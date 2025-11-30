Amazonブラックフライデー2025の本セールが、12月1日(月)まで開催されている。
本記事では、Amazonブラックフライデーで買うべきセール対象商品について紹介する。
Amazonブラックフライデー買うべきセール対象商品は？どれくらい安くなる？
Amazonブラックフライデーの魅力は、単なる値引きだけでは語り尽くせない。家電・ガジェットの大幅割引と、ポイントアップキャンペーンによる“実質的な値下げ”が重なることで、1年の中でもトップクラスのお得度を実現するセールとなっている。
まず注目したいのが家電・ガジェットの割引率だ。テレビや洗濯機、ロボット掃除機など、普段は価格が落ちにくい高額家電が大幅に値下がりし、型落ちモデルでは最大50%オフに到達するケースも珍しくない。実際に、Amazon Fire TV Stick 4K Selectが50％OFFの3,980円に、Amazon Kindle 16GBが30％OFFの13,980円になるなど、初売りやプライムデーを上回る水準で価格が動く年もある。またシャープの空気清浄機やロボット掃除機など、日常的に需要が高い定番アイテムもセール対象になりやすい。
さらにApple製品も例外ではない。普段は価格が崩れにくいApple製品だが、ブラックフライデーでは10〜20%の価格割引が期待できるうえ、ポイントアップキャンペーンの対象になる可能性が高く、実質的な値引き額はさらに大きくなる。Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？では、Apple製品のセール情報について紹介している。
そしてAmazonブラックフライデーを語るうえで欠かせないのが、同時開催されるポイントアップキャンペーンだ。エントリー必須のこの施策では、合計10,000円以上の注文で最大10,000ポイントが還元され、プライム会員(+1.5%)、Amazon Mastercard(+最大3.0%)、対象ブランド(+4.0%または+5.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)など複数の要素が加算される。
これらが重なると、おもちゃ・ホビーカテゴリーでは最大15〜16%のポイント還元に到達。表示価格の割引と合わせれば、実質的な負担は想像以上に小さくなる。また、Amazonギフトカードを5,000円以上購入すると最大700ポイントが付与されるキャンペーンもあり、事前準備を徹底することでさらにお得度を押し上げられる。Amazonギフトカードのお得情報では、Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめで紹介している。
総合的に見れば、Amazonブラックフライデーは「価格割引」と「ポイント還元」の二重構造によって、家電から日用品まで幅広いジャンルが年間最安級の水準になるセールだ。適切なカテゴリー選びと事前準備によって、実質的な割引率は想像以上のレベルに達する。
Amazonブラックフライデーで買うべきセール対象商品一覧
【Amazon製品】
|商品名
|価格
|割引率
|Amazon Echo Pop
|5,980円→2,380円
|60%OFF
|Amazon Fire HD 8 キッズプロ マーベルアベンジャーズ
|20,980円→10,490円
|50%OFF
|Kindle Paperwhite 16GB
|27,980円→19,980円
|29%OFF
|Fire Max 11 タブレット 128GB キーボード付きカバーセット
|50,960円→33,460円
|34%OFF
|Amazon Echo Show 5 第3世代
|12,980円→6,980円
|46%OFF
|Amazon Kindle 16GB マッチャ
|19,980円→13,980円
|30%OFF
|Amazon Fire TV Stick 4K Select
|7,980円→3,980円
|50%OFF
|Amazon Fire HD 10 キッズプロ
|23,980円→14,980円
|38%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design 32GB
|59,980円→45,980円
|23%OFF
|Amazon Fire TV Stick HD
|6,980円→3,480円
|50%OFF
|Amazon Fire TV Soundbar Plus
|34,800円→24,800円
|29%OFF
|New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション
|44,980円→34,980円
|22%OFF
|Amazon Fire HD 8 キッズモデル
|19,980円→11,980円
|40%OFF
|Amazon Echo Dot 第5世代
|7,480円→3,980円
|47%OFF
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB
|32,980円→24,980円
|24%OFF
|Amazon Echo Spot 2024年発売
|11,480円→6,480円
|44%OFF
|Amazon Fire HD 8 タブレット
|15,980円→7,990円
|50%OFF
|Amazon Fire HD 10 キッズモデル
|23,980円→14,980円
|38%OFF
|Amazon Fire HD 8 タブレット
|15,980円→7,990円
|50%OFF
【Apple製品】
|商品名
|価格
|割引率
|Magic Mouse(USB-C) ホワイト
|10,800円→8,900円
|18%OFF
|Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB スペースグレイ
|78,800円→64,800円
|18%OFF
|Apple 11インチ iPad Air(M3) 256GB スターライト
|114,800円→95,800円
|17%OFF
|Apple Watch Series 10(GPSモデル) 46mm ジェットブラック
|64,800円→54,300円
|16%OFF
|整備済み品 iPhone 11 Pro 512GB ミッドナイトグリーン
|65,656円→59,800円
|9%OFF
|Apple Pencil Pro
|21,800円→18,800円
|14%OFF
|Apple 2024 Mac mini M4 256GB
|94,800円→84,800円
|11%OFF
|Apple 2022 13インチMacBook Air M2 ミッドナイト
|148,800円→119,800円
|19%OFF
|Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルー
|58,800円→49,800円
|15%OFF
|Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル
|29,800円→24,800円
|17%OFF
|Apple 11インチ iPad(A16) 128GB シルバー
|58,800円→49,800円
|15%OFF
|Apple 11インチ iPad Air(M3) 128GB スペースグレイ
|98,800円→79,800円
|19%OFF
|Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルー
|164,800円→139,800円
|15%OFF
|Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB ブルー
|78,800円→64,800円
|18%OFF
|Apple AirPods 4(通常モデル)
|21,800円→17,700円
|19%OFF
|Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ピンク
|58,800円→49,800円
|15%OFF
|整備済み品 iPhone XS Max 256GB ゴールド
|44,799円→41,215円
|8%OFF
【食品・飲料・お酒】
|商品
|価格(税込)
|割引率
|ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本
|2,436円→1,301円
|47%OFF
|サントリー 天然水 ラベルレス 550ml×24本
|2,265円→1,613円
|29%OFF
|by Amazon 秋田県産あきたこまち 無洗米 5kg
|5,205円→4,715円
