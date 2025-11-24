年末商戦の幕開けともいえるAmazon「ブラックフライデー2025」が、11月24日(月)に本セールを開始した。
本記事では、Amazonブラックフライデーのスタンプラリーについて紹介する。
Amazonブラックフライデー スタンプラリーとは？
Amazon
Amazonブラックフライデーに合わせて展開されるスタンプラリーは、プライム会員向けに用意された“特典体験型キャンペーン”だ。指定されたアクションをクリアしてスタンプを集めることで、自動的にポイント抽選へ参加でき、最大50000ポイントが当たるチャンスが用意されている。買い物前の準備として取り組むだけでお得度が大きく上がるため、ブラックフライデー攻略の定番施策として定着している。
1. スタンプラリーの目的と仕組み
スタンプラリーは、プライム特典を実際に使いながらポイント獲得チャンスを広げる構造になっている。対象アクションを達成するとスタンプが付与され、4つすべて集めることで大型抽選に自動エントリーされる形式だ。開催期間は2025年11月14日10時30分〜12月4日23時59分で、エントリー前の行動は対象外になるため注意が必要だ。
2. 参加条件とエントリー手順
参加に必要なのはプライム会員であることのみ(無料体験中でも対象)。家族会員は対象外となるケースが多く、まずはキャンペーンページで「参加する」を押すことが必須となる。4つのスタンプを揃えた上で、期間中に2000円以上の買い物を行うことで、最大50000ポイント抽選の対象となる。
3. スタンプ獲得のための主なアクション
Amazon
スタンプ内容は主に4種類で、普段のプライム特典を利用するだけで達成できる。Prime Videoの視聴は反映に時間がかかることがあり、電子マンガの購読はキャンセルすると無効になるなど、細かい条件もあるため注意したい。
|スタンプ項目
|達成条件
|注意点
|ポイントアップキャンペーンにエントリー
|対象ページでエントリーボタンを押す
|エントリー前の行動は無効
|プライム対象商品を2000円以上購入
|割引後の支払額が2000円以上で達成
|返品・キャンセルは無効
|電子マンガのシリーズ購読
|Kindleの続刊自動予約サービスを利用
|終了後30日以内のキャンセルは無効
|Prime Videoを視聴
|会員特典対象作品を視聴
|反映まで最大2時間かかることがある
4. 抽選ポイントと当選チャンス
4つすべてのスタンプを集めた場合、10人に1人の確率で500ポイント、さらに大抽選で50000ポイントが当たる可能性がある。スタンプ数が1～3個でも小額ポイントの抽選に参加でき、達成数が多いほど当選確率が上がる仕組みだ。
5. 当選通知と注意点
当選者にはキャンペーン終了から約60日以内に登録メールアドレスへ通知される。不当選の場合は連絡がないため、迷惑メールフォルダの確認も忘れずにしておきたい。期間限定ポイントとして付与される点にも注意が必要だ。
スタンプラリーは、プライム特典を体験しながらブラックフライデーのお得度を最大化できる“参加必須”の人気企画だ。買い物前の準備として早めにエントリーし、確実にスタンプを揃えておきたい。
Amazonブラックフライデーdポイントスタンプラリーとは？
Amazon
Amazonブラックフライデーに合わせて実施される「dポイントスタンプラリー」は、NTTドコモが主催するdポイントキャンペーンで、Amazonでの買い物がお得になる企画だ。Amazonアカウントとdアカウントを連携し、期間中にdポイントを使いながら買い物をすることでスタンプが貯まり、抽選で最大10000ポイントのdポイント(期間・用途限定)が当たるチャンスが用意されている。
年末の大型セールであるAmazonブラックフライデーと連動しているため、セール価格に加えてポイント面でもリターンが大きくなりやすい。日用品や食品のまとめ買い、家電の買い替えなどを検討しているユーザーにとっては、参加しておきたいキャンペーンといえる。
キャンペーン概要と開催期間
Amazonブラックフライデーdポイントスタンプラリーは、キャンペーンサイトでのエントリーとアカウント連携を前提に、期間中のdポイント利用額に応じてスタンプが付与される仕組みになっている。エントリー期間とポイント利用対象期間が分かれているため、スケジュールを把握したうえで計画的に買い物を進めたい。
