サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026のグループリーグF組を2位で通過し、決勝トーナメント進出を決めた。

日本の次なる戦いは、日本時間6月30日(火)に行われる決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)のブラジル代表戦となる。本記事ではラウンド32・日本戦のテレビ中継予定、視聴方法をまとめている。

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W杯ラウンド32｜日本戦のテレビ中継予定は？

FIFAワールドカップ2026の試合は、日本戦を含め動画配信サービス『DAZN（ダゾーン）』が全試合をライブ配信するほか、試合によっては地上波やBS中継も実施される。

3大会連続で決勝トーナメント進出を決めた日本は、ラウンド32でブラジル代表と対戦することが決定。試合は日本時間の6月30日(火)午前2時にキックオフする。

ブラジル戦は地上波が『フジテレビ系列』、BSは『NHK BS』、ネットは『DAZN』が中継・ライブ配信する。

W杯を全試合配信する『DAZN』ではスマートテレビやFire TV Stickなどのストリーミングデバイスといったゲーム機にも対応しており、テレビの大画面で視聴することも可能だ。さらに、スマートフォンやタブレット、パソコンからも視聴できるため、外出先からリアルタイムでサッカー日本代表の試合を楽しむこともできる。

チャンネル 形態 生中継 見逃し・録画放送 DAZN ネット 〇 〇 フジテレビ系列 地上波テレビ × × NHK BS BS 〇 × NHK BSプレミアム4K BS × 〇 TVer ネット × ×

W杯決勝トーナメント｜日本戦の中継スケジュール・実況解説予定

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同居したグループリーグF組を1勝2分の2位で決勝トーナメント進出を決めた。

ラウンド32ではブラジル代表と対戦することが決定。実況・解説のラインアップを紹介している。

チャンネル 放送時間 実況 解説 ゲスト DAZN 6月30日(火)2:00～ 桑原学 内田篤人、安田理大、久保裕也 - フジテレビ 6月30日(火)0:50～ 中村光宏 小野伸二 メインキャスター：ジョン カビラ

メインナビゲーター：柿谷曜一朗

キャスター：佐久間みなみ・原田 葵

リポート：黒瀬翔生 NHK BS 6月30日(火)1:10～ 小宮山晃義 本田圭佑、林陵平 -

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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