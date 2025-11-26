このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデー2025開催中！セール対象のスタッドレスタイヤをチェック
Aoi Fujimiya

1万円以上の値引きも…！スタッドレスタイヤがAmazonブラックフライデーで安く買える？国産・海外タイヤのセール価格とおすすめ商品

スタッドレスタイヤがAmazonブラックフライデー2025でお買い得！実際はどれだけ安くなる？国産・海外ブランドの値下げ情報とおすすめモデル

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

冬の必需品となるスタッドレスタイヤが、Amazonブラックフライデーで例年通り大幅な値下げ対象に入ってきた。今年は国産ブランドのヨコハマ、ブリヂストン、ダンロップだけでなく、コスパ重視で人気の海外メーカーも一斉に割引され、タイヤ交換のタイミングを逃していたドライバーには絶好の買い替えチャンスとなる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でのスタッドレスタイヤについて紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でスタッドレスタイヤは安くなる？

Amazonブラックフライデー2025では、スタッドレスタイヤが例年通り大幅な値下げ対象となり、国産メーカーから海外ブランドまで幅広いラインナップが特価で登場している。特に4本セットの割引が強く、都市部や降雪地域を問わず冬の備えを一気に整えたいユーザーにとって、年間でもトップクラスに買い時となる。

今年の特徴は、ブリヂストン(BLIZZAK)、ダンロップ(WINTER MAXX)、グッドイヤー、ピレリ、トーヨータイヤなどの人気モデルが軒並み値下げされている点だ。サイズ展開も軽自動車用の14インチからSUV向けの18インチまで幅広く、車種ごとの選びやすさも向上している。中には通常価格から1万〜2万円近い値引きが入るセットもあり、本格的な積雪シーズンを前に準備を進めるユーザーの需要に応える内容になっている。

また、到着日も最短2〜3日という商品が多く、急な寒気や降雪予報に備えて即納できる点も大きなメリットだ。価格と在庫はブラックフライデー後半で動きやすくなるため、気になるモデルは早めにチェックしておきたい。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるスタッドレスタイヤ製品一覧

スタッドレスタイヤ製品一覧

商品名価格割引率
ダンロップ(DUNLOP) 195/65R15 91Q スタッドレスタイヤ WINTER MAXX 02 4本セット 国内正規品50,448円→44,800円11%OFF
PIRELLI(ピレリ) スタッドレス 195/65R15 WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO 91T タイヤのみ・ホイールなし 4本セット 407150040,476円→34,080円16%OFF
ダンロップ(DUNLOP) 215/60R17 96Q スタッドレスタイヤ WINTER MAXX 02 4本セット77,673円→64,800円17%OFF
グッドイヤー(GOODYEAR) スタッドレス SUV用 225/65R17 102Q ICE NAVI SUV タイヤのみ・ホイールなし 4本セット 0550937864,680円→57,528円11%OFF
ダンロップ(DUNLOP) 165/60R15 77Q スタッドレスタイヤ WINTER MAXX 02 4本セット49,248円→43,800円11%OFF
ブリヂストン(BRIDGESTONE) 205/65R16 95Q スタッドレスタイヤ BLIZZAK VRX3 4本セット97,200円→79,400円18%OFF
PIRELLI(ピレリ) オールシーズン 245/40R18 PZERO NERO A/S 93V RUN FLAT タイヤのみ・ホイールなし 1本 240420033,410円→28,380円15%OFF
グッドイヤー(GOODYEAR) スタッドレス 155/70R13 75Q ICE NAVI 7 タイヤのみ・ホイールなし 4本セット 0553960625,507円→22,956円10%OFF
トーヨータイヤ(TOYO TIRES) スタッドレスタイヤ 215/70R16 100Q WINTER TRANPATH TX 4本セット SUV・ミニバン向け冬タイヤ53,790円→47,800円11%OFF
ダンロップ(DUNLOP) 165/65R14 79Q スタッドレスタイヤ WINTER MAXX 02 1本8,488円→7,630円10%OFF
ダンロップ(DUNLOP) スタッドレスタイヤ・ホイール4本セット 155/65R14 75Q WINTER MAXX 02 & 14×4.5J PCD100/4H +45 ZT1048,800円→42,800円12%OFF
ブリヂストン(BRIDGESTONE) スタッドレスタイヤ BLIZZAK(ブリザック) WZ-1 195/55R16 91Q XL46,800円→34,800円26%OFF
PIRELLI(ピレリ) オールシーズン 205/70R15 SCORPION VERDE A/S 96H タイヤのみ・ホイールなし 1本 274840019,380円→10,180円47%OFF
コンチネンタル ゼネラル(CONTINENTAL GENERAL) 215/60R16 AltiMax GS6 4本セット33,495円→29,780円11%OFF

