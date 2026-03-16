WBC準決勝の地上波中継・NHK放送・TVer配信はある？視聴方法まとめ

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は決勝ラウンドに突入し、4強が出揃った。

本記事では、WBC準決勝の地上波中継・NHK放送・TVer配信について紹介する。

WBC2026 準決勝はいつ？

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は決勝ラウンドに突入し、世界一を争う戦いはいよいよクライマックスを迎える。準決勝はアメリカ・フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、世界の強豪4カ国が決勝進出をかけて激突する。

準決勝は現地時間2026年3月15日(日)と3月16日(月)の2日間にわたって開催。日本時間ではそれぞれ3月16日(月)と3月17日(火)の午前9:00にプレイボール予定となっている。

準決勝第1試合はアメリカ合衆国とドミニカ共和国が対戦。続く第2試合ではベネズエラとイタリアが激突する組み合わせとなった。いずれの試合もメジャーリーガーを多く擁する強豪同士の対決となり、決勝進出をかけたハイレベルな戦いが期待される。

なお、侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに5-8で敗れたため、今大会のベスト4進出はならなかった。準決勝を勝ち抜いた2チームが、日本時間3月18日(水)9:00から行われる決勝戦で世界一を争うことになる。

ラウンド 対戦カード 試合開始(日本時間) 会場 準決勝 第1試合 アメリカ vs ドミニカ共和国 2026年3月16日(月)9:00 ローンデポ・パーク(マイアミ) 準決勝 第2試合 ベネズエラ vs イタリア 2026年3月17日(火)9:00 ローンデポ・パーク(マイアミ)

WBC2026準決勝の地上波放送はある？

今大会の決勝ラウンド（準々決勝・準決勝・決勝）においても、日本国内では動画配信サービスNetflixがすべての試合の配信権を取得しており、独占ライブ配信となっている。地上波テレビ、NHK、BS、CS、TVerなどでの映像中継は行われないため、試合を映像で視聴する場合はNetflixを利用する必要がある。

Netflixではライブ配信だけでなく、試合途中から最初から視聴できる追っかけ再生や、試合終了後の見逃し配信（アーカイブ）にも対応している。一方、ラジオでは文化放送やニッポン放送による生中継が予定されており、文化放送では日本時間3月17日(火)8:30から侍ジャパン準決勝を放送する予定となっている。

視聴方法 サービス 放送・配信 インターネット配信 Netflix ○ 地上波テレビ 民放各局 × NHK NHK総合・BS × 無料配信 TVer × ラジオ 文化放送 / ニッポン放送 ○

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その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

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広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

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WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

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【各国代表メンバー/ロースター】