年末の大型セールとして定着したAmazonブラックフライデーは、iPadシリーズからAndroidタブレット、学習用モデルまで幅広いラインナップが値下げされる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でお買い得なタブレット商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でタブレットは安くなる？おすすめの商品は？

Amazonブラックフライデー2025では、タブレットも例年通りしっかり値下げ対象になっている。エントリー向けのAmazon Fireシリーズから、SamsungのGalaxy Tab、新型チップを搭載したApple 11インチ iPad A16モデル、さらには1万円台前後のAndroidタブレットまで、価格帯ごとに選択肢が揃っており「とりあえず1台ほしい」層から動画視聴用のサブ端末、学習や仕事にも使いたい層まで幅広くカバーしている。

1万円前後で買えるエントリータブレット

コスパ重視でまずチェックしたいのがAmazon Fire HD 10だ。10インチのフルHDディスプレイを搭載しつつ、ブラックフライデー期間中は1万円前後まで価格が下がっている。Prime VideoやYouTube視聴、Kindleでの読書、サッカー中継のセカンドスクリーンといったライトな用途なら性能面でも十分で、家族で共用する1台目のタブレットとして選びやすい。

Fireシリーズ以外にも、Android 15やAndroid 16をうたう10インチクラスのタブレットがセール対象になっており、こちらも1万円前後から購入可能だ。Google Play対応でアプリの選択肢が広く、ブラウジングやSNS、子どもの学習アプリなど、汎用タブレットとして使い回しやすいのがポイントになる。

5万円前後で狙いたいスタンダードタブレット

動画視聴やゲーム、簡単な作業まで1台でこなしたいなら、Apple 11インチ iPad A16モデルが候補に入ってくる。11インチのLiquid RetinaディスプレイにA16チップ、128GBストレージという構成で、ブラックフライデーでは5万円を切る価格帯まで下がっている。Apple Pencil対応でメモやイラスト用途にも向いており、学生やビジネスパーソンの「ノート兼タブレット」としても使いやすい。

Android陣営ではSamsung Galaxy Tab S10 Liteあたりがバランスの良い選択肢だ。10インチクラスのディスプレイに専用Sペンが付属し、普段使いから手書きメモ、簡単な資料チェックまで対応できる。セール価格は4万円台中盤に設定されており、性能と価格のバランスを重視するならチェックしておきたい1台だ。

ハイエンドモデルは値下げ幅をチェックしながら検討

予算に余裕があり、長く使える1台を狙うならGalaxy Tab S11 256GBのようなハイエンドクラスも視野に入る。11インチディスプレイ、防水防塵対応、ストレージ256GBといったスペックで、ブラックフライデーでは通常価格よりもしっかり値引きが入っている。ノートPCの代わりになるレベルの性能を持つモデルは元値も高い分、数万円単位のディスカウントが期待できるゾーンだ。

Amazonブラックフライデー2025のタブレットは、1万円前後で買えるエントリーモデルから、5万円前後のスタンダード機、10万円クラスのハイエンドまで幅広く値下げされている。用途と予算を先に整理したうえで、気になるモデルをほしい物リストに入れておき、タイムセールや在庫の動きに合わせて早めに押さえるのが攻略の近道になる。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるタブレット一覧

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。