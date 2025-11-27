このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデー2025開催中！大幅値引き商品をチェック
Aoi Fujimiya

クリスマスプレゼントにおすすめ！Amazonブラックフライデーで安くなるおもちゃは？

Amazonブラックフライデー2025で安くなるおもちゃは？人気レゴや知育玩具の割引率、クリスマス前に狙うべきカテゴリとセール傾向まとめ

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonブラックフライデー2025では、家電や日用品に加えておもちゃカテゴリの値下げが毎年大きな注目を集める。特に人気ブランドの知育玩具やキャラクターフィギュア、クリスマス前に需要が高まるゲーム関連アイテムは、例年セール序盤から在庫が動きやすい。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025で安くなるおもちゃについて紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でおもちゃは安くなる？

Amazonブラックフライデー2025では、おもちゃジャンルもしっかり値下げ対象になっている。特に目立つのが、プレゼント需要が高いブランド系おもちゃだ。レゴ(LEGO)の「ディズニースティッチ」や「スーパーマリオパックンフラワー」「バットマン＆バットポッド」などは、いずれも通常価格からの値引きが入り、1万円前後の大型セットでもクリスマス前に手を出しやすい水準まで落ちている。

知育・クリエイティブ系もセールの中心だ。小さい子向けには、ハズブロの「プレイドー（ねんどセット）」や、エポック社の「ポカポンゲームミニオンズ」といった、親子で遊べる定番タイトルがブラックフライデー価格に。さらに、温泡Kidsの入浴あわっぴーや、サンリオキャラのアクアネイルスタジオ、かえちゃOh!!まほうのサーティワンアイスクリームといった「おうち遊び」系も値下げされており、雨の日グッズをまとめて揃えるチャンスになっている。

BRIOビルダースターターセットのような木製ブロック、動物スクイーズのお風呂おもちゃセットなど、長く遊べるアイテムもセール対象。全体的には、人気ブランドのレゴやBRIOが2～3割引前後、ねんどや入浴剤系のお手頃アイテムは4割近いディスカウントになるケースもあり、「クリスマス＋年末年始用のおもちゃをまとめ買いする」には十分な水準と言える。

すべての商品が最安値というわけではないが、ブラックフライデー期間はおもちゃカテゴリ全体の底値ゾーン。欲しいシリーズが決まっているなら、通常価格をチェックしつつ、ブラックフライデーのタイミングでカートインしておくのが賢い立ち回りになる。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるおもちゃ品一覧

商品価格(税込)割引率
レゴ LEGO ディズニー スティッチ 730ピース おもちゃ 玩具 玩具 誕生日 クリスマス プレゼント ブロック 女の子 男の子 子供 9歳 10歳 11歳 小学生 ごっこ遊び おままごと 432499,480円→7,042円26%OFF
レゴ(LEGO) スーパー・ヒーローズ バットマン フィギュア& バットポッドバイク おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 男の子 女の子 子供 12歳 13歳 14歳 小学生 フィギュア グッズ 762739,982円→7,534円25%OFF
レゴ LEGO スーパーマリオ パックンフラワー 540ピース おもちゃ 玩具 ブロック 誕生日 クリスマス プレゼント 母の日 父の日 男性 女性 マリオ グッズ ゲーム 714269,480円→7,440円22%OFF
ハズブロ(HASBRO) 約56g 8色入りレインボーカラーのプレイ・ドー、新学期用品、2才以上のプリスクールの子供向け、子供向けのアート&クラフト 粘土 ねんど、こどもの日、子供の日プレゼント1,012円→471円53%OFF
エポック(EPOCH) 社のポカポンゲーム ミニオンズ2,178円→1,418円35%OFF
温泡 Kids 温泡キッズ 遊べる入浴 あわっぴー (ミカンの香り) お風呂 泡 あそび 子ども用 おもちゃ バスグッズ お風呂遊び こども向け485円→411円15%OFF
アクアネイル サンリオキャラクターズ アクアネイルスタジオ AQ-N02 STマーク認証 6歳以上 おもちゃ 水 メイキングトイ コスメ Aqua Nail Studio エポック社 EPOCH1,864円→1,678円10%OFF
パイロット かえちゃOh!! まほうのサーティワンアイスクリーム 3歳以上4,055円→3,553円12%OFF
BRIO ビルダースターターセット 34586 対象年齢 3歳~ 全49ピース おもちゃ 玩具 木製おもちゃ ブロック 大工遊び ごっこ遊び プレゼント(誕生日/クリスマス)3,300円→1,738円47%OFF
モンテッソーリ講師×おもちゃコンサルタント監修 お風呂 おもちゃ 増量43ピース入り 保育専門誌掲載×幼稚園導入 スクイーズ 知育玩具 1歳～ 食品衛生法試験合格済み くっつき虫 日本正規品3,450円→2,640円23%OFF
パイロット スイスイおえかき miffyはじめてのスイスイおえかき 1歳以上 知育2,455円→2,087円15%OFF
立体ブロック 日本語カード付 64個 バランスゲーム 知育玩具 正方形1,880円→1,680円11%OFF
レゴ(LEGO) ディズニープリンセス レゴ(R) | ディズニー アナと雪の女王アドベントカレンダー 2025 おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 知育 女の子 男の子 子供 5歳 6歳 7歳 8歳 クリスマス ディズニー グッズ 432734,800円→4,043円16%OFF
レゴ(LEGO) ハリー・ポッター 夜の騎士バスで行く冒険の旅 おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 男の子 女の子 子供 8歳 9歳 10歳 小学生 ハリーポッター グッズ 764466,982円→5,881円16%OFF
レゴ LEGO アイデア ゴッホ 星月夜 2316ピース おもちゃ 玩具 誕生日 お歳暮 プレゼント ブロック 母の日 父の日 男性 女性 油絵 絵画 芸術模型 アート コレクション インテリア オシャレ 2133322,308円→18,962円15%OFF
Joyreal 車 おもちゃ 建設車両セット 1台収納車 6台ミニカーセット 車 玩具 はたらくくるま 2 3 4 5 6歳 働く車 子供 男の子 女の子 誕生日 プレゼント 子供 の 車 おもちゃ 知育玩具3,999円→2,701円32%OFF
カニ おもちゃ 動く赤ちゃん おもちゃ 知育玩具 音楽玩具 男の子 女の子 幼児 ハイハイ 0 1 2 3 歳 誕生日 プレゼントランキング2,999円→2,379円21%OFF

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

