amazon blackfriday 2025Amazon
Amazonブラックフライデーは11/24(月)から本セール開始！大幅値引き商品をチェック
Aoi Fujimiya

Amazonブラックフライデー2025で買うべきセール対象商品は？

Amazonブラックフライデー2025で買うべきセール対象商品は？家電・ガジェット・日用品・食品まで安くなるおすすめセールアイテムまとめ

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonブラックフライデー2025の本セールが、12月1日(月)まで開催されている。

本記事では、Amazonブラックフライデーで買うべきセール対象商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー買うべきセール対象商品は？どれくらい安くなる？

Amazonブラックフライデーの魅力は、単なる値引きだけでは語り尽くせない。家電・ガジェットの大幅割引と、ポイントアップキャンペーンによる“実質的な値下げ”が重なることで、1年の中でもトップクラスのお得度を実現するセールとなっている。

まず注目したいのが家電・ガジェットの割引率だ。テレビ洗濯機、ロボット掃除機など、普段は価格が落ちにくい高額家電が大幅に値下がりし、型落ちモデルでは最大50%オフに到達するケースも珍しくない。実際に、Amazon Fire TV Stick 4K Selectが50％OFFの3,980円に、Amazon Kindle 16GBが30％OFFの13,980円になるなど、初売りやプライムデーを上回る水準で価格が動く年もある。またシャープの空気清浄機やロボット掃除機など、日常的に需要が高い定番アイテムもセール対象になりやすい。

さらにApple製品も例外ではない。普段は価格が崩れにくいApple製品だが、ブラックフライデーでは10〜20%の価格割引が期待できるうえ、ポイントアップキャンペーンの対象になる可能性が高く、実質的な値引き額はさらに大きくなる。Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？では、Apple製品のセール情報について紹介している。

そしてAmazonブラックフライデーを語るうえで欠かせないのが、同時開催されるポイントアップキャンペーンだ。エントリー必須のこの施策では、合計10,000円以上の注文で最大10,000ポイントが還元され、プライム会員(+1.5%)、Amazon Mastercard(+最大3.0%)、対象ブランド(+4.0%または+5.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)など複数の要素が加算される。

これらが重なると、おもちゃ・ホビーカテゴリーでは最大15〜16%のポイント還元に到達。表示価格の割引と合わせれば、実質的な負担は想像以上に小さくなる。また、Amazonギフトカードを5,000円以上購入すると最大700ポイントが付与されるキャンペーンもあり、事前準備を徹底することでさらにお得度を押し上げられる。Amazonギフトカードのお得情報では、Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめで紹介している。

総合的に見れば、Amazonブラックフライデーは「価格割引」と「ポイント還元」の二重構造によって、家電から日用品まで幅広いジャンルが年間最安級の水準になるセールだ。適切なカテゴリー選びと事前準備によって、実質的な割引率は想像以上のレベルに達する。

Amazonブラックフライデーで買うべきセール対象商品一覧

【Amazon製品】

amazon blackfriday pAmazon

商品名価格割引率
Amazon Echo Pop5,980円→2,380円60%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズプロ マーベルアベンジャーズ20,980円→10,490円50%OFF
Kindle Paperwhite 16GB27,980円→19,980円29%OFF
Fire Max 11 タブレット 128GB キーボード付きカバーセット50,960円→33,460円34%OFF
Amazon Echo Show 5 第3世代12,980円→6,980円46%OFF
Amazon Kindle 16GB マッチャ19,980円→13,980円30%OFF
Amazon Fire TV Stick 4K Select7,980円→3,980円50%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズプロ23,980円→14,980円38%OFF
Kindle Scribe Notebook Design 32GB59,980円→45,980円23%OFF
Amazon Fire TV Stick HD6,980円→3,480円50%OFF
Amazon Fire TV Soundbar Plus34,800円→24,800円29%OFF
New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション44,980円→34,980円22%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズモデル19,980円→11,980円40%OFF
Amazon Echo Dot 第5世代7,480円→3,980円47%OFF
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB32,980円→24,980円24%OFF
Amazon Echo Spot 2024年発売11,480円→6,480円44%OFF
Amazon Fire HD 8 タブレット15,980円→7,990円50%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズモデル23,980円→14,980円38%OFF
Amazon Fire HD 8 タブレット15,980円→7,990円50%OFF

