Amazonブラックフライデーは11/21(金)から先行セール開始！大幅値引き商品をチェック
Yuta Tokuma

アマゾンブラックフライデー2025の先行セール対象商品は？

Amazonブラックフライデーの先行セールが11月21日にスタート！おすすめ人気商品を厳選して紹介する。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

2025年最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー」の先行セールが2025年11月21日(金)よりスタートした。

【Amazonブラックフライデー2025】11/21(金)～先行セール開始！割引対象品をチェックセール会場はこちら

本記事では、Amazonブラックフライデー先行セールで買うべき人気商品だけを厳選して紹介する。

【厳選】Amazonブラックフライデー先行セールで買うべき対象商品

【売れ筋商品TOP15】

0Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB1Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB2Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB
3Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB4Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.35Apple Pencil Pro
6Apple Watch Series 10(GPSモデル)- 46mm7Apple AirPods Pro 2 アクティブノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.38Amazon Fire TV Stick HD
9REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg10Samsung Galaxy S25 256GB｜ネイビー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末11【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select
12Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）13ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】14Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25 (ロボット掃除機)

【定番商品まとめ】

1い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水2コカ・コーラ 500mlPET×24本3by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
4【Amazon.co.jp限定】 Logicool G 8000Hz 左右対称 PRO X SUPERLIGHT 2 ワイヤレス ゲーミングマウス5Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg6IROKA(イロカ) フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量
7クリニカ アドバンテージ デンタルフロス Y字タイプ 30本入×3個8コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]9【業務用 大容量】キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 4L シトラスフルーティの香り (医薬部外品) 詰め替え
10【Amazon.co.jp限定】 Logicool G 8000Hz 右手 PRO X SUPERLIGHT 2 DEX 44K DPI 8K ポーリングレート ワイヤレス ゲーミングマウス11【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭12by Amazon 無添加泡の石けんボディソープ 大容量 詰替え用 1450ml

【Amazon製品】

1 blackfriday sale 20251118Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール2 blackfriday sale 20251118【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験3 blackfriday sale 20251118New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
4 blackfriday sale 20251118Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー5 blackfriday sale 20251118【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー6 amazon blackfriday 2025 1118Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
6 blackfriday sale 20251118Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック7 blackfriday sale 20251118Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック8 blackfriday sale 20251118Amazon eero 6+ - メッシュwifi ルーター | AX3000 | 1.0Gbpsイーサネット | 最大wifi範囲140m² | 同時接続デバイス約75台 | 1ユニット
9 blackfriday sale 20251118Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、マッチャ、16GB、広告なし11 blackfriday sale 20251118Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー12 blackfriday sale 20251118Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
13 blackfriday sale 20251118New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)14 blackfriday sale 20251118Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) | 高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト15 blackfriday sale 20251118Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン】

