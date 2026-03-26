2026シーズンのMLB(メジャーリーグベースボール)が、日本時間3月26日(木)に開幕を迎える。

本記事では、MLB2026の開幕戦カードや日本人選手の試合予定を紹介する。

MLB2026が開幕へ！WBCで活躍の選手多数

2026シーズンのMLBは、日本時間3月26日(木)に開幕。同リーグは、日本の大谷翔平や山本由伸ら日本人選手をはじめ、WBC2026で活躍したアメリカ代表やベネズエラ代表、ドミニカ共和国代表の選手が躍動する世界最高峰の舞台だ。

リーグは9月まで行われるレギュラーシーズンとその後に行われるポストシーズンに分かれており、レギュラーシーズン上位のチームがポストシーズンで優勝を争うこととなる。

MLB2026の開幕戦カードは？

MLB2026は日本時間3月26日(木)午前9:05プレイボール予定のサンフランシスコ・ジャイアンツvsニューヨーク・ヤンキースからスタート。27日(金)・28日(土)にかけて続々と各球団の開幕戦が行われる。

※すべて日本時間。

※24時間表記。

MLB2026開幕戦 日本人選手の試合予定は？

MLB2026でも多くの日本人選手がプレー。佐々木朗希、大谷翔平、山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャースの開幕戦は、日本時間3月27日(金)午前9:30から行われるアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦となる。

日本人選手所属球団の開幕戦日程は以下の通り。

チーム名 日本人選手 対戦相手 開始日時 ボストン・レッドソックス 吉田正尚 レッズ 3月27日(金)5:10 トロント・ブルージェイズ 岡本和真 アスレチックス 3月28日(土)8:07 シカゴ・ホワイトソックス 村上宗隆 ブリュワーズ 3月27日(金)3:10 ロサンゼルス・エンゼルス 菊池雄星 アストロズ 3月27日(金)5:10 ヒューストン・アストロズ 今井達也 エンゼルス 3月27日(金)5:10 ニューヨーク・メッツ 千賀滉大 パイレーツ 3月27日(金)2:15 シカゴ・カブス 今永昇太

鈴木誠也 ナショナルズ 3月27日(金)3:20 セントルイス・カージナルス ラーズ・ヌートバー レイズ 3月27日(金)5:15 ロサンゼルス・ドジャース 佐々木朗希

大谷翔平

山本由伸(先発予定) Dバックス 3月27日(金)9:30 サンディエゴ・パドレス 松井裕樹

ダルビッシュ有 タイガース 3月27日(金)5:10 コロラド・ロッキーズ 菅野智之 マーリンズ 3月28日(土)8:10

※すべて日本時間。

※24時間表記。

※日本人選手は出場しない場合があります。

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