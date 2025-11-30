Amazonブラックフライデー2025の本セールが、12月1日(月)まで開催されている。

本記事では、Amazonブラックフライデーで買うべきセール対象商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー買うべきセール対象商品は？どれくらい安くなる？

Amazonブラックフライデーの魅力は、単なる値引きだけでは語り尽くせない。家電・ガジェットの大幅割引と、ポイントアップキャンペーンによる“実質的な値下げ”が重なることで、1年の中でもトップクラスのお得度を実現するセールとなっている。

まず注目したいのが家電・ガジェットの割引率だ。テレビや洗濯機、ロボット掃除機など、普段は価格が落ちにくい高額家電が大幅に値下がりし、型落ちモデルでは最大50%オフに到達するケースも珍しくない。実際に、Amazon Fire TV Stick 4K Selectが50％OFFの3,980円に、Amazon Kindle 16GBが30％OFFの13,980円になるなど、初売りやプライムデーを上回る水準で価格が動く年もある。またシャープの空気清浄機やロボット掃除機など、日常的に需要が高い定番アイテムもセール対象になりやすい。

さらにApple製品も例外ではない。普段は価格が崩れにくいApple製品だが、ブラックフライデーでは10〜20%の価格割引が期待できるうえ、ポイントアップキャンペーンの対象になる可能性が高く、実質的な値引き額はさらに大きくなる。Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？では、Apple製品のセール情報について紹介している。

そしてAmazonブラックフライデーを語るうえで欠かせないのが、同時開催されるポイントアップキャンペーンだ。エントリー必須のこの施策では、合計10,000円以上の注文で最大10,000ポイントが還元され、プライム会員(+1.5%)、Amazon Mastercard(+最大3.0%)、対象ブランド(+4.0%または+5.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)など複数の要素が加算される。

これらが重なると、おもちゃ・ホビーカテゴリーでは最大15〜16%のポイント還元に到達。表示価格の割引と合わせれば、実質的な負担は想像以上に小さくなる。また、Amazonギフトカードを5,000円以上購入すると最大700ポイントが付与されるキャンペーンもあり、事前準備を徹底することでさらにお得度を押し上げられる。Amazonギフトカードのお得情報では、Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめで紹介している。

総合的に見れば、Amazonブラックフライデーは「価格割引」と「ポイント還元」の二重構造によって、家電から日用品まで幅広いジャンルが年間最安級の水準になるセールだ。適切なカテゴリー選びと事前準備によって、実質的な割引率は想像以上のレベルに達する。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。