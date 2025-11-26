このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20251120_Amazon_earphonesAmazon
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Tsutomu Maeda

Amazonブラックフライデーで買うべきワイヤレスイヤホンは？Apple AirPods 4が5000円引き！

Amazonブラックフライデー2025で安いおすすめのワイヤレスイヤホンは何がある？Air Pods Pro、Boseなど人気商品のセール販売はある？

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025は本セールが11月24日(月)から実施されている。

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

本記事では、Amazonブラックフライデーで安くなるおすすめのワイヤレスイヤホンを紹介する。

Amazonブラックフライデー2025 ワイヤレスイヤホンのおすすめ商品一覧

Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、引き続きお得な価格で多数出品されている。人気商品は在庫切れとなってしまう場合も多いため、購入したい商品は可能な限り早いタイミングでチェックしておくことをおすすめする。

ワイヤレスイヤホンは「Apple AirPods 4」や「Bose QuietComfort Earbuds」などの人気商品のセール販売が行われている。

20251120_Amazon_earphones_1_1Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ20251120_Amazon_earphones_1_2Beats Powerbeats Pro 2 ワイヤレスイヤホン - アクティブノイズキャンセリング, Apple H2, IPX4耐汗耐水, 最大45時間の再生時間(ワイヤレス充電対応を使用した場合)20251120_Amazon_earphones_1_3オーディオテクニカ ATH-CKS50TW2 BK(E) ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 ノイズキャンセリング 重低音 LE Audio対応 オリジナルステッカー付き マグネティックスイッチ機能 最大約65時間再生
20251124_Amazon_earphone_1_1Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト20251124_Amazon_earphone_1_2Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック20251124_Amazon_earphone_1_3Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ライトブルー
20251124_Amazon_earphone_2_1JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUDSBLK 小20251124_Amazon_earphone_2_2Anker Soundcore K20i（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/インナーイヤーイヤホン / IPX5防水規格 / 最大36時間再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】パープル20251124_Amazon_earphone_2_3【VGP 2026 金賞・コスパ大賞】EarFun Air Pro 4+ ワイヤレスイヤホン Bluetooth 6.0/ハイブリッド・デュアルドライバー/業界最小クラスBAドライバー/最先端チップ「QCC3091」aptX Losslessに対応/ハイレゾ LDAC対応/Snapdragon Sound/Auracastに対応/54時間連続再生【6マイクAI 通話/PSE認証済み】(ブラック)
20251124_Amazon_earphone_3_1【Amazon.co.jp限定品】ゼンハイザー Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 + エージング音源セット パーソナライズ機能搭載 ワイヤレスイヤホン ブラックコッパー 高性能ドライバー30時間再生ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 Bluetooth5.4 高級 完全ワイヤレスイヤホン【国内正規品】20251124_Amazon_earphone_3_2ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N :高性能ノイズキャンセリング搭載/軽量・小型設計/音質アップスケール機能搭載/連続音楽再生時間最長 7.5時間/IPX4防滴性能/急速充電対応/クリアな通話性能/マルチポイント対応 ブラック WF-C700N BZ20251124_Amazon_earphone_3_3【Amazon.co.jp限定カラー】ゼンハイザー Sennheiser ワイヤレスイヤホン ACCENTUM True Wireless ブルー 高性能ドライバー 28時間再生 ハイブリッドノイズキャンセリング 外音取り込み機能 bluetooth 5.3 IP54 ポケットサイズ ワイヤレス充電
20251120_Amazon_earphones_2_1Bose QuietComfort Earbuds LE Bluetooth接続 アクティブ ノイズキャンセリング 完全 ワイヤレス イヤホン 最長8.5時間連続再生20251120_Amazon_earphones_2_2JBL LIVE BEAM 3 ワイヤレスイヤホン スマート充電ケース/LDAC対応ハイレゾ/マルチポイント/ハイブリッド ノイズキャンセリング20251120_Amazon_earphones_2_3オーディオテクニカ ATH-CKS50TW2 GR(E) ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 ノイズキャンセリング 重低音 LE Audio対応 オリジナルステッカー付き マグネティックスイッチ機能 最大約65時間再生
20251120_Amazon_earphones_3_1JBL Tune Flex 2 / ワイヤレスイヤホン/bluetooth/マルチポイント対応 / 選べる2ウェイ装着 / ハイブリッドノイズキャンセリング20251120_Amazon_earphones_3_2Apple AirPods Pro 2 アクティブノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド20251120_Amazon_earphones_3_3JBL TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン bluetooth/ハイブリッドノイズキャンセリング/ハイレゾワイヤレスLDAC/デュアルドライバー/マルチポイント
20251120_Amazon_earphones_4_1HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth オープンイヤー イヤーカフ型 3段階音量調整 耳を塞がないイヤホン 軽量約5.6g(本体) 音漏れ防止 マイク付き 通話ノイズリダクション イヤホン落下検出 36時間再生20251120_Amazon_earphones_4_2HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth オープンイヤー イヤーカフ型 3段階音量調整 耳を塞がないイヤホン 軽量約5.6g(本体) 音漏れ防止 マイク付き 通話ノイズリダクション 36時間再生20251120_Amazon_earphones_4_3Shokz (ショックス) OpenDots ONE イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤー イヤホン 【Dolby Audio対応 / 合計40時間再生 / 音漏れ抑制技術/VGP 2025 金賞】
20251120_Amazon_earphones_5_1Shokz (ショックス) オープンイヤー イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン OpenFit 2 合計48時間再生 Bluetooth5.4 耳を塞がない 空気伝導 自動ペアリング マイク付き20251120_Amazon_earphones_5_2Shokz (ショックス) オープンイヤー イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン OpenFit 2 合計48時間再生 Bluetooth5.4 耳を塞がない 空気伝導 自動ペアリング マイク付き20251120_Amazon_earphones_5_3Bose QuietComfort Ultra Earbuds LE (第2世代) ワイヤレス ノイズキャンセリング Bluetooth イヤホン 最長6時間連続再生

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

【最大16％還元】Amazonブラックフライデー2025のお得な利用方法

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。本セールに先駆けて11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用される。

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0