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Japan national team world cup round32 tv broadcastGetty Images
【スマホ視聴可能】ブラジル戦はDAZNでライブ配信！月額プランが7/20まで52%オフに
Yuta Tokuma

【W杯ラウンド32】日本戦のテレビ中継予定｜地上波/BS放送・ネット配信は？

ワールドカップ
ブラジル 対 日本
日本
ブラジル

【W杯2026】サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)決勝トーナメント1回戦・ブラジル戦の地上波民放、NHK、BS/CS衛星放送はある？日本戦のDAZN(ダゾーン)中継スケジュールを紹介。

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サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026のグループリーグF組を2位で通過し、決勝トーナメント進出を決めた。

日本の次なる戦いは、日本時間6月30日(火)に行われる決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のブラジル代表戦となる。本記事ではラウンド32・日本戦のテレビ中継予定、視聴方法をまとめている。

【W杯ラウンド32】日本vsブラジルはDAZNでライブ配信！月額プランが期間限定で半額以下に今すぐ視聴

W杯ラウンド32｜日本戦のテレビ中継予定は？

FIFAワールドカップ2026の試合は、日本戦を含め動画配信サービス『DAZN（ダゾーン）』が全試合をライブ配信するほか、試合によっては地上波やBS中継も実施される。

3大会連続で決勝トーナメント進出を決めた日本は、ラウンド32でブラジル代表と対戦することが決定。試合は日本時間の6月30日(火)午前2時にキックオフする。

ブラジル戦は地上波が『フジテレビ系列』、BSは『NHK BS』、ネットは『DAZN』が中継・ライブ配信する。

W杯を全試合配信する『DAZN』ではスマートテレビやFire TV Stickなどのストリーミングデバイスといったゲーム機にも対応しており、テレビの大画面で視聴することも可能だ。さらに、スマートフォンやタブレット、パソコンからも視聴できるため、外出先からリアルタイムでサッカー日本代表の試合を楽しむこともできる。

チャンネル形態生中継見逃し・録画放送
DAZNネット
フジテレビ系列地上波テレビ××
NHK BSBS×
NHK BSプレミアム4KBS×
TVerネット××

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W杯決勝トーナメント｜日本戦の中継スケジュール・実況解説予定

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同居したグループリーグF組を1勝2分の2位で決勝トーナメント進出を決めた。

ラウンド32ではブラジル代表と対戦することが決定。実況・解説のラインアップを紹介している。

チャンネル放送時間実況解説ゲスト
DAZN6月30日(火)2:00～桑原学内田篤人、安田理大、久保裕也-
フジテレビ6月30日(火)0:50～中村光宏小野伸二メインキャスター：ジョン カビラ
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
キャスター：佐久間みなみ・原田 葵
リポート：黒瀬翔生
NHK BS6月30日(火)1:10～小宮山晃義本田圭佑、林陵平-

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FIFAワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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