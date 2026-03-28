メジャーリーグ歴代ホームラン王は？大谷翔平以外の日本人はいる？歴代受賞者一覧まとめ

メジャーリーグにおけるホームラン王は、各シーズンで最も多く本塁打を記録した打者に与えられるタイトルであり、打撃力の象徴ともいえる存在だ。歴代のホームラン王には、時代を代表するスラッガーたちが名を連ねている。
本記事では、メジャーリーグの歴代ホームラン王の一覧を紹介する。
メジャーリーグ歴代ホームラン王は？
メジャーリーグ(MLB)におけるホームラン王は、その年に最も多く本塁打を放った打者に与えられるタイトルであり、打撃部門の中でも最も注目度の高い個人タイトルのひとつだ。長い歴史の中で数多くの強打者がこのタイトルを獲得してきた。
■近年(2025年〜2016年)
|年
|ア・リーグ
|本塁打
|ナ・リーグ
|本塁打
|2025
|カル・ローリー(シアトル・マリナーズ)
|60
|カイル・シュワーバー(フィラデルフィア・フィリーズ)
|56
|2024
|アーロン・ジャッジ(ニューヨーク・ヤンキース)
|58
|大谷翔平(ロサンゼルス・ドジャース)
|54
|2023
|大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス)
|44
|マット・オルソン(アトランタ・ブレーブス)
|54
|2022
|アーロン・ジャッジ(ニューヨーク・ヤンキース)
|62
|カイル・シュワーバー(フィラデルフィア・フィリーズ)
|46
|2021
|サルバドール・ペレス(カンザスシティ・ロイヤルズ)
|48
|ブラジミール・ゲレーロJr.(トロント・ブルージェイズ)ほか
|48
|2020
|ルーク・ボイト(ニューヨーク・ヤンキース)
|22
|マーセル・オズナ(アトランタ・ブレーブス)
|18
|2019
|ホルヘ・ソレア(カンザスシティ・ロイヤルズ)
|48
|ピート・アロンソ(ニューヨーク・メッツ)
|53
|2018
|クリス・デービス(オークランド・アスレチックス)
|48
|ノーラン・アレナド(コロラド・ロッキーズ)
|38
|2017
|アーロン・ジャッジ(ニューヨーク・ヤンキース)
|52
|ジャンカルロ・スタントン(マイアミ・マーリンズ)
|59
|2016
|マーク・トランボ(ボルチモア・オリオールズ)
|47
|ノーラン・アレナド(コロラド・ロッキーズ)／クリス・カーター(ミルウォーキー・ブリュワーズ)
|41
■中期(2015年〜2006年)
|年
|ア・リーグ
|本塁打
|ナ・リーグ
|本塁打
|2015
|クリス・デービス(ボルチモア・オリオールズ)
|47
|ブライス・ハーパー(ワシントン・ナショナルズ)
|42
|2014
|ネルソン・クルーズ(ボルチモア・オリオールズ)
|40
|ジャンカルロ・スタントン(マイアミ・マーリンズ)
|37
|2013
|クリス・デービス(ボルチモア・オリオールズ)
|53
|ペドロ・アルバレス(ピッツバーグ・パイレーツ)／ポール・ゴールドシュミット(アリゾナ・ダイヤモンドバックス)
|36
|2012
|ミゲル・カブレラ(デトロイト・タイガース)
|44
|ライアン・ブラウン(ミルウォーキー・ブリュワーズ)
|41
|2011
|ホセ・バティスタ(トロント・ブルージェイズ)
|43
|マット・ケンプ(ロサンゼルス・ドジャース)
|39
|2010
|ホセ・バティスタ(トロント・ブルージェイズ)
|54
|アルバート・プホルス(セントルイス・カージナルス)
|42
|2009
|カルロス・ペーニャ(タンパベイ・レイズ)／マーク・テシェイラ(ニューヨーク・ヤンキース)
|39
|アルバート・プホルス(セントルイス・カージナルス)
|47
|2008
|ミゲル・カブレラ(デトロイト・タイガース)
|37
