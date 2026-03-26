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【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中
Tsutomu Maeda

MLB2026の開幕カードは？大谷翔平ら日本人選手の試合予定まとめ

MLB(メジャーリーグベースボール)2026の開幕戦カード一覧は？大谷翔平ら日本人選手の試合予定をまとめて紹介。

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2026シーズンのMLB(メジャーリーグベースボール)が、日本時間3月26日(木)に開幕を迎える。

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本記事では、MLB2026の開幕戦カードや日本人選手の試合予定を紹介する。

MLB2026が開幕へ！WBCで活躍の選手多数

2026シーズンのMLBは、日本時間3月26日(木)に開幕。同リーグは、日本の大谷翔平や山本由伸ら日本人選手をはじめ、WBC2026で活躍したアメリカ代表やベネズエラ代表、ドミニカ共和国代表の選手が躍動する世界最高峰の舞台だ。

リーグは9月まで行われるレギュラーシーズンとその後に行われるポストシーズンに分かれており、レギュラーシーズン上位のチームがポストシーズンで優勝を争うこととなる。

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MLB2026の開幕戦カードは？

MLB2026は日本時間3月26日(木)午前9:05プレイボール予定のサンフランシスコ・ジャイアンツvsニューヨーク・ヤンキースからスタート。27日(金)・28日(土)にかけて続々と各球団の開幕戦が行われる。

開催日開始時刻対戦カード会場テレビ放送ネット配信
3月26日(木)9:05ジャイアンツ vs ヤンキースオラクル・パークJ SPORTS2SPOTV NOW
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Netflix
3月27日(金)2:15メッツ vs パイレーツシティ・フィールド-SPOTV NOW
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3月27日(金)3:10ブリュワーズ vs Wソックスアメリカンファミリー・フィールドNHK BSプライムビデオ(MLB on SPOTV)
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3月27日(金)3:20カブス vs ナショナルズリグリー・フィールド-SPOTV NOW
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3月27日(金)4:05オリオールズ vs ツインズオリオール・パーク-MLB.tv(Amazonあり)
3月27日(金)5:10アストロズ vs エンゼルスダイキン・パーク-SPOTV NOW
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3月27日(金)5:10レッズ vs Rソックスグレートアメリカン・ボールパーク-SPOTV NOW
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3月27日(金)5:10パドレス vs タイガースペトコ・パーク-SPOTV NOW
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3月27日(金)5:15カージナルス vs レイズブッシュ・スタジアム-MLB.tv(Amazonあり)
3月27日(金)5:15フィリーズ vs レンジャーズシチズンズ・バンク・パーク-MLB.tv(Amazonあり)
3月27日(金)9:30ドジャース vs Dバックスドジャー・スタジアムJ SPORTS3
NHK BS		プライムビデオ(MLB on SPOTV)
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3月27日(金)11:10マリナーズ vs ガーディアンズT-モバイル・パーク-MLB.tv(Amazonあり)
3月28日(土)8:07ブルージェイズ vs アスレチックスロジャース・センターNHK BSプライムビデオ(MLB on SPOTV)
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3月28日(土)8:10マーリンズ vs ロッキーズローンデポ・パーク-MLB.tv(Amazonあり)
3月28日(土)8:15ブレーブス vs ロイヤルズトゥルイスト・パーク-MLB.tv(Amazonあり)

※すべて日本時間。
※24時間表記。

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MLB2026開幕戦 日本人選手の試合予定は？

MLB2026でも多くの日本人選手がプレー。佐々木朗希、大谷翔平、山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャースの開幕戦は、日本時間3月27日(金)午前9:30から行われるアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦となる。

日本人選手所属球団の開幕戦日程は以下の通り。

チーム名日本人選手対戦相手開始日時
ボストン・レッドソックス吉田正尚レッズ3月27日(金)5:10
トロント・ブルージェイズ岡本和真アスレチックス3月28日(土)8:07
シカゴ・ホワイトソックス村上宗隆ブリュワーズ3月27日(金)3:10
ロサンゼルス・エンゼルス菊池雄星アストロズ3月27日(金)5:10
ヒューストン・アストロズ今井達也エンゼルス3月27日(金)5:10
ニューヨーク・メッツ千賀滉大パイレーツ3月27日(金)2:15
シカゴ・カブス今永昇太
鈴木誠也		ナショナルズ3月27日(金)3:20
セントルイス・カージナルスラーズ・ヌートバーレイズ3月27日(金)5:15
ロサンゼルス・ドジャース佐々木朗希
大谷翔平
山本由伸(先発予定)		Dバックス3月27日(金)9:30
サンディエゴ・パドレス松井裕樹
ダルビッシュ有		タイガース3月27日(金)5:10
コロラド・ロッキーズ菅野智之マーリンズ3月28日(土)8:10

※すべて日本時間。
※24時間表記。
※日本人選手は出場しない場合があります。

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SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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