【Apple製品】

2amazon appleAmazon

商品名価格割引率
Magic Mouse(USB-C) ホワイト10,800円→8,900円18%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB スペースグレイ78,800円→64,800円18%OFF
Apple 11インチ iPad Air(M3) 256GB スターライト114,800円→95,800円17%OFF
Apple Watch Series 10(GPSモデル) 46mm ジェットブラック64,800円→54,300円16%OFF
整備済み品 iPhone 11 Pro 512GB ミッドナイトグリーン65,656円→59,800円9%OFF
Apple Pencil Pro21,800円→18,800円14%OFF
Apple 2024 Mac mini M4 256GB94,800円→84,800円11%OFF
Apple 2022 13インチMacBook Air M2 ミッドナイト148,800円→119,800円19%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルー58,800円→49,800円15%OFF
Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル29,800円→24,800円17%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB シルバー58,800円→49,800円15%OFF
Apple 11インチ iPad Air(M3) 128GB スペースグレイ98,800円→79,800円19%OFF
Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルー164,800円→139,800円15%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB ブルー78,800円→64,800円18%OFF
Apple AirPods 4(通常モデル)21,800円→17,700円19%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ピンク58,800円→49,800円15%OFF
整備済み品 iPhone XS Max 256GB ゴールド44,799円→41,215円8%OFF

【食品・飲料・お酒】

3 amazonfoodAmazon

商品価格(税込)割引率
ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本2,436円→1,301円47%OFF
サントリー 天然水 ラベルレス 550ml×24本2,265円→1,613円29%OFF
by Amazon 秋田県産あきたこまち 無洗米 5kg5,205円→4,715円9%OFF
[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2L×8本998円→821円18%OFF
マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個3,059円→1,499円51%OFF
日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480g×2個734円→477円35%OFF
吉野家 牛丼の具 120g×28袋セット13,608円→8,300円39%OFF
by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個3,440円→2,847円17%OFF
コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml×24本2,136円→1,664円22%OFF
by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶1,869円→1,331円29%OFF
マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個3,059円→1,499円51%OFF
ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚4,000円→3,016円25%OFF
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250ml×24本5,132円→3,600円30%OFF
い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本2,055円→1,539円25%OFF
【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 日本の水 2L×8本960円→821円15%OFF
コカ・コーラ ラベルレス 500ml×24本2,352円→1,882円20%OFF
チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg6,210円→3,904円37%OFF
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml×15本4,180円→2,863円32%OFF
スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本4,968円→4,497円9%OFF
マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋2,134円→1,429円33%OFF

【ホーム、キッチン用品、日用品】

4 amazon lifeAmazon

商品価格(税込)割引率
アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g1,939円→1,566円19%OFF
VTCOSMETICS(VTコスメテックス) リードルS EFI-GF エクソソームマスク2,640円→1,980円25%OFF
アタック 抗菌EX 洗濯洗剤 液体 詰め替え 2500g1,333円→979円27%OFF
[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】3,290円→2,034円38%OFF
Bold ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 詰め替え 100個3,599円→2,889円20%OFF
さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋4,014円→3,152円21%OFF
by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パック2,603円→1,854円29%OFF
【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア 224枚(56枚×4パック)8,280円→6,624円20%OFF
レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL1,697円→1,329円22%OFF
【ケース販売】【Amazon.co.jp限定】ワイドハイター EXパワー 業務用 4.5L×2本4,930円→3,076円38%OFF

【洋服・シューズ・バッグ】

5amazon fukuAmazon

商品価格(税込)割引率
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス 冷え対策 ルームソックス 532-9951,800円→1,457円19%OFF
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ 上下セット リカバリーウェア26,840円→22,814円15%OFF
[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT697,150円→3,933円45%OFF
[テクシーリュクス] メンズ TU-7774S ビジネスシューズ8,800円→5,980円32%OFF
[アイシャツ] i-Shirt 完全ノーアイロン 長袖ワイシャツ メンズ4,290円→3,590円16%OFF
[ニューバランス] スニーカー CM996 現行モデル16,280円→11,396円30%OFF
[Champion] トレーナー クルーネックスウェットシャツ C3-W001Z メンズ5,830円→2,886円50%OFF
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ おやすみスイッチ レッグウォーマー 938-9943,182円→2,549円20%OFF
[ニューバランス] ユニセックスベビー IZ996 現行モデル6,490円→4,543円30%OFF
[ニューバランス] レディース WL996 現行モデル スニーカー12,980円→9,086円30%OFF
[ニューバランス] メンズ MW880 v6 Fresh Foam 幅広ウォーキングシューズ13,200円→8,089円39%OFF