16 blackfriday sale 20251118Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 24GB ユニファイドメモリ, 512GB) - ミッドナイト17 blackfriday sale 20251118JVCケンウッド Victor SP-WS02BT Bluetooth スピーカー 小型 最大12時間再生 ステレオペアリング ポータブルスピーカー AUX対応 出力20W USB-C充電 ウッドデザイン18 blackfriday sale 20251118Samsung Galaxy A36 5G｜オーサム ホワイト｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜FeliCa対応｜IP67防水防塵｜6.7インチ｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-A366QZAASJP
19 blackfriday sale 20251118シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 8000mAh 大容量 バッテリー 1TBまでmicroSDカード拡張 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 ラベンダーパープル20 blackfriday sale 20251118Xiaomi POCO F7 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3搭載 6000mAhバッテリー 90W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック21 blackfriday sale 20251118【Amazon.co.jp 限定】JBL SB510 オールインワンサウンドバー/サブウファー内蔵3.1ch/HDMIケーブル付属/センターチャンネルスピーカー搭載/200W/ARC対応/Dolby Audio/ブラック JBLSB510BLKJN
22 blackfriday sale 20251118Insta360 Ace Pro 2 - デュアルバッテリー ライカとの共同開発による防水仕様の8Kアクションカメラ。1/1.3インチセンサー、デュアルAIチップ 暗所性能 オーディオ、フリップ式スクリーン＆AI編集でVlogやオートバイなどに最適 街撮りや都市旅行のための卓越した オーディオ ストリート撮影キット23 blackfriday sale 20251118コクヨ(KOKUYO) テープのり のり ドットライナー 詰め替え 30個パック タ-D400-08X3025 blackfriday sale 20251118マキタ 純正品 BL1050B (10.8V-Typ.5Ah) リチウムイオンバッテリー 残容量表示付 A-77213 純正箱入 SHIBASHO(柴商アクセサリーバッグ付)
26 blackfriday sale 20251118Xiaomi POCO F7 Ultra 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite 120Wハイパーチャージ IP68防塵防水 イエロー27 blackfriday sale 20251118ヤマハ(YAMAHA) コンパクトサウンドバー SR-C20A(W) 横幅60cm PC ゲーム スピーカー Bluetooth対応 テレビ/パソコン/スマホ ホワイト28 blackfriday sale 20251118【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】75V型 75E7N PRO 4K Mini LED 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa ゲームモード AirPlay2 液晶 テレビ

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

29 blackfriday sale 20251118ドリップコーヒーファクトリー 【 100袋 】 ドリップバッグ コーヒー 【大容量】 (100袋, リッチブレンド)30 blackfriday sale 20251118オリヒロ セサミン スクワレン配合カプセル 60粒31 blackfriday sale 20251118NICHIGA(ニチガ) ナーコライト100％ 重曹 （アメリカ産） 4.7ｋｇ 食品添加物 アルミニウムフリー baking soda TK1
32 blackfriday sale 20251118[TIRTIR] Waterism Glow Tint [ティルティル] ウォーターリズムグロウティント (08 SUMMER PUMPKIN)33 blackfriday sale 20251118【新モデル】 YOLU ヨル トリートメント 詰め替え 大容量 リラックスナイトリペア34 blackfriday sale 20251118クレオワンデーUVモイスト 30枚 4箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-4.75 高含水 うるおい UVカット フィット感
35 blackfriday sale 20251118ファンケル (FANCL) (新) ブライトニング 化粧液 II しっとり 1本 (約30日分) ＜医薬部外品＞ 化粧水 無添加 (美白/肌荒れ) シミ予防 ビタミンC36 blackfriday sale 20251118UHA味覚糖［公式］ 体内効率を考えた吸収型亜鉛14mgを手軽に 通販限定 グミサプリ 亜鉛 30日分 1日2粒 (1袋)37 blackfriday sale 20251118ドリップコーヒーファクトリー おまけ付 3種 飲み比べ ドリップバッグ コーヒー アソートセット 150袋+2袋入り
38 blackfriday sale 20251118VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) リードルS 2ステップマスク スキンケア 導入液 シートマスク ハリ キメ (リードルS 100)39 blackfriday sale 20251118【d'Alba公式】グリーン(Green) トーンアップサンクリーム (50ml) ダルバ 化粧下地 崩れにくい テカリにくい 日焼け止め ベースメイク カバーアップ40 blackfriday sale 20251118富士フイルム カルシウム&マグネシウム (30日分) 骨と歯の形成に必要な栄養素 (噛んでもおいしいヨーグルト風味) サプリメント ビタミンD [栄養機能食品]
41 blackfriday sale 20251118イチビキ ストレートタイプ 赤から鍋スープ 1番 750g×3袋42 blackfriday sale 20251118グロング GronG ホエイプロテイン100 ベーシック トライアルパック 30g 14種セット43 blackfriday sale 20251118VALX バルクス アルギニン・シトルリンパウダー ブラッドオレンジ風味 by 山本義徳 240g 1袋あたりL-アルギニン90,000mg L-シトルリン24,000mg 国産

