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Aoi Fujimiya

メジャーリーグ歴代ホームラン王は？大谷翔平以外の日本人はいる？歴代受賞者一覧まとめ

メジャーリーグ歴代ホームラン王は？年別一覧と最多本塁打記録まとめ

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メジャーリーグにおけるホームラン王は、各シーズンで最も多く本塁打を記録した打者に与えられるタイトルであり、打撃力の象徴ともいえる存在だ。歴代のホームラン王には、時代を代表するスラッガーたちが名を連ねている。

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本記事では、メジャーリーグの歴代ホームラン王の一覧を紹介する。

メジャーリーグ歴代ホームラン王は？

メジャーリーグ(MLB)におけるホームラン王は、その年に最も多く本塁打を放った打者に与えられるタイトルであり、打撃部門の中でも最も注目度の高い個人タイトルのひとつだ。長い歴史の中で数多くの強打者がこのタイトルを獲得してきた。

■近年(2025年〜2016年)

ア・リーグ本塁打ナ・リーグ本塁打
2025カル・ローリー(シアトル・マリナーズ)60カイル・シュワーバー(フィラデルフィア・フィリーズ)56
2024アーロン・ジャッジ(ニューヨーク・ヤンキース)58大谷翔平(ロサンゼルス・ドジャース)54
2023大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス)44マット・オルソン(アトランタ・ブレーブス)54
2022アーロン・ジャッジ(ニューヨーク・ヤンキース)62カイル・シュワーバー(フィラデルフィア・フィリーズ)46
2021サルバドール・ペレス(カンザスシティ・ロイヤルズ)48ブラジミール・ゲレーロJr.(トロント・ブルージェイズ)ほか48
2020ルーク・ボイト(ニューヨーク・ヤンキース)22マーセル・オズナ(アトランタ・ブレーブス)18
2019ホルヘ・ソレア(カンザスシティ・ロイヤルズ)48ピート・アロンソ(ニューヨーク・メッツ)53
2018クリス・デービス(オークランド・アスレチックス)48ノーラン・アレナド(コロラド・ロッキーズ)38
2017アーロン・ジャッジ(ニューヨーク・ヤンキース)52ジャンカルロ・スタントン(マイアミ・マーリンズ)59
2016マーク・トランボ(ボルチモア・オリオールズ)47ノーラン・アレナド(コロラド・ロッキーズ)／クリス・カーター(ミルウォーキー・ブリュワーズ)41

■中期(2015年〜2006年)

ア・リーグ本塁打ナ・リーグ本塁打
2015クリス・デービス(ボルチモア・オリオールズ)47ブライス・ハーパー(ワシントン・ナショナルズ)42
2014ネルソン・クルーズ(ボルチモア・オリオールズ)40ジャンカルロ・スタントン(マイアミ・マーリンズ)37
2013クリス・デービス(ボルチモア・オリオールズ)53ペドロ・アルバレス(ピッツバーグ・パイレーツ)／ポール・ゴールドシュミット(アリゾナ・ダイヤモンドバックス)36
2012ミゲル・カブレラ(デトロイト・タイガース)44ライアン・ブラウン(ミルウォーキー・ブリュワーズ)41
2011ホセ・バティスタ(トロント・ブルージェイズ)43マット・ケンプ(ロサンゼルス・ドジャース)39
2010ホセ・バティスタ(トロント・ブルージェイズ)54アルバート・プホルス(セントルイス・カージナルス)42
2009カルロス・ペーニャ(タンパベイ・レイズ)／マーク・テシェイラ(ニューヨーク・ヤンキース)39アルバート・プホルス(セントルイス・カージナルス)47
2008ミゲル・カブレラ(デトロイト・タイガース)37ライアン・ハワード(フィラデルフィア・フィリーズ)48
2007アレックス・ロドリゲス(ニューヨーク・ヤンキース)54プリンス・フィルダー(ミルウォーキー・ブリュワーズ)50
2006デビッド・オルティス(ボストン・レッドソックス)54ライアン・ハワード(フィラデルフィア・フィリーズ)58

■歴代(2005年〜1901年)

