サッカー中継は長時間のライブ配信となるため、通信速度が不足すると「映像が止まる」「画質が荒くなる」「遅延が発生する」といった問題も起こりやすい。

本記事では、W杯2026視聴に必要な通信速度をはじめ、DAZN・ABEMA・U-NEXTなど主要配信サービス別の推奨回線速度、快適に視聴するためのWi-Fi環境や注意点について紹介する。

ワールドカップ視聴に必要な通信速度は？DAZN・配信サービス別の目安を紹介

FIFAワールドカップ2026をネット配信で快適に視聴するためには、安定した通信速度が重要となる。

今大会は『DAZN』を中心に配信され、スマホ・PC・テレビで視聴するユーザーが増えるとみられている。

特にライブ中継では、通信速度が不足すると「映像が止まる」「画質が自動で低下する」「遅延が発生する」といったトラブルが起こりやすい。4K配信やテレビ視聴では、より高速な回線環境が必要となる。

また、推奨通信速度はサービスごとに異なり、同じHD画質でも必要帯域に差があり、Wi-Fi環境や利用端末によっても視聴快適度は大きく変わるため、事前確認が重要だ。

DAZNの推奨通信速度

W杯2026全104試合のライブ配信を予定している『DAZN』は、比較的高い通信速度が必要となる。

特に4K配信では25Mbps以上が推奨されており、テレビ視聴時はWi-Fi 6対応ルーターや有線LAN環境が推奨されるケースもある。

画質 推奨通信速度 特徴 4K画質 25Mbps以上 高画質テレビ向け HD画質(1080p) 9Mbps 一般的な高画質視聴 標準画質(720p) 5Mbps スマホ視聴向け

ABEMA・U-NEXT・Netflixなど主要サービスの通信速度目安

DAZN以外の主要配信サービスでも、HD〜4K画質では一定以上の通信速度が必要となる。

特に『ABEMA』はライブ配信時のアクセス集中が発生しやすく、安定視聴には20Mbps前後の回線が推奨されている。

サービス 画質 推奨通信速度 Netflix 4K 15Mbps以上 Netflix フルHD 5Mbps以上 U-NEXT 4K HDR 15Mbps以上 U-NEXT 高画質 3Mbps以上 YouTube 4K 20Mbps以上 YouTube HD(1080p) 5Mbps以上 ABEMA 高品質 20Mbps ABEMA 最低限 10Mbps

ワールドカップを快適に見るためのポイント

W杯期間中はアクセス集中による通信不安定化も予想されるため、単純な速度だけでなく通信環境全体も重要となる。

特にテレビでの4K視聴では、Wi-Fiルーターの性能や接続端末数によって通信速度が低下しやすい。可能であれば有線LAN接続やWi-Fi 6対応環境を用意したい。

対策 内容 Wi-Fi 6対応ルーター 通信安定性向上 有線LAN接続 遅延・切断対策 同時接続を減らす 回線混雑回避 画質設定を調整 通信量節約

スマホ視聴中心であれば5〜10Mbps程度でも視聴可能なケースは多いが、4KテレビやFire TV Stickを利用した高画質視聴では20〜25Mbps以上を目安にしておきたい。

ワールドカップ視聴の注意点と通信速度が安定しない時の対策は？

FIFAワールドカップ2026をネット配信で視聴する場合、単純な通信速度だけでなく「回線の安定性」も重要となる。

特にサッカーのライブ中継は、NetflixやYouTubeなど通常の動画視聴よりも通信負荷が高く、アクセス集中によって映像停止や遅延が発生しやすい。

そのため、推奨通信速度ギリギリではなく、ある程度余裕を持った回線環境を整えておくことが重要だ。特に4K視聴やFire TV Stick・Chromecast利用時は、より高い通信品質が求められる。

スポーツライブ配信は“実測値”が重要

配信サービスが公開している推奨通信速度は、あくまで最低限の目安となるケースが多い。

実際には、夜間や試合開始直前など回線混雑時に速度低下が発生することもあり、公称値ギリギリでは「クルクル」と読み込み状態が続くケースもある。

特にDAZNなどスポーツライブ配信では、4K視聴時に25Mbps〜50Mbps程度の安定した実測速度が推奨されることも多い。

視聴環境 推奨実測速度 特徴 スマホHD視聴 5〜10Mbps 標準的な視聴 テレビHD視聴 15〜25Mbps 安定性重視 4Kライブ視聴 25〜50Mbps 高速回線推奨 Chromecast利用時 25Mbps以上 キャスト時は負荷増加