キャンペーン名は「Amazonブラックフライデーdポイントスタンプラリー最大10000円分がもらえるチャンス」。抽選で最大10000ポイントのdポイントが狙える内容で、主催は株式会社NTTドコモとなっている。エントリー期間は2025年11月14日(金)10時30分〜12月1日(月)23時59分、dポイントの利用対象期間は2025年11月21日(金)0時00分〜12月1日(月)23時59分と設定されている。
|項目
|内容
|キャンペーン名
|Amazonブラックフライデーdポイントスタンプラリー最大10000円分がもらえるチャンス
|最大特典
|抽選で最大10000ポイントのdポイント(期間・用途限定)が当たる
|主催
|株式会社NTTドコモ
|エントリー期間
|2025年11月14日(金)10時30分〜12月1日(月)23時59分
|dポイント利用対象期間
|2025年11月21日(金)0時00分〜12月1日(月)23時59分
|参加必須条件
|キャンペーンサイトでのエントリーとAmazonアカウントとdアカウントの連携
dポイントスタンプラリーの仕組みとスタンプ条件
Amazon
dポイントスタンプラリーでは、期間中のdポイント利用額に応じて最大5つのスタンプが用意されている。スタンプは期間中の累計利用額で判定され、1回の買い物で条件を満たした場合は複数のスタンプを一度に獲得することも可能だ。
スタンプ1は「dアカウントとAmazonアカウントをはじめて連携すること」が条件で、特典付きというよりは参加のための前提条件となる位置付けだ。そのうえで、連携後の初回購入や、累計50ポイント、200ポイント、500ポイントと段階的にdポイントを利用していくことで、抽選で当たるポイント数が増えていく構造になっている。
|スタンプ
|獲得条件
|特典内容
|補足
|スタンプ1
|dアカウントとAmazonアカウントをはじめて連携する
|特典なし(参加の必須条件)
|既に連携済みのユーザーはスタンプ3以降から参加
|スタンプ2
|アカウント連携後のはじめての買い物
|購入金額の10%還元(上限500ポイント)
|対象期間中の初回購入が対象
|スタンプ3
|dポイントを累計50ポイント以上利用
|抽選で最大1000ポイントを進呈
|抽選とは別にもれなく10ポイント進呈となる場合あり
|スタンプ4
|dポイントを累計200ポイント以上利用
|抽選で最大3000ポイントを進呈
|スタンプ3との重複達成が可能
|スタンプ5
|dポイントを累計500ポイント以上利用
|抽選で最大6000ポイントを進呈
|期間中の累計利用額で判定
ポイント付与と注意点
このキャンペーンで付与されるdポイントは、すべて期間・用途限定ポイントとなる。付与時期はキャンペーン終了から60日後までが目安で、当選発表はポイントの進呈をもって代えられるため、別途メールなどでの当選通知が行われないケースもある。
有効期限は進呈日から62日間と短めに設定されているため、失効しないよう意識的に使い切りたい。また、ポイント付与時点までdアカウントとAmazonアカウントの連携が維持されていることも条件となる。
支払い方法や対象商品の範囲にも注意が必要だ。Amazonでdポイントを使う際に「d払い」を選択した場合、このスタンプラリーの対象外となる可能性が高く、Amazonの支払い画面でdアカウントと連携したdポイントを直接利用する必要がある。さらに、Amazonギフトカードや金券類、デジタルコンテンツ、サブスクリプションの会費などは、ポイント利用や進呈の対象外となる場合がある。
プライム家族会員はキャンペーン対象外とされるほか、注文のキャンセルや返品を行った場合もスタンプやポイント付与の対象外になる点は押さえておきたい。
Amazonブラックフライデーとdポイントの合わせ技でさらにお得に
Amazonブラックフライデーdポイントスタンプラリーは、Amazonブラックフライデーのセール価格とdポイント還元を二重で活用できるキャンペーンだ。アカウント連携とエントリーさえ済ませておけば、いつもの買い物で自然とスタンプが貯まり、抽選で高額ポイントを狙える。
Amazonブラックフライデー期間中にAmazonで買い物をする予定があるなら、まずはdアカウントとの連携とキャンペーンエントリーを済ませたうえで、dポイントを意識的に使いながらセールを攻略したい。
