人気ガジェットがお買い得！PC・タブレット・モニターなどAmazonブラックフライデーのセール対象は？

Amazonブラックフライデー2025で安くなるガジェットは？Apple、Amazon、DELLなどのノートPC・タブレット・モニター・イヤホン・PC周辺機器のマストバイアイテム一覧
「Amazonブラックフライデー2025」では、スマホ周辺機器からPCアクセサリー、イヤホン、スマート家電まで多くの人気モデルが普段より大幅に値下げされる。
本記事では、Amazonブラックフライデー2025で注目のガジェット商品について紹介する。
Amazonブラックフライデー2025でガジェットは安くなる？
Amazonブラックフライデー2025では、ガジェットカテゴリの値下げ幅が例年以上に大きく、先行セールの段階から買い替えに最適な価格帯が並んでいる。ノートPC、タブレット、モニター、ストレージ、アクセサリまで幅広く割引が適用されており、本セールを待たずに購入を検討するユーザーも多い。
今年のラインナップを見渡すと、まず AppleのApple 2025 MacBook Airが16%OFFの160,800円で登場しており、普段はほとんど値下げされないApple製品の中でも注目度が高い。軽量で持ち運びやすく、16GBユニファイドメモリの構成は作業用としても十分。
モバイルモニターが40%OFFの8,407円となっており、破格の水準。マルチタスクや動画視聴、クリエイティブ用途まで幅広く使用できる。
このほかにも、Apple Pencil ProやiPadシリーズ、LenovoのノートPC、Fire HD 10、SanDiskのポータブルSSD、AnkerのUSB-Cケーブル、KIOXIAのmicroSDカードなど、幅広いガジェットが軒並み値下げされており、特に先行セールから人気製品の在庫が動き始めている。ガジェットを最もお得に購入できるタイミングとして、2025年のブラックフライデーは例年以上に狙い目だといえる。Apple製品がAmazonブラックフライデーで安い！割引対象商品まとめでは、Apple製品のセール情報について紹介している。
Amazonブラックフライデー2025で安くなるガジェット一覧
|
モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI PS4/XBOX/Switch/PC/Macなど対応 在宅勤務 リモートワーク
|
【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
|
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
|
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)
|
【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Dell 15 DC15250 15.6インチ Intel Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Office 2024搭載 Windows 11 プラチナシルバー 翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年(HDD返却不要サービス) ND65-FWHBSA
|
Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3)
|
【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED 44K DPI ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-002XWL-BKd 軽量 80g LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ HERO2 センサー USB Type-C 95時間連続使用可能 POWERPLAY 充電 FPS ゲーミング マウス 国内正規品※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
|
キオクシア KIOXIA SSD 外付け 2TB USB3.2 Gen2 最大読出速度 1,050MB/秒 【 Type-C搭載iPhone / PS5 / PS4 動作確認済み 】 国産3次元フラッシュメモリ搭載 耐衝撃 アルミ筐体 ハードウェア暗号化 パスワード保護 EXCERIA PLUS G2 ポータブル SSD-PKP2.0U3G2BN
|
【Amazon.co.jp限定】Logicool G 8000Hz ポーリングレート PRO X SUPERLIGHT 2c コンパクト ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-004WLCO-BKd 軽量 51g LIGHTSPEED HERO2 センサー USB Type-C 充電 POWERPLAY ブラック 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
|
「VGP2025金賞&コスパ大賞」Edifier M60 マルチメディアスピーカー 66W Bluetooth 5.3 ハイレゾワイヤレス コンパクトなデザイン 専用アプリ スタンド付き USB-C/AUX入力 MDF製 黒
|
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 256GB USB3.2 Gen1 国内サポート正規品 KLU301A256GL
|
【家電批評 2025 上半期ベストバイ受賞】Nextorage 日本メーカー ポータブルSSD 2TB 10Gbps USB3.2 Gen2 Type C 最大読出し速度1050MB/s Windows MacOS PS5 PS4 iPhone15/16/17 Pro, Pro Max 動作確認済み 外付けssd NX-P2SEシリーズ NX-P2SE2TB/ENET
|
TP-Link WiFi 7 無線LAN ルーター WiFi7 BE9300 320MHzトライバンド 802.11be 5760Mbps (6GHz) + 2880Mbps(5GHz) + 574Mbps (2.4GHz) 2.5Gbps 有線LANポート EasyMesh対応 HomeShield対応 メーカー保証3年 【 iPhone 16 対応】 Archer BE550/A
|
Pixio PX248 Prime Plus White ホワイト ゲーミングモニター 白 ホワイト 23.8インチ 24インチ 180Hz FHD ピクシオ 2年保証 初心者
|
【Amazon.co.jp 限定】Wacom MovinkPad 11 TDTHA116CL0Z ワコム ポータブルパッド Android14 液タブ 液晶ペンタブレット オリジナルカスタムブラシセット Wacom Pro Pen 3 付属 お絵描き イラスト
|
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
|
IODATA GigaCrysta MiniLED ゲーミングモニター 27インチ 200Hz 0.9ms WQHD AHVAパネル 非光沢 広色域 ブラック 無輝点保証対応 (量子ドット/HDR1000/HDMI×2/DisplayPort/VESA対応/スピーカー/リモコン/高さ調整/縦横回転/土日サポート/日本メーカー) EX-GDQ271JLAQ
|
【Amazon.co.jp限定】Elgato Stream Deck MK.2 エルガトストリームデック MK.2【15キー配列】ライブコンテンツ作成用のコントローラー 配信者向けデバイス OBS/Twitch
|
mouse 【 RTX 5060 Ti 搭載】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 7 プロセッサー 265 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 3年メーカー保証) DGI7G6TB83SJW105AZ
|
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ
|
Amazon eero 6+ - メッシュwifi ルーター | AX3000 | 1.0Gbpsイーサネット | 最大wifi範囲140m² | 同時接続デバイス約75台 | 1ユニット