ア・リーグ本塁打ナ・リーグ本塁打
2005アレックス・ロドリゲス(ニューヨーク・ヤンキース)48アンドリュー・ジョーンズ(アトランタ・ブレーブス)51
2004マニー・ラミレス(ボストン・レッドソックス)43エイドリアン・ベルトレ(ロサンゼルス・ドジャース)48
2003アレックス・ロドリゲス(テキサス・レンジャーズ)47ジム・トーミ(フィラデルフィア・フィリーズ)47
2002アレックス・ロドリゲス(テキサス・レンジャーズ)57サミー・ソーサ(シカゴ・カブス)49
2001アレックス・ロドリゲス(テキサス・レンジャーズ)52バリー・ボンズ(サンフランシスコ・ジャイアンツ)73
2000トロイ・グロース(アナハイム・エンゼルス)47サミー・ソーサ(シカゴ・カブス)50
1999ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ)48マーク・マグワイア(セントルイス・カージナルス)65
1998ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ)56マーク・マグワイア(セントルイス・カージナルス)70
1997ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ)56ラリー・ウォーカー(コロラド・ロッキーズ)49
1996マーク・マグワイア(オークランド・アスレチックス)52アンドレス・ガララーガ(コロラド・ロッキーズ)47
1995アルバート・ベル(クリーブランド・インディアンズ)50ダンテ・ビシェット(コロラド・ロッキーズ)40
1994ケン・グリフィーJr.(シアトル・マリナーズ)40マット・ウィリアムズ(サンフランシスコ・ジャイアンツ)43
1993ホアン・ゴンザレス(テキサス・レンジャーズ)46バリー・ボンズ(サンフランシスコ・ジャイアンツ)46
1992ホアン・ゴンザレス(テキサス・レンジャーズ)43フレッド・マグリフ(サンディエゴ・パドレス)35
1991ホセ・カンセコ(オークランド・アスレチックス)44セシル・フィルダー(デトロイト・タイガース)44
1990セシル・フィルダー(デトロイト・タイガース)51ライン・サンドバーグ(シカゴ・カブス)40
1989フレッド・マグリフ(トロント・ブルージェイズ)36ケビン・ミッチェル(サンフランシスコ・ジャイアンツ)47
1988ホセ・カンセコ(オークランド・アスレチックス)42ダリル・ストロベリー(ニューヨーク・メッツ)39
1987マーク・マグワイア(オークランド・アスレチックス)49アンドレ・ドーソン(シカゴ・カブス)49
1986ジェシー・バーフィールド(トロント・ブルージェイズ)40マイク・シュミット(フィラデルフィア・フィリーズ)37
1985ダレル・エバンス(デトロイト・タイガース)40デール・マーフィー(アトランタ・ブレーブス)37
1984トニー・アーマス(ボストン・レッドソックス)43マイク・シュミット(フィラデルフィア・フィリーズ)36
1983ジム・ライス(ボストン・レッドソックス)39マイク・シュミット(フィラデルフィア・フィリーズ)40
1982レジー・ジャクソン(カリフォルニア・エンゼルス)39ゴーマン・トーマス(ミルウォーキー・ブリュワーズ)ほか39
1981複数選手22マイク・シュミット31
1980レジー・ジャクソン41マイク・シュミット48
1979ゴーマン・トーマス45デーブ・キングマン48
1978ジム・ライス46ジョージ・フォスター40
1977ジム・ライス39ジョージ・フォスター52
1976グレイグ・ネトルズ32マイク・シュミット38
1975レジー・ジャクソン36マイク・シュミット38
1974ディック・アレン32マイク・シュミット36
1973レジー・ジャクソン32ウィリー・スタージェル44
1972ディック・アレン37ジョニー・ベンチ40
1971ビル・メルトン33ウィリー・スタージェル48
1970フランク・ハワード44ジョニー・ベンチ45
1969ハーモン・キルブリュー49ウィリー・マッコビー45
1968フランク・ハワード44ウィリー・マッコビー36
1967ハーモン・キルブリュー44ハンク・アーロン39
1966フランク・ロビンソン49ハンク・アーロン44
1965トニー・コニグリアロ32ウィリー・メイズ52
1964ハーモン・キルブリュー49ウィリー・メイズ47
1963ハーモン・キルブリュー45ハンク・アーロンほか44