|ライアン・ハワード(フィラデルフィア・フィリーズ)
|48
|2007
|アレックス・ロドリゲス(ニューヨーク・ヤンキース)
|54
|プリンス・フィルダー(ミルウォーキー・ブリュワーズ)
|50
|2006
|デビッド・オルティス(ボストン・レッドソックス)
|54
|ライアン・ハワード(フィラデルフィア・フィリーズ)
|58
■歴代(2005年〜1901年)
|年
|ア・リーグ
|本塁打
|ナ・リーグ
|本塁打
|2005
|アレックス・ロドリゲス(ニューヨーク・ヤンキース)
|48
|アンドリュー・ジョーンズ(アトランタ・ブレーブス)
|51
|2004
|マニー・ラミレス(ボストン・レッドソックス)
|43
|エイドリアン・ベルトレ(ロサンゼルス・ドジャース)
|48
|2003
|アレックス・ロドリゲス(テキサス・レンジャーズ)
|47
|ジム・トーミ(フィラデルフィア・フィリーズ)
|47
|2002
|アレックス・ロドリゲス(テキサス・レンジャーズ)
|57
|サミー・ソーサ(シカゴ・カブス)
|49
|2001
|アレックス・ロドリゲス(テキサス・レンジャーズ)
|52
|バリー・ボンズ(サンフランシスコ・ジャイアンツ)
|73
|2000
|トロイ・グロース(アナハイム・エンゼルス)
|47
|サミー・ソーサ(シカゴ・カブス)
|50
|1999
|ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ)
|48
|マーク・マグワイア(セントルイス・カージナルス)
|65
|1998
|ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ)
|56
|マーク・マグワイア(セントルイス・カージナルス)
|70
|1997
|ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ)
|56
|ラリー・ウォーカー(コロラド・ロッキーズ)
|49
|1996
|マーク・マグワイア(オークランド・アスレチックス)
|52
|アンドレス・ガララーガ(コロラド・ロッキーズ)
|47
|1995
|アルバート・ベル(クリーブランド・インディアンズ)
|50
|ダンテ・ビシェット(コロラド・ロッキーズ)
|40
|1994
|ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ)
|40
|マット・ウィリアムズ(サンフランシスコ・ジャイアンツ)
|43
|1993
|ホアン・ゴンザレス(テキサス・レンジャーズ)
|46
|バリー・ボンズ(サンフランシスコ・ジャイアンツ)
|46
|1992
|ホアン・ゴンザレス(テキサス・レンジャーズ)
|43
|フレッド・マグリフ(サンディエゴ・パドレス)
|35
|1991
|ホセ・カンセコ(オークランド・アスレチックス)
|44
|セシル・フィルダー(デトロイト・タイガース)
|44
|1990
|セシル・フィルダー(デトロイト・タイガース)
|51
|ライン・サンドバーグ(シカゴ・カブス)
|40
|1989
|フレッド・マグリフ(トロント・ブルージェイズ)
|36
|ケビン・ミッチェル(サンフランシスコ・ジャイアンツ)
|47
|1988
|ホセ・カンセコ(オークランド・アスレチックス)
|42
|ダリル・ストロベリー(ニューヨーク・メッツ)
|39
|1987
|マーク・マグワイア(オークランド・アスレチックス)
|49
|アンドレ・ドーソン(シカゴ・カブス)
|49
|1986
|ジェシー・バーフィールド(トロント・ブルージェイズ)
|40
|マイク・シュミット(フィラデルフィア・フィリーズ)
|37
|1985
|ダレル・エバンス(デトロイト・タイガース)
|40
|デール・マーフィー(アトランタ・ブレーブス)
|37
|1984
|トニー・アーマス(ボストン・レッドソックス)
|43
|マイク・シュミット(フィラデルフィア・フィリーズ)
|36
|1983