|
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
|
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4)
|
Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
|
Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
|
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
|
Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
|
Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
|
Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) | 高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
|
Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
|
Apple Pencil Pro
|
Anker Nebula Capsule 3 & 公式プロジェクタージンバルスタンド (Capsuleシリーズ用) (小型 Google TV搭載 モバイル プロジェクター とスタンドセット)【家庭用 フルHD Netflix対応 200ANSI ルーメン 最大120インチ 大画面 天井投影 自動台形補正 オートフォーカス バッテリー内蔵 ホームシアター アンカー ネビュラ カプセル 3】
|
Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレス Bluetooth5.1 オープンイヤーヘッドホン 耳を塞がない 自動ペアリングヘッドフォン マイク付き ランニング・スポーツイヤフォン IP67防塵防水 スポーツヘアバンド付き 急速充電 8時間再生 USB-C ブラック
|
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 24GB ユニファイドメモリ, 512GB) - ミッドナイト
|
Bose QuietComfort Ultra Earbuds LE (第2世代) ワイヤレス ノイズキャンセリング Bluetooth イヤホン 最長6時間連続再生 IPX4規格準拠 イマーシブオーディオ 迫力の重低音 ミッドナイトバイオレット
|
Anker Soundcore Sleep A20 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大55時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】サンドベージュ
|
Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 46mmスレートチタニウムケースとスレートミラネーゼループ - S/Mを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能
|
Beats Studio Pro Wireless Headphones - Black
|
Samsung Galaxy A36 5G｜オーサム ホワイト｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜FeliCa対応｜IP67防水防塵｜6.7インチ｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-A366QZAASJP
|
Insta360 Ace Pro 2 - デュアルバッテリー ライカとの共同開発による防水仕様の8Kアクションカメラ。1/1.3インチセンサー、デュアルAIチップ 暗所性能 オーディオ、フリップ式スクリーン＆AI編集でVlogやオートバイなどに最適 街撮りや都市旅行のための卓越した オーディオ ストリート撮影キット
|
JVCケンウッド Victor SP-WS02BT Bluetooth スピーカー 小型 最大12時間再生 ステレオペアリング ポータブルスピーカー AUX対応 出力20W USB-C充電 ウッドデザイン
|
Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能
|
Beats Powerbeats Pro 2 ワイヤレスイヤホン - アクティブノイズキャンセリング, Apple H2, IPX4耐汗耐水, 最大45時間の再生時間（ワイヤレス充電対応を使用した場合）, AppleとAndroidに対応 - ジェットブラック
|
Xiaomi POCO F7 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3搭載 6000mAhバッテリー 90W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
|
【Amazon.co.jp 限定】JBL SB510 オールインワンサウンドバー/サブウファー内蔵3.1ch/HDMIケーブル付属/センターチャンネルスピーカー搭載/200W/ARC対応/Dolby Audio/ブラック JBLSB510BLKJN
Amazonブラックフライデー2025の開催概要
今年のAmazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて11日間にわたって行われる大型イベントとなる。まず11月21日(金)から3日間の先行セールがスタートし、24日(月)からは本セールが本格的に開幕。家電、食品、日用品、ファッションなどの主要カテゴリーが次々と値下げされ、年末の買い物を一気に進められる構成になっている。
セール日程
|内容
|期間
|先行セール
|11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59
|本セール
|11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59
|総開催期間
|11月21日(金)〜12月1日(月)
ブラックフライデー期間中に欠かせないのがポイントアップキャンペーンだ。11月14日(金)10:30からエントリーが始まり、買い物対象期間は21日(金)0:00からスタート。1万円以上の購入で還元が適用され、条件が揃えば最大16%のポイントが獲得できる。プライム会員特典やAmazon Mastercardの利用、特定カテゴリーの購入などが還元率に大きく影響する。
ポイントアップキャンペーン概要
|項目
|内容
|エントリー期間
|11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
|買い物対象期間
|11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
|参加条件
|エントリー＋合計1万円以上の購入
|ポイント上限
|最大10,000ポイント
|最大還元率
|16%(おもちゃ・ホビー／TVゲーム除く)
|その他カテゴリー最大還元
|9.5%
ブラックフライデー中は買い物以外のキャンペーンも多数用意されている。Amazonポイントが当たるスタンプラリーや、dポイントの抽選企画が同時開催され、セールと並行して参加できるボーナスイベントとして人気を集めている。
その他キャンペーン
また、支払い方法によって獲得ポイントがさらに増えるケースもある。JCB CARD Wの登録によるポイント倍率アップや、Oki Dokiランド経由での購入によるポイント増加など、決済手段を工夫することで実質的な割引率が変わってくる。初回のAmazonギフトカード現金チャージ特典も活用すれば、総合的な還元額は大幅に向上する。
支払い方法別メリット
|項目
|内容
|JCB CARD W
|事前登録でポイント最大4倍
|Oki Dokiランド経由
|Amazonデバイス・Fashionで最大12倍
|ギフトカード初回チャージ
|5,000円チャージで1,000ポイント付与(実質20%)
Amazonブラックフライデー2025は、セール価格に加えてポイント施策や決済方法による還元が重なり、工夫次第で大幅にお得度が変わるイベントだ。事前準備をしっかり行うことで、この11日間のメリットを最大限に引き出すことができる。
