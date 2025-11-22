このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Tsutomu Maeda

2025年Amazonブラックフライデーの先行セールはいつからいつまで？通常セールと割引対象商品に違いはある？サプライズプレセールの詳細についても紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazon(アマゾン)のビッグセール『Amazonブラックフライデー』が開催される。

本記事では、2025年Amazonブラックフライデーの先行セール開催期間、キャンペーン一覧、お得な参加方法など最新情報をまとめている。

Amazonブラックフライデー2025先行セールはいつから？

Amazonブラックフライデー2025は、11月24日(月・振替)0:00～12月1日(月)23:59まで開催される。

通常セールに先駆けて11月21日(金)0:00～11月23日(日)23:59までは先行セールが行われる。

先行セールと本セールにポイント還元などの大きな違いはないが、先行セールで出品された商品は本セール開始前に在庫切れになってしまう可能性もあるため、人気商品を確保したいのであれば先行セールから参加しておくことをおすすめする。

セール期間中（先行セール期間およびブラックフライデーセール期間)、すべての方がセール価格で対象商品を購入できる。なお、実際のセール価格は、セール期間中のみ表示される。

11月20日(木)23時59分までサプライズプレセールも開催中！

11月21日(金)よりAmazonブラックフライデー先行セールがスタートするが、先行セール前にはサプライズプレセールが開催中。期間は11月20日(木)まで。

サプライズプレセール対象商品の中には、通常セール期間中（先行セールを含む)にセール価格が維持されるものと、さらに減額されるものが含まれる。また、第三者が販売価格を減額した場合やその他の市場の状況に応じて、サプライズプレセール期間中や通常セール期間中（先行セールを含む)にさらに減額された価格で商品が販売されることがある。

また、商品によっては、サプライズプレセール期間中に在庫切れになる場合がございますので、気になるものは早めにチェックしておこう。

ブラックフライデーのキャンペーン情報

■ポイントアップキャンペーン

Amazonブラックフライデーでは2025年も、ポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用される。

■セール商品をチェック！

先行セールでは、ブラックフライデーの本セールと同様に多くの商品をセール価格で販売。2025年はおもちゃ・ホビーカテゴリ(TVゲームを除く)の商品がポイント6.5％アップとなるため、特に要チェックだ。

▶おもちゃ・ホビーカテゴリーのブラックフライデーセール品をチェック

Amazonブラックフライデー先行セールの注目商品一覧

20251114Amazon_Pre_7_1Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID 20251114Amazon_Pre_7_2Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID 20251114Amazon_Pre_7_3オーディオテクニカ ATH-CKS50TW2 BK(E) ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 ノイズキャンセリング 重低音 LE Audio対応
20251114Amazon_Pre_1_1【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー 20251114Amazon_Pre_1_2Amazon eero 6+ - メッシュwifi ルーター | AX3000 | 1.0Gbpsイーサネット | 最大wifi範囲140m² | 同時接続デバイス約75台 | 1ユニット 20251114Amazon_Pre_1_3Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
20251114Amazon_Pre_2_1Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 20251114Amazon_Pre_2_2Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) | 高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー 20251114Amazon_Pre_2_3Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック
20251114Amazon_Pre_6_1Dell P2425HE 23.8インチ USB-C ハブ モニタ /1920×1080 /HDMI、DisplayPort、USB-C 給電/ブラック/スピーカー:なし 20251114Amazon_Pre_6_2【Amazon.co.jp限定】TCL 55V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 55Q6C Google TV 2.1ch サウンドシステム HDR10+ Dolby Atmos Dolby Vision 20251114Amazon_Pre_6_3【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 55V型 4K 量子ドット 倍速 55T8C 液晶 Dolby Atmos Alexa 目保護 音声検索 壁かけ Wチューナー 2025年モデル
20251114Amazon_Pre_3_1Amazon Echo Pop (エコーポップ) - コンパクトスマートスピーカー with Alexa｜チャコール 20251114Amazon_Pre_3_2Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、マッチャ、16GB、広告なし 20251114Amazon_Pre_3_3New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
20251114Amazon_Pre_4_1【New】Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE3400 | 2.5Gbpsイーサネット×2 | 1ユニット 20251114Amazon_Pre_4_2Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール 20251114Amazon_Pre_4_3New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)
20251114Amazon_Pre_5_1TOSHIBA(東芝) 掃除機 コードレス スティック掃除機 一人暮らし 軽量 お手入れ簡単トルネオ VC-CL21Z-W 標準質量2.2Kg 20251114Amazon_Pre_5_2Samsung Galaxy Watch8 44mm|グラファイト|スマートウォッチ 本体 端末|Samsung純正 国内正規品|2025年発売 20251114Amazon_Pre_5_3Marshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー Middleton クリーム 連続再生20時間/IP67防水仕様【国内正規品】
20251114Amazon_Pre_8_1NANOXone(ナノックスワン) ニオイ専用 詰替メガジャンボ1790g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ 洗濯洗剤 20251114Amazon_Pre_8_2ネスカフェ ボトルコーヒー エクセラ 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル 20251114Amazon_Pre_8_3【パンツ BIG】 ムーニーマン マシュマロ肌ごこち モレ安心 男の子 ビッグサイズ おむつ (12-22kg)176枚(44枚×4) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】
20251114Amazon_Pre_9_1ヒルズ サイエンスダイエット ドッグフード アダルト 1~6歳 小粒 ラム&ライス 6.5kg 成犬用 ドライ 20251114Amazon_Pre_9_2【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス おーいお茶 濃い茶 [機能性表示食品] 2L×9本 20251114Amazon_Pre_9_3【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 充実の14点セット IH ガス火対応 専用取っ手2本付き PFOAなどの有害物質不使用 「インジニオ･ネオ IHステンレス グレース」
20251114Amazon_Pre_10_1nishikawa 【 西川 】 からっと寝 敷くだけ簡単 寝具用除湿シート シングル ブルー 特殊シリカゲルが汗や湿気を吸収してさらっと快適 イヤな臭いも消臭 防ダニ 防カビ 吸湿センサー付き 布団用除湿マット 20251114Amazon_Pre_10_2【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 20251114Amazon_Pre_10_3レゴ(LEGO) ディズニープリンセス エルサの氷のおしろ おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 知育 男の子 女の子 子供 4歳 5歳 6歳 アナと雪の女
20251114Amazon_Pre_11_1[グンゼ] シアータイツ サブリナ 〈3足組〉 深く美しい黒 25デニール 伝線しにくい SB560 レディース 20251114Amazon_Pre_11_2adidas ソックススポーツソックス スクール SCHOOL 5本指 スニーカー丈ソックス 靴下 SOCKS 福助 フクスケ fukuske ヨガ スポーツ ランニング 3足組メンズ 20251114Amazon_Pre_11_3[ニューバランス] ウォーキングシューズ MW880 v7 Fresh Foam フレッシュフォーム 幅広 メンズ

Amazonブラックフライデー2025｜関連情報

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

