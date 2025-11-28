年末の大型セールとして定着したAmazonブラックフライデーは、iPadシリーズからAndroidタブレット、学習用モデルまで幅広いラインナップが値下げされる。
本記事では、Amazonブラックフライデー2025でお買い得なタブレット商品について紹介する。
Amazonブラックフライデー2025でタブレットは安くなる？おすすめの商品は？
Amazonブラックフライデー2025では、タブレットも例年通りしっかり値下げ対象になっている。エントリー向けのAmazon Fireシリーズから、SamsungのGalaxy Tab、新型チップを搭載したApple 11インチ iPad A16モデル、さらには1万円台前後のAndroidタブレットまで、価格帯ごとに選択肢が揃っており「とりあえず1台ほしい」層から動画視聴用のサブ端末、学習や仕事にも使いたい層まで幅広くカバーしている。
1万円前後で買えるエントリータブレット
コスパ重視でまずチェックしたいのがAmazon Fire HD 10だ。10インチのフルHDディスプレイを搭載しつつ、ブラックフライデー期間中は1万円前後まで価格が下がっている。Prime VideoやYouTube視聴、Kindleでの読書、サッカー中継のセカンドスクリーンといったライトな用途なら性能面でも十分で、家族で共用する1台目のタブレットとして選びやすい。
Fireシリーズ以外にも、Android 15やAndroid 16をうたう10インチクラスのタブレットがセール対象になっており、こちらも1万円前後から購入可能だ。Google Play対応でアプリの選択肢が広く、ブラウジングやSNS、子どもの学習アプリなど、汎用タブレットとして使い回しやすいのがポイントになる。
5万円前後で狙いたいスタンダードタブレット
動画視聴やゲーム、簡単な作業まで1台でこなしたいなら、Apple 11インチ iPad A16モデルが候補に入ってくる。11インチのLiquid RetinaディスプレイにA16チップ、128GBストレージという構成で、ブラックフライデーでは5万円を切る価格帯まで下がっている。Apple Pencil対応でメモやイラスト用途にも向いており、学生やビジネスパーソンの「ノート兼タブレット」としても使いやすい。
Android陣営ではSamsung Galaxy Tab S10 Liteあたりがバランスの良い選択肢だ。10インチクラスのディスプレイに専用Sペンが付属し、普段使いから手書きメモ、簡単な資料チェックまで対応できる。セール価格は4万円台中盤に設定されており、性能と価格のバランスを重視するならチェックしておきたい1台だ。
ハイエンドモデルは値下げ幅をチェックしながら検討
予算に余裕があり、長く使える1台を狙うならGalaxy Tab S11 256GBのようなハイエンドクラスも視野に入る。11インチディスプレイ、防水防塵対応、ストレージ256GBといったスペックで、ブラックフライデーでは通常価格よりもしっかり値引きが入っている。ノートPCの代わりになるレベルの性能を持つモデルは元値も高い分、数万円単位のディスカウントが期待できるゾーンだ。
Amazonブラックフライデー2025のタブレットは、1万円前後で買えるエントリーモデルから、5万円前後のスタンダード機、10万円クラスのハイエンドまで幅広く値下げされている。用途と予算を先に整理したうえで、気になるモデルをほしい物リストに入れておき、タイムセールや在庫の動きに合わせて早めに押さえるのが攻略の近道になる。