通信速度が不安定な時の対策

推奨速度を満たしていても、Wi-Fi環境や端末状況によって映像停止が発生するケースは少なくない。

特にワールドカップ期間中はアクセス集中が起こりやすく、通信安定化対策を事前に行っておくことが重要となる。

有線LAN接続を利用する

最も効果的なのが、有線LAN接続への切り替えだ。

Fire TV StickやChromecastは、専用イーサネットアダプタを利用することで有線接続が可能。Wi-Fi特有の電波干渉や通信切断を回避しやすくなる。

接続方法 安定性 特徴 有線LAN ◎ 最も安定 5GHz Wi-Fi ○ 高速通信向け 2.4GHz Wi-Fi △ 干渉を受けやすい

5GHz帯Wi-Fiを使用する

無線接続の場合は、2.4GHz帯ではなく5GHz帯のWi-Fi利用が推奨される。

2.4GHz帯は電子レンジやBluetooth機器などと干渉しやすく、ライブ配信時に通信不安定になるケースがある。一方、5GHz帯は高速通信に強く、スポーツ視聴との相性が良い。

画質を下げて視聴する

通信速度が足りない場合は、アプリ内の画質設定を「自動」から「標準」「低画質(480p)」へ変更することで改善するケースもある。

特にモバイル回線視聴時や通信制限中は、画質を落とすことでバッファリング回避につながりやすい。

画質 通信負荷 おすすめ環境 4K 非常に高い 高速光回線 1080p 高い 一般家庭Wi-Fi 720p 中程度 スマホ視聴向け 480p 低い 通信制限時向け

事前に通信速度テストを行う

試合当日はアクセス集中による速度低下も起こりやすいため、事前に『Googleスピードテスト』などで通信状況を確認しておくのがおすすめだ。

特に実際に視聴する時間帯(深夜・早朝)で測定しておくことで、本番時の通信トラブル回避につながる。

ワールドカップ2026のスマホ視聴におすすめの格安SIM

U-NEXT

FIFAワールドカップ2026をスマホで視聴する場合、通信速度と大容量プランの両立が重要となる。特にDAZNの高画質ライブ配信では1試合で数GB単位の通信量を消費するケースもあり、低容量プランではすぐ通信制限に到達してしまう可能性がある。

また、ライブ配信は通常動画より通信負荷が高く、混雑時間帯でも安定した速度が出やすい回線を選ぶことも重要だ。ここでは、通信速度・安定性・大容量のバランスに優れた、W杯視聴向け格安SIMをピックアップする。

ahamoはドコモ回線を利用したオンライン専用プランで、通信速度と安定性の高さが大きな強み。30GBを月額2,970円で利用でき、混雑しやすい夜間帯でも比較的安定した通信品質が期待できる。

また、海外でも30GBまで追加料金なしで利用可能なため、現地観戦や海外旅行時にも相性が良い。W杯期間中にライブ視聴を頻繁に行うユーザーにも向いている。

U-NEXT MOBILEは、通信回線と動画配信サービスをまとめて利用したいユーザー向けのプラン。20GBに加えて永久繰り越しに対応しており、最大100GBまで蓄積できる。

さらにU-NEXT見放題が付帯しているため、スポーツ以外にも映画・ドラマ・アニメをまとめて楽しめる構成となっている。ドコモ回線・5G対応で通信品質も安定しやすい。

DTI SIMの「すごギガプラン」は、毎日1.4GBの高速通信を利用できる点が特徴。日単位で通信容量がリセットされるため、ライブ配信視聴との相性が良い。

また、通信速度の安定性にも定評があり、動画視聴用途で利用するユーザーも多い。毎日スポーツ中継を見る人や、短期間で大量通信するW杯期間にも向いている。

おすすめSIM比較表

サービス名 公式URL 通信量 月額料金(税込) 特徴 ahamo 公式サイト 30GB 2,970円 ドコモ回線で高速・安定通信

5分通話無料

海外30GB対応 U-NEXT MOBILE 公式サイト 20GB

永久繰り越し(最大100GB) 2,489円(実質) U-NEXT見放題込み

ドコモ回線・5G対応

データ永久繰り越し DTI SIM 公式サイト 毎日1.4GB データ:2,530円

SMS:2,695円

音声:3,960円 毎日高速通信可能

動画視聴向き

短期大量通信にも対応

高画質で毎週スポーツを視聴するなら30GB以上が目安となる。月によって視聴量が変わる場合は、繰り越し対応やレンタル型の活用も検討したい。利用スタイルに合わせて容量と料金のバランスを見極めることが重要だ。

SIMカード比較表

お得にスポーツ観戦をしたいならU-NEXT MOBILEがおすすめ

U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。

U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。

さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。

一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。

その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。

通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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U-NEXTモバイルの関連情報

格安SIMサービス最新情報

※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。