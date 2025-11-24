Amazonブラックフライデーの先行セールで安くなるものは？

年末商戦の口火を切る「Amazonブラックフライデー」が2025年11月に開催される。

本記事では、Amazonブラックフライデーで安くなる商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025の日程は？8日間の大型セールが開幕へ

2025年のAmazonブラックフライデーは、例年を上回るスケールで開催される。期間は11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59までの8日間。年末商戦の幕開けとして、Amazonが年間で最も力を入れるセールのひとつだ。

本セールに先駆け、11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59の3日間には先行セールが実施される。

さらに、期間中に実施される最大16%ポイント還元のポイントアップキャンペーンも注目。エントリーの有無や支払い方法、Amazonアプリの利用状況によって還元率が大きく変動するため、事前準備が最重要ポイントとなる。プライム会員は還元率が優遇される傾向があり、お得度はさらに増す。

ブラックフライデー本番と先行セールの計11日間は、年間で最もAmazonが活況となるタイミング。先行セールから人気商品の在庫争奪戦はすでに始まるため、リストの整理やキャンペーンへの事前エントリーを早めに済ませておきたい。

Amazonブラックフライデーは何が安くなる？

Amazonブラックフライデーは「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」をテーマに、あらゆるカテゴリーが一年で最も買い時を迎える大規模セールだ。日用品のまとめ買いから憧れのハイエンド家電まで、幅広いジャンルが特別価格で登場する。

まず注目したいのはAmazonデバイス。電子書籍リーダー、スマートスピーカー、ストリーミングデバイス、タブレットなどが毎年大幅に値下げされ、年間最安水準で購入できる。Amazon製品はブラックフライデーの象徴的な目玉ジャンルとして、多くのユーザーが最初にチェックするカテゴリーになっている。

家電やガジェット関連も見逃せない。生活家電、オーディオ機器、ロボット掃除機、空気清浄機、モニターなどの大型家電に加え、ガジェットブランドの製品やPC周辺機器もセール対象に並ぶ。ルーター、キーボード、マウスといったPCアクセサリーに加え、ゲーミング関連商品も値下げされるため、ワーク環境のアップデートやゲーム環境の強化を狙うなら絶好のタイミングだ。

普段は値下げされにくいApple製品も注目分野のひとつ。iPadが15％OFFで49,800円に、AirPodsは17％OFFの24,800円になっている。前述のとおり、イヤホン、スマートウォッチ、タブレット、ノートPCなどが例年より購入しやすい価格帯に入り、ポイント還元も期待できる。最新モデルは大幅値引きこそ見込みにくいが、ポイントアップ分を含めると実質価格でのメリットが大きくなる。

その他の日用品・食品、ファッション・ビューティーといったカテゴリーも含め、Amazonブラックフライデーはほぼすべての生活領域がお得になる。どのカテゴリーも例年を上回る注目度が予想されるため、欲しいジャンルを事前に絞り、セール開始と同時に動ける準備を整えておきたい。

Amazonブラックフライデーで安くなる商品一覧

【Amazon製品】

【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン】

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】

【洋服・シューズ・バッグ】

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

Amazonブラックフライデー2025の実施キャンペーンまとめ

Amazonブラックフライデー2025では、買い物の総額に応じてポイント還元が受けられる施策や、条件を達成することで抽選に参加できる企画が複数展開される。昨年に続き、ポイントアップやスタンプ企画を組み合わせた“買えば買うほどお得になる構造”が採用されており、事前のエントリーが重要な鍵になる。

まず注目されるのがポイントアップ企画だ。エントリー期間内に参加登録を済ませ、ブラックフライデー本番と先行セールを含む対象期間中に1万円以上の買い物をすると、ポイントの還元率が大きく上昇する仕組みになっている。プライム会員かどうか、支払い方法、対象カテゴリーの購入有無によって還元率が変動するため、条件を満たすほどメリットが増える。ポイント還元率は複数の要素の積み重ねによって構成される。プライム会員の利用、Amazonのクレジットカードによる決済、特定ジャンルの購入などが組み合わさることで高い還元率に到達する仕組みだ。特定カテゴリの購入時は還元率が大幅に上がるため、自分が狙う分野がどの条件に該当するかを事前に確認しておきたい。

dポイントとの連携施策も実施される。対象期間中にエントリーし、dポイントを利用して買い物をすることで、利用ポイント数に応じた抽選に参加できる。Amazonとdアカウントを接続するだけで応募条件を満たせるため、無理なく参加できる取り組みとして人気だ。

さらに、Amazon独自のスタンプラリー企画も展開される。商品の購入やマンガの購読、プライム会員の加入など、指定された行動をクリアしてスタンプを集める形式で、すべてのスタンプを揃えたうえで一定額以上の注文を行うと、大規模な抽選に参加できる。集めたスタンプ数に応じて当選内容が変化し、参加するだけでポイント獲得のチャンスが広がる。

いずれのキャンペーンもエントリーが必須となるため、セール開始前に準備を整えておくことが重要だ。行動条件は難しくなく、日常的な買い物の延長で参加できるため、忘れずに登録しておきたい。

実施キャンペーン一覧

Amazonブラックフライデー2025｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

