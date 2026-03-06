WBC侍ジャパンの予想スタメン・打順は？大谷翔平は何番で出場する？

今回の侍ジャパンは、井端弘和監督のもと、大谷翔平選手や山本由伸選手といったメジャーリーガーが名を連ねている。

本記事では、WBC侍ジャパンの予想スタメン・打順について紹介する。

WBC侍ジャパンの予想スタメン・打順は？

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)。大会を前に侍ジャパンは複数の強化試合を実施しており、その起用法から本番に向けたスタメン構想が徐々に見えてきている。

中でも注目されているのが、3月3日に行われた阪神タイガースとの強化試合で採用されたオーダーだ。この試合ではメジャーリーグ所属選手と国内トップクラスの打者を組み合わせた攻撃的な打線が組まれており、井端弘和監督の本大会に向けた基本構想とみられている。

打順は大谷翔平を1番指名打者に据える形でスタートし、2番近藤健介、3番鈴木誠也と高い出塁力と長打力を兼ね備えた打者を並べる構成。クリーンアップには村上宗隆、岡本和真、吉田正尚が並び、長打力のある強力打線となっている。

下位打線には牧秀悟や源田壮亮といった攻守に安定感のある選手が入り、捕手は中村悠平がマスクを被る形。先発投手には中日の高橋宏斗が起用され、本番でも有力な先発候補の一人と見られている。

あくまで強化試合時点での布陣ではあるが、この阪神戦のオーダーがWBC本大会でも有力なスタメンとして注目されている。

侍ジャパン予想スタメン（2026年WBC）

打順 守備 選手名 所属 1 DH 大谷翔平 ドジャース 2 右翼 近藤健介 ソフトバンク 3 中堅 鈴木誠也 カブス 4 一塁 村上宗隆 ホワイトソックス 5 三塁 岡本和真 ブルージェイズ 6 左翼 吉田正尚 レッドソックス 7 二塁 牧秀悟 DeNA 8 遊撃 源田壮亮 西武 9 捕手 中村悠平 ヤクルト

WBC侍ジャパン 大谷翔平は何番？

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で侍ジャパンの打線の中心となるのが大谷翔平だ。打順については大会前の強化試合で複数のパターンが試されており、現時点では上位打線で起用される可能性が高いと見られている。

井端弘和監督は「上位で1打席でも多く打たせたい」という方針を示しており、直近の強化試合では1番または2番で起用されている。3月3日に行われた阪神タイガースとの強化試合では1番・指名打者でスタメン出場し、大谷自身も「トップなら出塁が一番大事」と語るなど、リードオフマンとしての役割も意識している。

一方、3月2日のオリックス戦では2番で出場。2023年の前回大会でも2番打者として起用されており、長打力と出塁力を兼ね備えた2番としての役割も有力視されている。

また、球界OBの間でも議論は続いている。落合博満氏は「野球の中心は4番」という持論から大谷を4番に据えるべきと主張し、中畑清氏は初回から必ず打席が回る3番を推すなど、さまざまな打順案が挙げられている。

なお今大会の大谷は右肘手術後のリハビリの影響もあり、基本的には打者専念での出場が濃厚とされている。ただし状況によっては決勝ラウンドで投手として登板する可能性も完全には否定されていない。

こうした状況を踏まえると、WBC2026での大谷翔平の打順は1番または2番での起用が有力と見られている。

WBC侍ジャパンのポジション争いと戦術的なバリエーション

侍ジャパンのスタメンは基本的な骨格こそ固まりつつあるが、センターラインを中心に複数の起用パターンが想定されている。特に捕手、遊撃手、中堅手といった守備の要となるポジションは、対戦相手や試合展開に応じて柔軟に入れ替えられる可能性が高い。

中堅手では守備力を重視する場合、楽天の辰己涼介を1番・中堅で起用する案が挙がっている。広い守備範囲と安定した守備力を生かした布陣だ。また、機動力を重視する場合は周東佑京をスタメンで起用する選択肢もある。一方で攻撃力を優先する場合には鈴木誠也をセンターに回し、打線の破壊力を最大化する布陣も考えられている。

遊撃手では守備力に定評のある源田壮亮が中心的存在となるが、広島の小園海斗も有力なスタメン候補の一人だ。小園は攻撃力と勝負強さを兼ね備えており、相手投手や打線バランスによって起用される可能性がある。

捕手のポジションも複数の選択肢が用意されている。経験豊富な中村悠平が軸と見られているが、先発が山本由伸の場合はオリックス時代に長年バッテリーを組んできた若月健矢の起用も有力視されている。さらに攻撃力を重視する場合には坂倉将吾という選択肢もあり、試合ごとに最適な布陣が組まれる可能性が高い。

井端弘和監督は3月6日に行われる台湾との開幕戦に向けた打順構想について、3月4日時点で「プランは決まっている」とコメント。ただし戦略面の理由から、具体的なスタメンは試合直前まで公表しない方針を示している。

