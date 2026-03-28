メジャーリーグ歴代ホームラン王は？大谷翔平以外の日本人はいる？歴代受賞者一覧まとめ

メジャーリーグにおけるホームラン王は、各シーズンで最も多く本塁打を記録した打者に与えられるタイトルであり、打撃力の象徴ともいえる存在だ。歴代のホームラン王には、時代を代表するスラッガーたちが名を連ねている。

本記事では、メジャーリーグの歴代ホームラン王の一覧を紹介する。

メジャーリーグ歴代ホームラン王は？

メジャーリーグ(MLB)におけるホームラン王は、その年に最も多く本塁打を放った打者に与えられるタイトルであり、打撃部門の中でも最も注目度の高い個人タイトルのひとつだ。長い歴史の中で数多くの強打者がこのタイトルを獲得してきた。

■近年(2025年〜2016年)

年 ア・リーグ 本塁打 ナ・リーグ 本塁打 2025 カル・ローリー(シアトル・マリナーズ) 60 カイル・シュワーバー(フィラデルフィア・フィリーズ) 56 2024 アーロン・ジャッジ(ニューヨーク・ヤンキース) 58 大谷翔平(ロサンゼルス・ドジャース) 54 2023 大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス) 44 マット・オルソン(アトランタ・ブレーブス) 54 2022 アーロン・ジャッジ(ニューヨーク・ヤンキース) 62 カイル・シュワーバー(フィラデルフィア・フィリーズ) 46 2021 サルバドール・ペレス(カンザスシティ・ロイヤルズ) 48 ブラジミール・ゲレーロJr.(トロント・ブルージェイズ)ほか 48 2020 ルーク・ボイト(ニューヨーク・ヤンキース) 22 マーセル・オズナ(アトランタ・ブレーブス) 18 2019 ホルヘ・ソレア(カンザスシティ・ロイヤルズ) 48 ピート・アロンソ(ニューヨーク・メッツ) 53 2018 クリス・デービス(オークランド・アスレチックス) 48 ノーラン・アレナド(コロラド・ロッキーズ) 38 2017 アーロン・ジャッジ(ニューヨーク・ヤンキース) 52 ジャンカルロ・スタントン(マイアミ・マーリンズ) 59 2016 マーク・トランボ(ボルチモア・オリオールズ) 47 ノーラン・アレナド(コロラド・ロッキーズ)／クリス・カーター(ミルウォーキー・ブリュワーズ) 41

■中期(2015年〜2006年)

年 ア・リーグ 本塁打 ナ・リーグ 本塁打 2015 クリス・デービス(ボルチモア・オリオールズ) 47 ブライス・ハーパー(ワシントン・ナショナルズ) 42 2014 ネルソン・クルーズ(ボルチモア・オリオールズ) 40 ジャンカルロ・スタントン(マイアミ・マーリンズ) 37 2013 クリス・デービス(ボルチモア・オリオールズ) 53 ペドロ・アルバレス(ピッツバーグ・パイレーツ)／ポール・ゴールドシュミット(アリゾナ・ダイヤモンドバックス) 36 2012 ミゲル・カブレラ(デトロイト・タイガース) 44 ライアン・ブラウン(ミルウォーキー・ブリュワーズ) 41 2011 ホセ・バティスタ(トロント・ブルージェイズ) 43 マット・ケンプ(ロサンゼルス・ドジャース) 39 2010 ホセ・バティスタ(トロント・ブルージェイズ) 54 アルバート・プホルス(セントルイス・カージナルス) 42 2009 カルロス・ペーニャ(タンパベイ・レイズ)／マーク・テシェイラ(ニューヨーク・ヤンキース) 39 アルバート・プホルス(セントルイス・カージナルス) 47 2008 ミゲル・カブレラ(デトロイト・タイガース) 37 ライアン・ハワード(フィラデルフィア・フィリーズ) 48 2007 アレックス・ロドリゲス(ニューヨーク・ヤンキース) 54 プリンス・フィルダー(ミルウォーキー・ブリュワーズ) 50 2006 デビッド・オルティス(ボストン・レッドソックス) 54 ライアン・ハワード(フィラデルフィア・フィリーズ) 58

■歴代(2005年〜1901年)

