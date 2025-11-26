人気ガジェットがお買い得！PC・タブレット・モニターなどAmazonブラックフライデーのセール対象は？

「Amazonブラックフライデー2025」では、スマホ周辺機器からPCアクセサリー、イヤホン、スマート家電まで多くの人気モデルが普段より大幅に値下げされる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025で注目のガジェット商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でガジェットは安くなる？

Amazon

Amazonブラックフライデー2025では、ガジェットカテゴリの値下げ幅が例年以上に大きく、先行セールの段階から買い替えに最適な価格帯が並んでいる。ノートPC、タブレット、モニター、ストレージ、アクセサリまで幅広く割引が適用されており、本セールを待たずに購入を検討するユーザーも多い。

今年のラインナップを見渡すと、まず AppleのApple 2025 MacBook Airが16%OFFの160,800円で登場しており、普段はほとんど値下げされないApple製品の中でも注目度が高い。軽量で持ち運びやすく、16GBユニファイドメモリの構成は作業用としても十分。

モバイルモニターが40%OFFの8,407円となっており、破格の水準。マルチタスクや動画視聴、クリエイティブ用途まで幅広く使用できる。

このほかにも、Apple Pencil ProやiPadシリーズ、LenovoのノートPC、Fire HD 10、SanDiskのポータブルSSD、AnkerのUSB-Cケーブル、KIOXIAのmicroSDカードなど、幅広いガジェットが軒並み値下げされており、特に先行セールから人気製品の在庫が動き始めている。ガジェットを最もお得に購入できるタイミングとして、2025年のブラックフライデーは例年以上に狙い目だといえる。Apple製品がAmazonブラックフライデーで安い！割引対象商品まとめでは、Apple製品のセール情報について紹介している。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるガジェット一覧

Amazonブラックフライデー2025の開催概要

今年のAmazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて11日間にわたって行われる大型イベントとなる。まず11月21日(金)から3日間の先行セールがスタートし、24日(月)からは本セールが本格的に開幕。家電、食品、日用品、ファッションなどの主要カテゴリーが次々と値下げされ、年末の買い物を一気に進められる構成になっている。

セール日程

内容 期間 先行セール 11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59 本セール 11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59 総開催期間 11月21日(金)〜12月1日(月)

ブラックフライデー期間中に欠かせないのがポイントアップキャンペーンだ。11月14日(金)10:30からエントリーが始まり、買い物対象期間は21日(金)0:00からスタート。1万円以上の購入で還元が適用され、条件が揃えば最大16%のポイントが獲得できる。プライム会員特典やAmazon Mastercardの利用、特定カテゴリーの購入などが還元率に大きく影響する。

ポイントアップキャンペーン概要

項目 内容 エントリー期間 11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59 買い物対象期間 11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59 参加条件 エントリー＋合計1万円以上の購入 ポイント上限 最大10,000ポイント 最大還元率 16%(おもちゃ・ホビー／TVゲーム除く) その他カテゴリー最大還元 9.5%

ブラックフライデー中は買い物以外のキャンペーンも多数用意されている。Amazonポイントが当たるスタンプラリーや、dポイントの抽選企画が同時開催され、セールと並行して参加できるボーナスイベントとして人気を集めている。

その他キャンペーン

施策 内容 Amazonスタンプラリー 最大50,000ポイントが当たる抽選を実施 dポイントスタンプラリー 最大10,000 dポイントが当たる抽選キャンペーン

また、支払い方法によって獲得ポイントがさらに増えるケースもある。JCB CARD Wの登録によるポイント倍率アップや、Oki Dokiランド経由での購入によるポイント増加など、決済手段を工夫することで実質的な割引率が変わってくる。初回のAmazonギフトカード現金チャージ特典も活用すれば、総合的な還元額は大幅に向上する。

支払い方法別メリット

項目 内容 JCB CARD W 事前登録でポイント最大4倍 Oki Dokiランド経由 Amazonデバイス・Fashionで最大12倍 ギフトカード初回チャージ 5,000円チャージで1,000ポイント付与(実質20%)

Amazonブラックフライデー2025は、セール価格に加えてポイント施策や決済方法による還元が重なり、工夫次第で大幅にお得度が変わるイベントだ。事前準備をしっかり行うことで、この11日間のメリットを最大限に引き出すことができる。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。