|9%OFF
|[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2L×8本
|998円→821円
|18%OFF
|マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個
|3,059円→1,499円
|51%OFF
|日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480g×2個
|734円→477円
|35%OFF
|吉野家 牛丼の具 120g×28袋セット
|13,608円→8,300円
|39%OFF
|by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個
|3,440円→2,847円
|17%OFF
|コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml×24本
|2,136円→1,664円
|22%OFF
|by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶
|1,869円→1,331円
|29%OFF
|マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個
|3,059円→1,499円
|51%OFF
|ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚
|4,000円→3,016円
|25%OFF
|【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250ml×24本
|5,132円→3,600円
|30%OFF
|い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本
|2,055円→1,539円
|25%OFF
|【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 日本の水 2L×8本
|960円→821円
|15%OFF
|コカ・コーラ ラベルレス 500ml×24本
|2,352円→1,882円
|20%OFF
|チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg
|6,210円→3,904円
|37%OFF
|カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml×15本
|4,180円→2,863円
|32%OFF
|スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本
|4,968円→4,497円
|9%OFF
|マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋
|2,134円→1,429円
|33%OFF
【ホーム、キッチン用品、日用品】
|商品
|価格(税込)
|割引率
|アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g
|1,939円→1,566円
|19%OFF
|VTCOSMETICS(VTコスメテックス) リードルS EFI-GF エクソソームマスク
|2,640円→1,980円
|25%OFF
|アタック 抗菌EX 洗濯洗剤 液体 詰め替え 2500g
|1,333円→979円
|27%OFF
|[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】
|3,290円→2,034円
|38%OFF
|Bold ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 詰め替え 100個
|3,599円→2,889円
|20%OFF
|さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋
|4,014円→3,152円
|21%OFF
|by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パック
|2,603円→1,854円
|29%OFF
|【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア 224枚(56枚×4パック)
|8,280円→6,624円
|20%OFF
|レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL
|1,697円→1,329円
|22%OFF
|【ケース販売】【Amazon.co.jp限定】ワイドハイター EXパワー 業務用 4.5L×2本
|4,930円→3,076円
|38%OFF
【洋服・シューズ・バッグ】
|商品
|価格(税込)
|割引率
|[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス 冷え対策 ルームソックス 532-995
|1,800円→1,457円
|19%OFF
|[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ 上下セット リカバリーウェア
|26,840円→22,814円
|15%OFF
|[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69
|7,150円→3,933円
|45%OFF
|[テクシーリュクス] メンズ TU-7774S ビジネスシューズ
|8,800円→5,980円
|32%OFF
|[アイシャツ] i-Shirt 完全ノーアイロン 長袖ワイシャツ メンズ
|4,290円→3,590円
|16%OFF
|[ニューバランス] スニーカー CM996 現行モデル
|16,280円→11,396円
|30%OFF
|[Champion] トレーナー クルーネックスウェットシャツ C3-W001Z メンズ
|5,830円→2,886円
|50%OFF
|[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ おやすみスイッチ レッグウォーマー 938-994
|3,182円→2,549円
|20%OFF
|[ニューバランス] ユニセックスベビー IZ996 現行モデル
|6,490円→4,543円
|30%OFF
|[ニューバランス] レディース WL996 現行モデル スニーカー
|12,980円→9,086円
|30%OFF
|[ニューバランス] メンズ MW880 v6 Fresh Foam 幅広ウォーキングシューズ
|13,200円→8,089円
|39%OFF
【おもちゃ・ホビー】
【ゲーム・DVD・ソフトウェア】
|商品
|価格(税込)
|割引率
|Microsoft Office Home & Business 2024(永続版) オンラインコード版
|39,982円→35,623円
|11%OFF
|Logicool G ハンコン RS50 SYSTEM ダイレクトドライブ ステアリングホイール
|99,440円→84,500円
|15%OFF
|ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD_Black SN850P PS5公式ライセンス版
|36,850円→27,556円
|25%OFF
|【Amazon.co.jp限定】Logicool G ハンコン G923d フォースフィードバック搭載
|57,500円→38,800円
|33%OFF
|ESET HOME セキュリティ プレミアム 5台3年 オンラインコード版
|13,200円→9,900円
|25%OFF
|ベルモンド Switch2用 保護フィルム 2枚セット モンスターフィルム B1510
|1,598円→1,199円
|25%OFF
|【Adobe公式】Creative Cloud フォトプラン(Photoshop+Lightroom) 12カ月版
|25,891円→20,712円
|20%OFF
|【Amazon.co.jp限定】Logicool G PRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd(赤軸)
|15,194円→9,980円
|34%OFF
|BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー 無線/有線 2000Hzポーリングレート
|10,620円→9,027円
|15%OFF
|【Amazon.co.jp限定】Logicool G ラピッドトリガー PRO X TKL RAPID G-PKB-TKL-RTBKd
|29,800円→20,900円
|30%OFF
