【7月19日】全英オープンゴルフ最終日の日本人開始時間・地上波テレビ放送予定

男子ゴルフメジャー最終戦『全英オープンゴルフ』は、日本時間7月19日に最終ラウンドが行われる。大会最終日は優勝争いの行方はもちろん、日本勢の順位にも注目が集まる。
本記事では、7月19日に出場する日本人選手のスタート時間をはじめ、地上波テレビ放送・BS・ネット配信の視聴方法を紹介する。
全英オープンゴルフ最終日の日本人開始時間は？
全英オープンゴルフ最終日は、日本時間2026年7月19日(日)にロイヤル・バークデールGCで行われる。
日本人選手では、比嘉一貴が16:10、久常涼が16:40、片岡尚之が17:25、松山英樹が21:15にスタート予定となっている。
松山英樹はカズマ・コボリ、比嘉一貴はピーター・ユーライン、久常涼はマーカス・プランケット、片岡尚之はトーマス・デトリーと同組でラウンドする。
|開始時間
|日本人選手
|同組選手
|7月19日(日)16:10
|比嘉 一貴
|ピーター・ユーライン
|7月19日(日)16:40
|久常 涼
|マーカス・プランケット
|7月19日(日)17:25
|片岡 尚之
|トーマス・デトリー
|7月19日(日)21:15
|松山 英樹
|カズマ・コボリ
全英オープンゴルフ最終日の地上波テレビ放送予定は？
男子ゴルフのメジャー大会『第154回全英オープンゴルフ選手権』の最終ラウンドは、日本時間2026年7月19日(日)にロイヤル・バークデール・ゴルフクラブで行われる。
全英オープンゴルフ2026最終日は、地上波およびBSでのテレビ放送は予定されていない。テレビでは、CS放送の「ゴルフネットワーク」が日本時間7月19日(日)16:00から中継する。
インターネットでは『U-NEXT』が、最終ラウンドを同日16:55から独占ライブ配信する。「月額プラン」では国際映像、「ワールドゴルフパック」では日本人選手を中心に追う「日本勢徹底マークLIVE」を視聴可能だ。
U-NEXTの月額プランでは31日間の無料トライアルが実施されているため、初めて利用する場合は全英オープンゴルフ最終日をお得に視聴できる。なお、「日本勢徹底マークLIVE」を視聴するには、「ワールドゴルフパック」への加入が必要となる。
|チャンネル
|形態
|放送・配信時間
|U-NEXT
※31日間無料体験
|ネット
|【最終ラウンド：7/19(日)】16:55～
|U-NEXT（日本勢徹底マークCh）
ワールドゴルフパック
|ネット
|【最終ラウンド：7/19(日)】16:55～
|ゴルフネットワーク
|CS放送
|【最終ラウンド：7/19(日)】16:00～
全英オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全英オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。
「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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