【おもちゃ・ホビー】

Amazon blackfriday toys 2025Amazon

商品価格(税込)割引率
BRIO ビルダースターターセット 34586 対象年齢 3歳~ 全49ピース おもちゃ 玩具 木製おもちゃ ブロック 大工遊び ごっこ遊び プレゼント(誕生日/クリスマス)3,300円→1,738円47%OFF
レゴ LEGO スーパーマリオ パックンフラワー 540ピース おもちゃ 玩具 ブロック 誕生日 クリスマス プレゼント 母の日 父の日 男性 女性 マリオ グッズ ゲーム 714269,480円→7,440円22%OFF
レゴ LEGO アイデア ゴッホ 星月夜 2316ピース おもちゃ 玩具 誕生日 お歳暮 プレゼント ブロック 母の日 父の日 男性 女性 油絵 絵画 芸術模型 アート コレクション インテリア オシャレ 2133322,308円→18,962円15%OFF
温泡 Kids 温泡キッズ 遊べる入浴 あわっぴー (ミカンの香り) お風呂 泡 あそび 子ども用 おもちゃ バスグッズ お風呂遊び こども向け485円→411円15%OFF
レゴ LEGO ディズニー スティッチ 730ピース おもちゃ 玩具 玩具 誕生日 クリスマス プレゼント ブロック 女の子 男の子 子供 9歳 10歳 11歳 小学生 ごっこ遊び おままごと 432499,480円→7,042円26%OFF
レゴ(LEGO) ディズニープリンセス レゴ(R) | ディズニー アナと雪の女王アドベントカレンダー 2025 おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 知育 女の子 男の子 子供 5歳 6歳 7歳 8歳 クリスマス ディズニー グッズ 432734,800円→4,043円16%OFF
パイロット スイスイおえかき miffyはじめてのスイスイおえかき 1歳以上 知育2,455円→2,087円15%OFF
エポック(EPOCH) 社のポカポンゲーム ミニオンズ2,178円→1,418円35%OFF
カニ おもちゃ 動く赤ちゃん おもちゃ 知育玩具 音楽玩具 男の子 女の子 幼児 ハイハイ 0 1 2 3 歳 誕生日 プレゼントランキング2,999円→2,379円21%OFF
パイロット かえちゃOh!! まほうのサーティワンアイスクリーム 3歳以上4,055円→3,553円12%OFF
レゴ(LEGO) スーパー・ヒーローズ バットマン フィギュア& バットポッドバイク おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 男の子 女の子 子供 12歳 13歳 14歳 小学生 フィギュア グッズ 762739,982円→7,534円25%OFF
ハズブロ(HASBRO) 約56g 8色入りレインボーカラーのプレイ・ドー、新学期用品、2才以上のプリスクールの子供向け、子供向けのアート&クラフト 粘土 ねんど、こどもの日、子供の日プレゼント1,012円→471円53%OFF
レゴ(LEGO) ハリー・ポッター 夜の騎士バスで行く冒険の旅 おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 男の子 女の子 子供 8歳 9歳 10歳 小学生 ハリーポッター グッズ 764466,982円→5,881円16%OFF
モンテッソーリ講師×おもちゃコンサルタント監修 お風呂 おもちゃ 増量43ピース入り 保育専門誌掲載×幼稚園導入 スクイーズ 知育玩具 1歳～ 食品衛生法試験合格済み くっつき虫 日本正規品3,450円→2,640円23%OFF
立体ブロック 日本語カード付 64個 バランスゲーム 知育玩具 正方形1,880円→1,680円11%OFF
Joyreal 車 おもちゃ 建設車両セット 1台収納車 6台ミニカーセット 車 玩具 はたらくくるま 2 3 4 5 6歳 働く車 子供 男の子 女の子 誕生日 プレゼント 子供 の 車 おもちゃ 知育玩具3,999円→2,701円32%OFF
アクアネイル サンリオキャラクターズ アクアネイルスタジオ AQ-N02 STマーク認証 6歳以上 おもちゃ 水 メイキングトイ コスメ Aqua Nail Studio エポック社 EPOCH1,864円→1,678円10%OFF

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

6 amazon pcAmazon

商品価格(税込)割引率
Microsoft Office Home & Business 2024(永続版) オンラインコード版39,982円→35,623円11%OFF
Logicool G ハンコン RS50 SYSTEM ダイレクトドライブ ステアリングホイール99,440円→84,500円15%OFF
ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD_Black SN850P PS5公式ライセンス版36,850円→27,556円25%OFF
【Amazon.co.jp限定】Logicool G ハンコン G923d フォースフィードバック搭載57,500円→38,800円33%OFF
ESET HOME セキュリティ プレミアム 5台3年 オンラインコード版13,200円→9,900円25%OFF
ベルモンド Switch2用 保護フィルム 2枚セット モンスターフィルム B15101,598円→1,199円25%OFF
【Adobe公式】Creative Cloud フォトプラン(Photoshop+Lightroom) 12カ月版25,891円→20,712円20%OFF
【Amazon.co.jp限定】Logicool G PRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd(赤軸)15,194円→9,980円34%OFF
BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー 無線/有線 2000Hzポーリングレート10,620円→9,027円15%OFF
【Amazon.co.jp限定】Logicool G ラピッドトリガー PRO X TKL RAPID G-PKB-TKL-RTBKd29,800円→20,900円30%OFF

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

