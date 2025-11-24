Amazonブラックフライデー2025は、年末商戦のスタート合図とも言える大型セールだ。今年は先行セールと本セールを組み合わせた過去最長のスケジュールとなり、例年以上にスタートダッシュが重要になる。
本記事では、Amazonブラックフライデーの開始時間と終了時間について紹介する。
Amazonブラックフライデーは何時から？開始時間と終了時間を徹底チェック
Amazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて最大11日間に及ぶ、過去最長のロングイベントとして実施される。年末商戦の本格始動となる大型セールで、人気カテゴリーの価格が一気に動き出すタイミングでもあるため、開始時刻を正確に把握しておくことが攻略の第一歩になる。
本セールは11月24日(月)0時にスタートし、12月1日(月)23時59分までの8日間。加えて、その直前には11月21日(金)0時から23日(日)23時59分までの先行セールが行われる。この先行セールで値下げされた商品は、本セールでも同価格で提供されるケースが多く、24日まで待たずに初日からの参戦が有効だ。
11日間フルで展開される今年のブラックフライデーは、特に先行セール初日の0時から在庫が大きく動くことが予想される。狙っている商品がある場合は、開始直後のチェックが欠かせない。
- 先行セール開始：2025年11月21日(金)0:00
- 先行セール終了：2025年11月23日(日)23:59
- 本セール開始：2025年11月24日(月・振替)0:00
- 本セール終了：2025年12月1日(月)23:59
- 総開催期間：2025年11月21日(金)〜12月1日(月)の11日間
- 先行セールの値下げ品は本セールでも同価格で販売されるケースが多いため、初日からの参加がおすすめ
- 特に21日(金)0:00の開始直後は人気商品の在庫が動きやすく、争奪戦になりやすい
Amazonブラックフライデー2025で実施される主なポイント還元キャンペーン
Amazon
Amazonブラックフライデー2025では、買い物金額に応じて実質価格が下がるポイント施策や、指定条件を満たすことで参加できる抽選企画が幅広く用意される。複数のキャンペーンを組み合わせると還元効果が大きくなるため、事前エントリーと条件整理が重要になる。今年はポイントアップに加えてスタンプ企画やdポイント連携など選択肢が広がり、より多角的にお得を狙える内容となっている。
特にポイントアップキャンペーンは、プライム会員特典やAmazon Mastercardとの相性が良く、普段の買い物スタイルをそのまま活用するだけで還元率が上昇する仕組みだ。カテゴリーによって加算率が変わる点も特徴で、おもちゃやブランドセレクションなど高還元のジャンルが明確になっている。
マンガ購読やプライム登録など簡単なアクションをこなすことで参加できるスタンプラリー、dポイントを利用して抽選に入れる連携企画など、買い物以外の行動でもチャンスが増える構造が整備されているのも今年のポイントだ。
主要なポイントキャンペーン一覧
- ポイントアップキャンペーン：エントリーと累計1万円以上の注文で還元率が上昇
- Amazonスタンプラリー：指定アクション達成で最大50000ポイント抽選に参加
- dポイントスタンプラリー：dポイント利用で最大10000ポイント抽選に応募
キャンペーン詳細
Amazon
ポイントアップキャンペーン
エントリー後、対象期間中に合計1万円（税込）以上の買い物をすると、条件に応じてAmazonポイントが加算される。2025年はカテゴリー別の加算が強化されており、特におもちゃ（6.5%）やブランドセレクション（4〜5%）は高い還元を得やすい。
- エントリー期間：11月14日（金）10時30分〜12月1日（月）23時59分
- 対象期間：11月21日（金）0時〜12月1日（月）23時59分
- プライム会員：+1.5%
- Amazon Mastercard：最大+3%
- おもちゃ：+6.5%
- ブランドセレクション：+4〜5%
- 抽選特典：対象者は最大100000ポイントの抽選に自動参加
Amazonスタンプラリー
商品購入、マンガのシリーズ購読、プライム登録などの行動を達成し、合計2000円以上の注文を行うことで大型抽選に参加できる。難しい条件はなく、日常的な利用でも達成しやすいのが特徴だ。
- 応募期間：11月14日（金）10時30分〜12月4日（木）23時59分
- 条件：4つの行動を達成し2000円以上購入
- 抽選内容：最大50000Amazonポイント
dポイントスタンプラリー
dアカウントとAmazonアカウントを連携し、買い物時にdポイントを使うことで自動的に抽選対象となる。日頃からdポイントを活用しているユーザーにとって参加しやすい企画だ。
- 対象期間：11月14日（金）10時30分〜12月1日（月）23時59分
- 条件：エントリー+dポイント利用
- 抽選内容：最大10000dポイント
Amazonブラックフライデー2025でお得に買い物をするには？
Amazon
2025年のAmazonブラックフライデーは、先行セールが11月21日(金)0:00、本セールが11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59まで続き、合計11日間にわたる長期イベントとなる。家電やガジェット、生活必需品からシーズンアイテムまで幅広いジャンルが値下げされるため、事前準備とポイント施策の活用が重要になる。ここでは、今年のブラックフライデーを最大限に活用するための流れを新構成で解説する。
STEP1 開催スケジュールを把握する
- 先行セール：11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59
- 本セール：11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59
- 総開催期間：11月21日(金)〜12月1日(月)
- 先行セールでの値下げが本セールでも継続されるケースが多い
STEP2 事前に必ず行う準備
ほしい物リストを整理する
- 検討中の商品は全てリストへ登録
- 値下げやタイムセール開始時の通知を受け取れる
- 先行セールで割引されていた場合は即購入が基本
ポイントアップキャンペーンへエントリーする
- エントリー前の購入分は還元対象外
- 1万円(税込)以上の買い物が条件
- 対象者は最大100,000ポイント抽選に自動参加
プライム会員加入を検討する
- 非会員より還元率が高い
- 配送特典や先行タイムセールなど特典の幅が広い
- ブラックフライデー期間のみの加入でも十分効果がある
STEP3 ポイント施策を組み合わせて実質価格を下げる
Amazon
Amazonギフトカードを利用する
- 対象者限定で購入額に応じて最大700ポイント付与
- ギフトカード自体はポイントアップ対象外
- ギフトカードを使用して購入した分はポイントアップが適用
併用できる追加キャンペーン
- Amazonスタンプラリーで最大50000ポイント抽選
- dポイントスタンプラリーで最大10000ポイント抽選
- コスメ3000円以上の購入で還元上乗せ 上限2000ポイント
- 商品個別クーポンを事前取得すると割引が加算
日用品と食品はまとめ買いが有利
- 定期おトク便利用でさらに割引が適用
- 単価を比較し本当に得かどうかを判断する
STEP4 カテゴリー別に動き方を変える
家電とガジェット
- 先行セール初日の0:00が最安を狙いやすい
- Apple製品は先行の段階で動きやすく早めのチェックが必要
日用品と食品
- まとめ買いがコスパ良好
- ストック可能なものは先行で購入して問題ない
ファッションと季節商品
- 本セール開始後に追加値下げされる可能性がある
- 人気サイズは先に売れやすいため早めに動く
STEP5 開始前の最終チェック
- ポイントアップキャンペーンのエントリー確認
- 価格履歴のチェックで本当に安いか判断
- 複数施策の組み合わせができているか確認
- 先行セール開始に合わせて動ける準備を整える