|ジム・ライス(ボストン・レッドソックス)
|39
|マイク・シュミット(フィラデルフィア・フィリーズ)
|40
|1982
|レジー・ジャクソン(カリフォルニア・エンゼルス)
|39
|ゴーマン・トーマス(ミルウォーキー・ブリュワーズ)ほか
|39
|1981
|複数選手
|22
|マイク・シュミット
|31
|1980
|レジー・ジャクソン
|41
|マイク・シュミット
|48
|1979
|ゴーマン・トーマス
|45
|デーブ・キングマン
|48
|1978
|ジム・ライス
|46
|ジョージ・フォスター
|40
|1977
|ジム・ライス
|39
|ジョージ・フォスター
|52
|1976
|グレイグ・ネトルズ
|32
|マイク・シュミット
|38
|1975
|レジー・ジャクソン
|36
|マイク・シュミット
|38
|1974
|ディック・アレン
|32
|マイク・シュミット
|36
|1973
|レジー・ジャクソン
|32
|ウィリー・スタージェル
|44
|1972
|ディック・アレン
|37
|ジョニー・ベンチ
|40
|1971
|ビル・メルトン
|33
|ウィリー・スタージェル
|48
|1970
|フランク・ハワード
|44
|ジョニー・ベンチ
|45
|1969
|ハーモン・キルブリュー
|49
|ウィリー・マッコビー
|45
|1968
|フランク・ハワード
|44
|ウィリー・マッコビー
|36
|1967
|ハーモン・キルブリュー
|44
|ハンク・アーロン
|39
|1966
|フランク・ロビンソン
|49
|ハンク・アーロン
|44
|1965
|トニー・コニグリアロ
|32
|ウィリー・メイズ
|52
|1964
|ハーモン・キルブリュー
|49
|ウィリー・メイズ
|47
|1963
|ハーモン・キルブリュー
|45
|ハンク・アーロンほか
|44
|1962
|ハーモン・キルブリュー
|48
|ウィリー・メイズ
|49
|1961
|ロジャー・マリス
|61
|オーランド・セペダ
|46
|1960
|ミッキー・マントル
|40
|アーニー・バンクス
|41
|1959
|ロッキー・コラビト
|42
|エディ・マシューズ
|46
|1958
|ミッキー・マントル
|42
|アーニー・バンクス
|47
|1957
|ロイ・シーバース
|42
|ハンク・アーロン
|44
|1956
|ミッキー・マントル
|52
|デューク・スナイダー
|43
|1955
|ミッキー・マントル
|37
|ウィリー・メイズ
|51
|1954
|ラリー・ドビー
|32
|テッド・クルズースキー
|49
|1953
|アル・ローゼン
|43
|エディ・マシューズ
|47
|1952
|ラリー・ドビー
|32
|ラルフ・カイナー
|37
|1951
|ガス・ザーニアル
|33
|ラルフ・カイナー
|42
|1950
|アル・ローゼン
|37
|ラルフ・カイナー
|47
|1949
|テッド・ウィリアムズ
|43
|ラルフ・カイナー
|54
|1948
|ジョー・ディマジオ
|39
|ラルフ・カイナーほか
|40
|1947
|テッド・ウィリアムズ
|32
|ラルフ・カイナーほか
|51
|1946
|ハンク・グリーンバーグ
|44
|ラルフ・カイナー
|23
|1945
|バーン・スティーブンス
|24
|トミー・ホームズ
|28
|1944
|ニック・エッテン
|22
|ビル・ニコルソン
|33
|1943
|ルディ・ヨーク
|34
|ビル・ニコルソン
|29
|1942
|テッド・ウィリアムズ
|36
|メル・オット
|30
|1941
|テッド・ウィリアムズ
|37
|ドルフ・カミリ
|34
|1940
|ハンク・グリーンバーグ
|41
|ジョニー・マイズ
|43
|1939
|ジミー・フォックス
|35
|ジョニー・マイズ
|28
|1938
|ハンク・グリーンバーグ
|58
|メル・オット
|36
|1937
|ジョー・ディマジオ
|46
|ジョー・メドウィックほか
