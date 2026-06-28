サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026のグループリーグF組を2位で通過し、決勝トーナメント進出を決めた。
日本の次なる戦いは、日本時間6月30日(火)に行われる決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のブラジル代表戦となる。本記事ではラウンド32・日本戦のテレビ中継予定、視聴方法をまとめている。
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W杯ラウンド32｜日本戦のテレビ中継予定は？
FIFAワールドカップ2026の試合は、日本戦を含め動画配信サービス『DAZN（ダゾーン）』が全試合をライブ配信するほか、試合によっては地上波やBS中継も実施される。
3大会連続で決勝トーナメント進出を決めた日本は、ラウンド32でブラジル代表と対戦することが決定。試合は日本時間の6月30日(火)午前2時にキックオフする。
ブラジル戦は地上波が『フジテレビ系列』、BSは『NHK BS』、ネットは『DAZN』が中継・ライブ配信する。
W杯を全試合配信する『DAZN』ではスマートテレビやFire TV Stickなどのストリーミングデバイスといったゲーム機にも対応しており、テレビの大画面で視聴することも可能だ。さらに、スマートフォンやタブレット、パソコンからも視聴できるため、外出先からリアルタイムでサッカー日本代表の試合を楽しむこともできる。
|チャンネル
|形態
|生中継
|見逃し・録画放送
|DAZN
|ネット
|〇
|〇
|フジテレビ系列
|地上波テレビ
|×
|×
|NHK BS
|BS
|〇
|×
|NHK BSプレミアム4K
|BS
|×
|〇
|TVer
|ネット
|×
|×
W杯決勝トーナメント｜日本戦の中継スケジュール・実況解説予定
サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同居したグループリーグF組を1勝2分の2位で決勝トーナメント進出を決めた。
ラウンド32ではブラジル代表と対戦することが決定。実況・解説のラインアップを紹介している。
|チャンネル
|放送時間
|実況
|解説
|ゲスト
|DAZN
|6月30日(火)2:00～
|桑原学
|内田篤人、安田理大、久保裕也
|-
|フジテレビ
|6月30日(火)0:50～
|中村光宏
|小野伸二
|メインキャスター：ジョン カビラ
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
キャスター：佐久間みなみ・原田 葵
リポート：黒瀬翔生
|NHK BS
|6月30日(火)1:10～
|小宮山晃義
|本田圭佑、林陵平
|-
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FIFAワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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