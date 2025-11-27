クリスマスプレゼントにおすすめ！Amazonブラックフライデーで安くなるおもちゃは？

Amazonブラックフライデー2025では、家電や日用品に加えておもちゃカテゴリの値下げが毎年大きな注目を集める。特に人気ブランドの知育玩具やキャラクターフィギュア、クリスマス前に需要が高まるゲーム関連アイテムは、例年セール序盤から在庫が動きやすい。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025で安くなるおもちゃについて紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でおもちゃは安くなる？

Amazonブラックフライデー2025では、おもちゃジャンルもしっかり値下げ対象になっている。特に目立つのが、プレゼント需要が高いブランド系おもちゃだ。レゴ(LEGO)の「ディズニースティッチ」や「スーパーマリオパックンフラワー」「バットマン＆バットポッド」などは、いずれも通常価格からの値引きが入り、1万円前後の大型セットでもクリスマス前に手を出しやすい水準まで落ちている。

知育・クリエイティブ系もセールの中心だ。小さい子向けには、ハズブロの「プレイドー（ねんどセット）」や、エポック社の「ポカポンゲームミニオンズ」といった、親子で遊べる定番タイトルがブラックフライデー価格に。さらに、温泡Kidsの入浴あわっぴーや、サンリオキャラのアクアネイルスタジオ、かえちゃOh!!まほうのサーティワンアイスクリームといった「おうち遊び」系も値下げされており、雨の日グッズをまとめて揃えるチャンスになっている。

BRIOビルダースターターセットのような木製ブロック、動物スクイーズのお風呂おもちゃセットなど、長く遊べるアイテムもセール対象。全体的には、人気ブランドのレゴやBRIOが2～3割引前後、ねんどや入浴剤系のお手頃アイテムは4割近いディスカウントになるケースもあり、「クリスマス＋年末年始用のおもちゃをまとめ買いする」には十分な水準と言える。

すべての商品が最安値というわけではないが、ブラックフライデー期間はおもちゃカテゴリ全体の底値ゾーン。欲しいシリーズが決まっているなら、通常価格をチェックしつつ、ブラックフライデーのタイミングでカートインしておくのが賢い立ち回りになる。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるおもちゃ品一覧

Amazon

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。