|31
|1936
|ルー・ゲーリッグ
|49
|メル・オット
|33
|1935
|ジミー・フォックス
|36
|ハンク・グリーンバーグほか
|36
|1934
|ルー・ゲーリッグ
|49
|メル・オットほか
|35
|1933
|ジミー・フォックス
|48
|チャック・クライン
|28
|1932
|ジミー・フォックス
|58
|チャック・クラインほか
|38
|1931
|ルー・ゲーリッグ／ベーブ・ルース
|46
|チャック・クライン
|28
|1930
|ベーブ・ルース
|49
|ハック・ウィルソン
|56
|1929
|ベーブ・ルース
|46
|チャック・クライン
|43
|1928
|ベーブ・ルース
|54
|複数選手
|31
|1927
|ベーブ・ルース
|60
|複数選手
|30
|1926
|ベーブ・ルース
|47
|ハック・ウィルソン
|21
|1925
|ボブ・ミューゼル
|33
|ロジャース・ホーンスビー
|39
|1924
|ベーブ・ルース
|46
|ジャック・フォーニアー
|27
|1923
|ベーブ・ルース
|41
|サイ・ウィリアムズ
|41
|1922
|ケン・ウィリアムズ
|39
|ロジャース・ホーンスビー
|42
|1921
|ベーブ・ルース
|59
|ジョージ・ケリー
|23
|1920
|ベーブ・ルース
|54
|サイ・ウィリアムズ
|15
|1919
|ベーブ・ルース
|29
|ガビー・クラバス
|12
|1918
|ベーブ・ルース
|11
|複数選手
|11
|1917
|ウォーリー・ピップ
|9
|複数選手
|12
|1916
|ウォーリー・ピップ
|12
|複数選手
|12
|1915
|ブラッゴ・ロス
|7
|ガビー・クラバス
|24
|1914
|フランク・ベイカー
|9
|ガビー・クラバス
|19
|1913
|フランク・ベイカー
|12
|ガビー・クラバス
|19
|1912
|フランク・ベイカー
|10
|複数選手
|14
|1911
|フランク・ベイカー
|11
|フランク・シュルツ
|21
|1910
|ジェイク・スタール
|10
|複数選手
|10
|1909
|タイ・カッブ
|9
|レッド・マレー
|7
|1908
|サム・クロフォード
|7
|ティム・ジョーダン
|12
|1907
|ハリー・デービス
|8
|デーブ・ブレイン
|10
|1906
|ハリー・デービス
|12
|ティム・ジョーダン
|12
|1905
|ハリー・デービス
|8
|フレッド・オドウェル
|9
|1904
|ハリー・デービス
|10
|ハリー・ラムリー
|9
|1903
|バック・フリーマン
|13
|ジミー・シェッカード
|9
|1902
|ソックス・セイボルド
|16
|トミー・リーチ
|9
|1901
|ナポレオン・ラジョイ
|14
|サム・クロフォード
|16
メジャーリーグ歴代ホームラン王で大谷翔平以外の日本人はいる？
結論から言うと、メジャーリーグ(MLB)でホームラン王のタイトルを獲得した日本人選手は、現時点でも大谷翔平ただ一人だ。
大谷は2023年にア・リーグで44本塁打を放ち、日本人選手として初めて本塁打王に到達。さらに2024年にはナ・リーグで54本塁打を記録し、2年連続でタイトルを獲得した。ア・リーグとナ・リーグの両方で本塁打王となった点は、MLB史の中でも異例の実績と言える。
一方で、大谷以前にも日本人打者がメジャーで長打力を示した例はある。代表的なのは松井秀喜で、2004年にはシーズン31本塁打を記録し、長らく日本人最多本塁打記録を保持していた。ただし、当時のリーグ全体で見れば本塁打王争いの頂点には届かず、タイトル獲得には至っていない。
その後も日本人野手がメジャーで本塁打を積み重ねてきたが、ホームラン王までたどり着いた選手は現れていなかった。近年では鈴木誠也も本塁打数を伸ばしているものの、タイトル獲得には届いていない状況だ。
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