Amazonブラックフライデーは11/24(月)から本セール開始！大幅値引き商品をチェック
Aoi Fujimiya

Amazonブラックフライデー2025で買うべきタブレットは？Fire HD 10が10,980円、iPad(A16)が49,800円の大放出！

Amazonブラックフライデー2025で本当に買うべきタブレットは？何が安くなる？iPad、Androidなどのおすすめモデルと価格・割引率・選び方を紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

年末の大型セールとして定着したAmazonブラックフライデーは、iPadシリーズからAndroidタブレット、学習用モデルまで幅広いラインナップが値下げされる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でお買い得なタブレット商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でタブレットは安くなる？おすすめの商品は？

Amazonブラックフライデー2025では、タブレットも例年通りしっかり値下げ対象になっている。エントリー向けのAmazon Fireシリーズから、SamsungのGalaxy Tab、新型チップを搭載したApple 11インチ iPad A16モデル、さらには1万円台前後のAndroidタブレットまで、価格帯ごとに選択肢が揃っており「とりあえず1台ほしい」層から動画視聴用のサブ端末、学習や仕事にも使いたい層まで幅広くカバーしている。

1万円前後で買えるエントリータブレット

コスパ重視でまずチェックしたいのがAmazon Fire HD 10だ。10インチのフルHDディスプレイを搭載しつつ、ブラックフライデー期間中は1万円前後まで価格が下がっている。Prime VideoやYouTube視聴、Kindleでの読書、サッカー中継のセカンドスクリーンといったライトな用途なら性能面でも十分で、家族で共用する1台目のタブレットとして選びやすい。

Fireシリーズ以外にも、Android 15やAndroid 16をうたう10インチクラスのタブレットがセール対象になっており、こちらも1万円前後から購入可能だ。Google Play対応でアプリの選択肢が広く、ブラウジングやSNS、子どもの学習アプリなど、汎用タブレットとして使い回しやすいのがポイントになる。

5万円前後で狙いたいスタンダードタブレット

動画視聴やゲーム、簡単な作業まで1台でこなしたいなら、Apple 11インチ iPad A16モデルが候補に入ってくる。11インチのLiquid RetinaディスプレイにA16チップ、128GBストレージという構成で、ブラックフライデーでは5万円を切る価格帯まで下がっている。Apple Pencil対応でメモやイラスト用途にも向いており、学生やビジネスパーソンの「ノート兼タブレット」としても使いやすい。

Android陣営ではSamsung Galaxy Tab S10 Liteあたりがバランスの良い選択肢だ。10インチクラスのディスプレイに専用Sペンが付属し、普段使いから手書きメモ、簡単な資料チェックまで対応できる。セール価格は4万円台中盤に設定されており、性能と価格のバランスを重視するならチェックしておきたい1台だ。

ハイエンドモデルは値下げ幅をチェックしながら検討

予算に余裕があり、長く使える1台を狙うならGalaxy Tab S11 256GBのようなハイエンドクラスも視野に入る。11インチディスプレイ、防水防塵対応、ストレージ256GBといったスペックで、ブラックフライデーでは通常価格よりもしっかり値引きが入っている。ノートPCの代わりになるレベルの性能を持つモデルは元値も高い分、数万円単位のディスカウントが期待できるゾーンだ。

Amazonブラックフライデー2025のタブレットは、1万円前後で買えるエントリーモデルから、5万円前後のスタンダード機、10万円クラスのハイエンドまで幅広く値下げされている。用途と予算を先に整理したうえで、気になるモデルをほしい物リストに入れておき、タイムセールや在庫の動きに合わせて早めに押さえるのが攻略の近道になる。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるタブレット一覧

商品価格(税込)割引率
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット 1080pフルHDディスプレイ 32GB パープル 19,980円→10,980円45%OFF
Samsung Galaxy Tab S10 Lite(Wi-Fi) Galaxy AI対応 128GB グレー 50,427円→45,300円10%OFF
Samsung Galaxy Tab S11(Wi-Fi) 256GB Galaxy AI対応 グレー 138,820円→117,997円15%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB Wi-Fi シルバー 58,800円→49,800円15%OFF
HiGrace 10インチ Android15 タブレット Wi-Fi6モデル 16GB+32GB 15,999円→8,999円44%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB Wi-Fi ピンク 58,800円→49,800円15%OFF
SVITOO P10 Android16 タブレット 10インチ Wi-Fiモデル 128GB 23,980円→10,782円55%OFF
Android15 タブレット 10インチ 16GB+128GB 2025新登場モデル 42,200円→12,660円70%OFF
PHILIPS Android15 タブレット 10インチ Wi-Fiモデル 12GB+128GB 19,980円→17,584円12%OFF
TABWEE T90 Android16 タブレット 11インチ 24GB+128GB 23,999円→16,999円29%OFF
Galaxy Tab A9+ Wi-Fiモデル 64GB グラファイト 35,800円→23,682円34%OFF
Xiaomi Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー 21,980円→19,780円10%OFF
iFLYTEK AINOTE Air 2 電子ノート 8.2インチ E-Inkタブレット 71,800円→56,800円21%OFF
Lenovo Tab 10.1インチ タブレット Helio G85 4GB+64GB 21,980円→18,900円14%OFF
Lenovo Idea Tab Pro 12.7インチ タブレット 8GB+256GB 52,580円→46,800円11%OFF
ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro 13インチタブレット 5G対応 16GB+128GB 42,999円→29,999円30%OFF
【2025初登場】AWOW UTBook アンドロイド 15 タブレット 10インチ 8,999円→8,099円10%OFF
【Android16 タブレット10インチ wi-fiモデル】TECLAST P30 16,899円→11,920円29%OFF
【Android16 タブレット 11インチ 世界初登場】Kingrid T90 29,999円→17,097円43%OFF
【Android16 タブレット 10インチ wi-fiモデル】TECLAST P30 13,900円→11,900円14%OFF
【2025 Android 16 タブレット】TECLAST T65 13インチ 28,900円→23,655円18%OFF
【新登場 2in1 タブレット 10インチ】T20 Android15 タブレット Wi-Fiモデル 23,999円→14,999円38%OFF

