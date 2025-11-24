Amazonブラックフライデーとサイバーマンデーは何が違う？開催時期や特徴を比較

2025年の「Amazonブラックフライデー」は、11月24日(月・祝)から12月1日(月)の8日間で行われる。

本記事では、Amazonブラックフライデーとサイバーマンデーの違いについて紹介する。

Amazonブラックフライデーとサイバーマンデーの違いは？

年末の大型セールとして語られることが多いAmazonブラックフライデーとサイバーマンデー。かつては別々に開催され、ブラックフライデーは11月下旬、サイバーマンデーは12月上旬という形で時期を分けていたが、2020年のセール統合以降、その関係性は大きく変わった。

もともとサイバーマンデーは、アメリカの感謝祭明けにスタートするオンライン限定のセールとして定着しており、日本でも2012年からAmazonが独自に実施してきた歴史を持つ。ところがブラックフライデーの導入(2019年)以降、2つのセールはほぼ連続した時期で開催されるようになり、ユーザーの認知・商品のラインナップともに混在しはじめた。そして2021年、ついにAmazonジャパンではサイバーマンデー単独の名称が使われなくなり、年末セールはブラックフライデーへ一本化される形となった。

現在、Amazonが年末に掲げる大型イベントはブラックフライデーのみとなっており、参加資格のあるプライムデーやプライム感謝祭とは異なり、誰でも参加できる点が大きな特徴だ。家電やガジェット、生活用品、食品といった幅広いジャンルが対象になり、テーマである「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」の通り、さまざまなカテゴリーが年間最安水準で並ぶ。

2025年のAmazonブラックフライデーの日程と特徴は？

2025年のAmazonブラックフライデーは、年末商戦の一大イベントとして実施される。開催期間は11月24日(月・振替)0:00から12月1日(月)23:59までの8日間。今年も本番前の先行セールが11月21日(金)〜23日(日)に用意され、計11日間にわたって“買い替え・まとめ買いの最適期間”が続く構成となっている。

特徴としてまず挙げられるのが、対象カテゴリーの幅広さだ。家電やガジェット、日用品、食品、ファッションなど、生活に直結するジャンルが一斉に値下げされ、テーマである「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」を体現するラインナップが登場する。また、最大16%還元のポイントアップキャンペーンやスタンプ施策など、購入金額に応じてお得度が増していく仕組みも充実しており、事前エントリーの重要度は例年以上に高い。

ブラックフライデーはプライム会員限定ではない点も特徴だ。誰でも参加できる開放型の年末ビッグセールとして、Amazonの年間イベントの中でも屈指の注目度を誇り、定番アイテムから高価格帯の買い替えまで幅広いニーズに応える。2025年も“最もお得な11日間”として、多くのユーザーが狙いを定めることになりそうだ。

2025年Amazonブラックフライデーの主な特徴

11月24日(月・振替)〜12月1日(月)までの8日間開催

11月21日(金)〜23日(日)に先行セールを実施、計11日間のセール期間

家電・ガジェット・日用品・食品・ファッションなど幅広いジャンルが値下げ

ポイントアップ企画やスタンプ施策など、お得度を高めるキャンペーンが充実

プライム会員以外も参加可能な“誰でも参加できる年末ビッグセール”

2025年のAmazonブラックフライデーのキャンペーンは？

2025年のAmazonブラックフライデーでは、毎年恒例となったポイントアップキャンペーンがさらに強化され、最大16%のポイント還元が受けられる構成となっている。先行セールを含む11日間を通して、対象条件を満たすほど還元率が高まる仕組みのため、事前エントリーと購入計画がこれまで以上に重要な要素となる。

ポイントアップキャンペーンは、エントリー期間中に参加登録を行い、セール期間内に合計1万円(税込)以上の買い物をすることで適用される。プライム会員かどうか、決済方法、どのカテゴリーの商品を購入するかなど、複数の条件が加算される方式を採用しており、積み上げ型の還元モデルがブラックフライデーの大きな特徴となっている。

還元率の内訳として最も大きいのは、おもちゃ・ホビーの購入時に付与される特別ポイントで、最大16%還元の到達に必要な大部分を占める。一方、それ以外のカテゴリでは還元率が最大9.5%となるため、狙う商品のジャンルによって還元率が変動する点を理解しておきたい。また、Amazon Mastercardやプライム会員といった日常的に使える条件は積極的に活用すべき要素となる。

さらに、dアカウント連携によるスタンプ企画や、Amazon内の特定アクション達成でスタンプを集める独自施策も同時展開される。スタンプ数に応じてポイントや抽選特典が付与されるため、ブラックフライデー期間中は買い物以外の行動でもお得を積み上げられる構造になっている。

ポイントアップキャンペーンの内訳 最大16%

プライム会員:+1.5%

Amazon Mastercard決済 プライム会員:+3.0%

おもちゃ・ホビーカテゴリの購入:+6.5%

ブランドセレクション対象商品購入:+4.0% または 注目ブランド対象商品購入:+5.0%

合計最大:+16% おもちゃ・ホビー購入時に適用

2025年Amazonブラックフライデーの主なキャンペーン

合計1万円以上の購入で還元率が上昇する最大16%ポイントアップキャンペーン

dアカウント連携で参加できるスタンプ企画 買い物額に応じて抽選でdポイントが当たる

Amazon内の行動でスタンプを集める独自キャンペーン 最大50000ポイントが当たる抽選に自動エントリー

先行セール期間 11/21〜23 もポイントアップ対象に含まれる

エントリーは専用ページからワンクリックで完了 全ユーザーが参加可能

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。