年 ア・リーグ 本塁打 ナ・リーグ 本塁打 2005 アレックス・ロドリゲス(ニューヨーク・ヤンキース) 48 アンドリュー・ジョーンズ(アトランタ・ブレーブス) 51 2004 マニー・ラミレス(ボストン・レッドソックス) 43 エイドリアン・ベルトレ(ロサンゼルス・ドジャース) 48 2003 アレックス・ロドリゲス(テキサス・レンジャーズ) 47 ジム・トーミ(フィラデルフィア・フィリーズ) 47 2002 アレックス・ロドリゲス(テキサス・レンジャーズ) 57 サミー・ソーサ(シカゴ・カブス) 49 2001 アレックス・ロドリゲス(テキサス・レンジャーズ) 52 バリー・ボンズ(サンフランシスコ・ジャイアンツ) 73 2000 トロイ・グロース(アナハイム・エンゼルス) 47 サミー・ソーサ(シカゴ・カブス) 50 1999 ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ) 48 マーク・マグワイア(セントルイス・カージナルス) 65 1998 ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ) 56 マーク・マグワイア(セントルイス・カージナルス) 70 1997 ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ) 56 ラリー・ウォーカー(コロラド・ロッキーズ) 49 1996 マーク・マグワイア(オークランド・アスレチックス) 52 アンドレス・ガララーガ(コロラド・ロッキーズ) 47 1995 アルバート・ベル(クリーブランド・インディアンズ) 50 ダンテ・ビシェット(コロラド・ロッキーズ) 40 1994 ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ) 40 マット・ウィリアムズ(サンフランシスコ・ジャイアンツ) 43 1993 ホアン・ゴンザレス(テキサス・レンジャーズ) 46 バリー・ボンズ(サンフランシスコ・ジャイアンツ) 46 1992 ホアン・ゴンザレス(テキサス・レンジャーズ) 43 フレッド・マグリフ(サンディエゴ・パドレス) 35 1991 ホセ・カンセコ(オークランド・アスレチックス) 44 セシル・フィルダー(デトロイト・タイガース) 44 1990 セシル・フィルダー(デトロイト・タイガース) 51 ライン・サンドバーグ(シカゴ・カブス) 40 1989 フレッド・マグリフ(トロント・ブルージェイズ) 36 ケビン・ミッチェル(サンフランシスコ・ジャイアンツ) 47 1988 ホセ・カンセコ(オークランド・アスレチックス) 42 ダリル・ストロベリー(ニューヨーク・メッツ) 39 1987 マーク・マグワイア(オークランド・アスレチックス) 49 アンドレ・ドーソン(シカゴ・カブス) 49 1986 ジェシー・バーフィールド(トロント・ブルージェイズ) 40 マイク・シュミット(フィラデルフィア・フィリーズ) 37 1985 ダレル・エバンス(デトロイト・タイガース) 40 デール・マーフィー(アトランタ・ブレーブス) 37 1984 トニー・アーマス(ボストン・レッドソックス) 43 マイク・シュミット(フィラデルフィア・フィリーズ) 36 1983 ジム・ライス(ボストン・レッドソックス) 39 マイク・シュミット(フィラデルフィア・フィリーズ) 40 1982 レジー・ジャクソン(カリフォルニア・エンゼルス) 39 ゴーマン・トーマス(ミルウォーキー・ブリュワーズ)ほか 39 1981 複数選手 22 マイク・シュミット 31 1980 レジー・ジャクソン 41 マイク・シュミット 48 1979 ゴーマン・トーマス 45 デーブ・キングマン 48 1978 ジム・ライス 46 ジョージ・フォスター 40 1977 ジム・ライス 39 ジョージ・フォスター 52 1976 グレイグ・ネトルズ 32 マイク・シュミット 38 1975 レジー・ジャクソン 36 マイク・シュミット 38 1974 ディック・アレン 32 マイク・シュミット 36 1973 レジー・ジャクソン 32 ウィリー・スタージェル 44 1972 ディック・アレン 37 ジョニー・ベンチ 40 1971 ビル・メルトン 33 ウィリー・スタージェル 48 1970 フランク・ハワード 44 ジョニー・ベンチ 45 1969 ハーモン・キルブリュー 49 ウィリー・マッコビー 45 1968 フランク・ハワード 44 ウィリー・マッコビー 36 1967 ハーモン・キルブリュー 44 ハンク・アーロン 39 1966 フランク・ロビンソン 49 ハンク・アーロン 44 1965 トニー・コニグリアロ 32 ウィリー・メイズ 52 1964 ハーモン・キルブリュー 49 ウィリー・メイズ 47 1963 ハーモン・キルブリュー 45 ハンク・アーロンほか 44 1962 ハーモン・キルブリュー 48 ウィリー・メイズ 49 1961 ロジャー・マリス 61 オーランド・セペダ 46 1960 ミッキー・マントル 40 アーニー・バンクス 41 1959 