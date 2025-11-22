Amazon(アマゾン)のビッグセール『Amazonブラックフライデー』が開催される。

本記事では、2025年Amazonブラックフライデーの先行セール開催期間、キャンペーン一覧、お得な参加方法など最新情報をまとめている。

Amazonブラックフライデー2025先行セールはいつから？

Amazon

Amazonブラックフライデー2025は、11月24日(月・振替)0:00～12月1日(月)23:59まで開催される。

通常セールに先駆けて11月21日(金)0:00～11月23日(日)23:59までは先行セールが行われる。

先行セールと本セールにポイント還元などの大きな違いはないが、先行セールで出品された商品は本セール開始前に在庫切れになってしまう可能性もあるため、人気商品を確保したいのであれば先行セールから参加しておくことをおすすめする。

セール期間中（先行セール期間およびブラックフライデーセール期間)、すべての方がセール価格で対象商品を購入できる。なお、実際のセール価格は、セール期間中のみ表示される。

11月20日(木)23時59分までサプライズプレセールも開催中！

11月21日(金)よりAmazonブラックフライデー先行セールがスタートするが、先行セール前にはサプライズプレセールが開催中。期間は11月20日(木)まで。

サプライズプレセール対象商品の中には、通常セール期間中（先行セールを含む)にセール価格が維持されるものと、さらに減額されるものが含まれる。また、第三者が販売価格を減額した場合やその他の市場の状況に応じて、サプライズプレセール期間中や通常セール期間中（先行セールを含む)にさらに減額された価格で商品が販売されることがある。

また、商品によっては、サプライズプレセール期間中に在庫切れになる場合がございますので、気になるものは早めにチェックしておこう。

ブラックフライデーのキャンペーン情報

■ポイントアップキャンペーン

Amazon

Amazonブラックフライデーでは2025年も、ポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%」

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用される。

■セール商品をチェック！

先行セールでは、ブラックフライデーの本セールと同様に多くの商品をセール価格で販売。2025年はおもちゃ・ホビーカテゴリ(TVゲームを除く)の商品がポイント6.5％アップとなるため、特に要チェックだ。

▶おもちゃ・ホビーカテゴリーのブラックフライデーセール品をチェック

Amazonブラックフライデー先行セールの注目商品一覧

Amazonブラックフライデー2025｜関連情報

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。