイッチ レッグウォーマー 938-9943,182円→2,549円20%OFF
[ニューバランス] ユニセックスベビー IZ996 現行モデル6,490円→4,543円30%OFF
[ニューバランス] レディース WL996 現行モデル スニーカー12,980円→9,086円30%OFF
[ニューバランス] メンズ MW880 v6 Fresh Foam 幅広ウォーキングシューズ13,200円→8,089円39%OFF

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

商品価格(税込)割引率
Microsoft Office Home & Business 2024(永続版) オンラインコード版39,982円→35,623円11%OFF
Logicool G ハンコン RS50 SYSTEM ダイレクトドライブ ステアリングホイール99,440円→84,500円15%OFF
ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD_Black SN850P PS5公式ライセンス版36,850円→27,556円25%OFF
【Amazon.co.jp限定】Logicool G ハンコン G923d フォースフィードバック搭載57,500円→38,800円33%OFF
ESET HOME セキュリティ プレミアム 5台3年 オンラインコード版13,200円→9,900円25%OFF
ベルモンド Switch2用 保護フィルム 2枚セット モンスターフィルム B15101,598円→1,199円25%OFF
【Adobe公式】Creative Cloud フォトプラン(Photoshop+Lightroom) 12カ月版25,891円→20,712円20%OFF
【Amazon.co.jp限定】Logicool G PRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd(赤軸)15,194円→9,980円34%OFF
BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー 無線/有線 2000Hzポーリングレート10,620円→9,027円15%OFF
【Amazon.co.jp限定】Logicool G ラピッドトリガー PRO X TKL RAPID G-PKB-TKL-RTBKd29,800円→20,900円30%OFF