ロッキー・コラビト 42 エディ・マシューズ 46 1958 ミッキー・マントル 42 アーニー・バンクス 47 1957 ロイ・シーバース 42 ハンク・アーロン 44 1956 ミッキー・マントル 52 デューク・スナイダー 43 1955 ミッキー・マントル 37 ウィリー・メイズ 51 1954 ラリー・ドビー 32 テッド・クルズースキー 49 1953 アル・ローゼン 43 エディ・マシューズ 47 1952 ラリー・ドビー 32 ラルフ・カイナー 37 1951 ガス・ザーニアル 33 ラルフ・カイナー 42 1950 アル・ローゼン 37 ラルフ・カイナー 47 1949 テッド・ウィリアムズ 43 ラルフ・カイナー 54 1948 ジョー・ディマジオ 39 ラルフ・カイナーほか 40 1947 テッド・ウィリアムズ 32 ラルフ・カイナーほか 51 1946 ハンク・グリーンバーグ 44 ラルフ・カイナー 23 1945 バーン・スティーブンス 24 トミー・ホームズ 28 1944 ニック・エッテン 22 ビル・ニコルソン 33 1943 ルディ・ヨーク 34 ビル・ニコルソン 29 1942 テッド・ウィリアムズ 36 メル・オット 30 1941 テッド・ウィリアムズ 37 ドルフ・カミリ 34 1940 ハンク・グリーンバーグ 41 ジョニー・マイズ 43 1939 ジミー・フォックス 35 ジョニー・マイズ 28 1938 ハンク・グリーンバーグ 58 メル・オット 36 1937 ジョー・ディマジオ 46 ジョー・メドウィックほか 31 1936 ルー・ゲーリッグ 49 メル・オット 33 1935 ジミー・フォックス 36 ハンク・グリーンバーグほか 36 1934 ルー・ゲーリッグ 49 メル・オットほか 35 1933 ジミー・フォックス 48 チャック・クライン 28 1932 ジミー・フォックス 58 チャック・クラインほか 38 1931 ルー・ゲーリッグ／ベーブ・ルース 46 チャック・クライン 28 1930 ベーブ・ルース 49 ハック・ウィルソン 56 1929 ベーブ・ルース 46 チャック・クライン 43 1928 ベーブ・ルース 54 複数選手 31 1927 ベーブ・ルース 60 複数選手 30 1926 ベーブ・ルース 47 ハック・ウィルソン 21 1925 ボブ・ミューゼル 33 ロジャース・ホーンスビー 39 1924 ベーブ・ルース 46 ジャック・フォーニアー 27 1923 ベーブ・ルース 41 サイ・ウィリアムズ 41 1922 ケン・ウィリアムズ 39 ロジャース・ホーンスビー 42 1921 ベーブ・ルース 59 ジョージ・ケリー 23 1920 ベーブ・ルース 54 サイ・ウィリアムズ 15 1919 ベーブ・ルース 29 ガビー・クラバス 12 1918 ベーブ・ルース 11 複数選手 11 1917 ウォーリー・ピップ 9 複数選手 12 1916 ウォーリー・ピップ 12 複数選手 12 1915 ブラッゴ・ロス 7 ガビー・クラバス 24 1914 フランク・ベイカー 9 ガビー・クラバス 19 1913 フランク・ベイカー 12 ガビー・クラバス 19 1912 フランク・ベイカー 10 複数選手 14 1911 フランク・ベイカー 11 フランク・シュルツ 21 1910 ジェイク・スタール 10 複数選手 10 1909 タイ・カッブ 9 レッド・マレー 7 1908 サム・クロフォード 7 ティム・ジョーダン 12 1907 ハリー・デービス 8 デーブ・ブレイン 10 1906 ハリー・デービス 12 ティム・ジョーダン 12 1905 ハリー・デービス 8 フレッド・オドウェル 9 1904 ハリー・デービス 10 ハリー・ラムリー 9 1903 バック・フリーマン 13 ジミー・シェッカード 9 1902 ソックス・セイボルド 16 トミー・リーチ 9 1901 ナポレオン・ラジョイ 14 サム・クロフォード 16

メジャーリーグ歴代ホームラン王で大谷翔平以外の日本人はいる？

結論から言うと、メジャーリーグ(MLB)でホームラン王のタイトルを獲得した日本人選手は、現時点でも大谷翔平ただ一人だ。

大谷は2023年にア・リーグで44本塁打を放ち、日本人選手として初めて本塁打王に到達。さらに2024年にはナ・リーグで54本塁打を記録し、2年連続でタイトルを獲得した。ア・リーグとナ・リーグの両方で本塁打王となった点は、MLB史の中でも異例の実績と言える。

一方で、大谷以前にも日本人打者がメジャーで長打力を示した例はある。代表的なのは松井秀喜で、2004年にはシーズン31本塁打を記録し、長らく日本人最多本塁打記録を保持していた。ただし、当時のリーグ全体で見れば本塁打王争いの頂点には届かず、タイトル獲得には至っていない。

その後も日本人野手がメジャーで本塁打を積み重ねてきたが、ホームラン王までたどり着いた選手は現れていなかった。近年では鈴木誠也も本塁打数を伸ばしているものの、タイトル獲得には届いていない状況だ。

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