【7月19日】全英オープンゴルフ最終日の日本人開始時間・地上波テレビ放送予定

男子ゴルフメジャー最終戦『全英オープンゴルフ』は、日本時間7月19日に最終ラウンドが行われる。大会最終日は優勝争いの行方はもちろん、日本勢の順位にも注目が集まる。

本記事では、7月19日に出場する日本人選手のスタート時間をはじめ、地上波テレビ放送・BS・ネット配信の視聴方法を紹介する。

全英オープンゴルフ最終日の日本人開始時間は？

全英オープンゴルフ最終日は、日本時間2026年7月19日(日)にロイヤル・バークデールGCで行われる。

日本人選手では、比嘉一貴が16:10、久常涼が16:40、片岡尚之が17:25、松山英樹が21:15にスタート予定となっている。

松山英樹はカズマ・コボリ、比嘉一貴はピーター・ユーライン、久常涼はマーカス・プランケット、片岡尚之はトーマス・デトリーと同組でラウンドする。

開始時間 日本人選手 同組選手 7月19日(日)16:10 比嘉 一貴 ピーター・ユーライン 7月19日(日)16:40 久常 涼 マーカス・プランケット 7月19日(日)17:25 片岡 尚之 トーマス・デトリー 7月19日(日)21:15 松山 英樹 カズマ・コボリ

全英オープンゴルフ最終日の地上波テレビ放送予定は？

男子ゴルフのメジャー大会『第154回全英オープンゴルフ選手権』の最終ラウンドは、日本時間2026年7月19日(日)にロイヤル・バークデール・ゴルフクラブで行われる。

全英オープンゴルフ2026最終日は、地上波およびBSでのテレビ放送は予定されていない。テレビでは、CS放送の「ゴルフネットワーク」が日本時間7月19日(日)16:00から中継する。

インターネットでは『U-NEXT』が、最終ラウンドを同日16:55から独占ライブ配信する。「月額プラン」では国際映像、「ワールドゴルフパック」では日本人選手を中心に追う「日本勢徹底マークLIVE」を視聴可能だ。

U-NEXTの月額プランでは31日間の無料トライアルが実施されているため、初めて利用する場合は全英オープンゴルフ最終日をお得に視聴できる。なお、「日本勢徹底マークLIVE」を視聴するには、「ワールドゴルフパック」への加入が必要となる。

チャンネル 形態 放送・配信時間 U-NEXT

※31日間無料体験 ネット 【最終ラウンド：7/19(日)】16:55～ U-NEXT（日本勢徹底マークCh）

ワールドゴルフパック ネット 【最終ラウンド：7/19(日)】16:55～ ゴルフネットワーク CS放送 【最終ラウンド：7/19(日)】16:00～

全英オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。