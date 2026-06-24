MLB（メジャーリーグ）の2026年レギュラーシーズンが、日本時間6月25日(木)に開催。ミネソタ・ツインズと、大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースが対戦する。

本記事では、ツインズ対ドジャースの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

ツインズ対ドジャース｜試合日程・開始時間

MLB2026レギュラーシーズンのミネソタ・ツインズvsロサンゼルス・ドジャースは、日本時間6月25日(木)にツインズの本拠地ターゲット・フィールドで開催される。

大会：MLBレギュラーシーズン

日時：6月25日(木)午前8:40開始予定／日本時間

対戦：ツインズvsドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）

ツインズ対ドジャース｜テレビ放送・ネット配信予定

ツインズ対ドジャースは『NHK BS』『J SPORTS 3』でテレビ中継、ネットは『Leminoプレミアム』『MLB.tv』『SPOTV NOW』で配信を行う予定だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】ドジャース戦全試合はじめ日本人出場試合を中心に日本語実況・解説付きで配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、今季も大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合日本語実況・解説付きでライブ配信。さらに今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心に毎日1日最大8試合をライブ配信（日本語実況最大4試合）予定だ。

SPOTV NOWに登録すればライブ配信だけでなく、見逃し配信・試合ハイライト・選手ダイジェストコンテンツも視聴可能となる。

SPOTV NOWの視聴登録方法

【Lemino】初月無料トライアルあり！平日毎日1試合を配信

Lemino

映像配信サービス『Lemino』では、日本人選手が所属する球団や、世界的に注目を集めるスター選手が所属する球団を中心に、日本時間の平日毎日1試合をライブ配信する。31日間無料トライアルのある『Leminoプレミアム』にて視聴可能だ。

また、ドジャース、カブス、ブルージェイズ、ホワイトソックス、レッドソックス、ヤンキースなどの人気チームのハイライトも、試合当日に提供。ドジャースとカブスはレギュラーシーズンの全試合をハイライト配信する。（一部ハイライト映像は、Leminoにて無料配信）

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なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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MLB 2026｜関連情報

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