1962ハーモン・キルブリュー48ウィリー・メイズ49
1961ロジャー・マリス61オーランド・セペダ46
1960ミッキー・マントル40アーニー・バンクス41
1959ロッキー・コラビト42エディ・マシューズ46
1958ミッキー・マントル42アーニー・バンクス47
1957ロイ・シーバース42ハンク・アーロン44
1956ミッキー・マントル52デューク・スナイダー43
1955ミッキー・マントル37ウィリー・メイズ51
1954ラリー・ドビー32テッド・クルズースキー49
1953アル・ローゼン43エディ・マシューズ47
1952ラリー・ドビー32ラルフ・カイナー37
1951ガス・ザーニアル33ラルフ・カイナー42
1950アル・ローゼン37ラルフ・カイナー47
1949テッド・ウィリアムズ43ラルフ・カイナー54
1948ジョー・ディマジオ39ラルフ・カイナーほか40
1947テッド・ウィリアムズ32ラルフ・カイナーほか51
1946ハンク・グリーンバーグ44ラルフ・カイナー23
1945バーン・スティーブンス24トミー・ホームズ28
1944ニック・エッテン22ビル・ニコルソン33
1943ルディ・ヨーク34ビル・ニコルソン29
1942テッド・ウィリアムズ36メル・オット30
1941テッド・ウィリアムズ37ドルフ・カミリ34
1940ハンク・グリーンバーグ41ジョニー・マイズ43
1939ジミー・フォックス35ジョニー・マイズ28
1938ハンク・グリーンバーグ58メル・オット36
1937ジョー・ディマジオ46ジョー・メドウィックほか31
1936ルー・ゲーリッグ49メル・オット33
1935ジミー・フォックス36ハンク・グリーンバーグほか36
1934ルー・ゲーリッグ49メル・オットほか35
1933ジミー・フォックス48チャック・クライン28
1932ジミー・フォックス58チャック・クラインほか38
1931ルー・ゲーリッグ／ベーブ・ルース46チャック・クライン28
1930ベーブ・ルース49ハック・ウィルソン56
1929ベーブ・ルース46チャック・クライン43
1928ベーブ・ルース54複数選手31
1927ベーブ・ルース60複数選手30
1926ベーブ・ルース47ハック・ウィルソン21
1925ボブ・ミューゼル33ロジャース・ホーンスビー39
1924ベーブ・ルース46ジャック・フォーニアー27
1923ベーブ・ルース41サイ・ウィリアムズ41
1922ケン・ウィリアムズ39ロジャース・ホーンスビー42
1921ベーブ・ルース59ジョージ・ケリー23
1920ベーブ・ルース54サイ・ウィリアムズ15
1919ベーブ・ルース29ガビー・クラバス12
1918ベーブ・ルース11複数選手11
1917ウォーリー・ピップ9複数選手12
1916ウォーリー・ピップ12複数選手12
1915ブラッゴ・ロス7ガビー・クラバス24
1914フランク・ベイカー9ガビー・クラバス19
1913フランク・ベイカー12ガビー・クラバス19
1912フランク・ベイカー10複数選手14
1911フランク・ベイカー11フランク・シュルツ21
1910ジェイク・スタール10複数選手10
1909タイ・カッブ9レッド・マレー7
1908サム・クロフォード7ティム・ジョーダン12
1907ハリー・デービス8デーブ・ブレイン10
1906ハリー・デービス12ティム・ジョーダン12
1905ハリー・デービス8フレッド・オドウェル9
1904ハリー・デービス10ハリー・ラムリー9
1903バック・フリーマン13ジミー・シェッカード9
1902ソックス・セイボルド16トミー・リーチ9
1901ナポレオン・ラジョイ14サム・クロフォード16

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メジャーリーグ歴代ホームラン王で大谷翔平以外の日本人はいる？

結論から言うと、メジャーリーグ(MLB)でホームラン王のタイトルを獲得した日本人選手は、現時点でも大谷翔平ただ一人だ。

大谷は2023年にア・リーグで44本塁打を放ち、日本人選手として初めて本塁打王に到達。さらに2024年にはナ・リーグで54本塁打を記録し、2年連続でタイトルを獲得した。ア・リーグとナ・リーグの両方で本塁打王となった点は、MLB史の中でも異例の実績と言える。

一方で、大谷以前にも日本人打者がメジャーで長打力を示した例はある。代表的なのは松井秀喜で、2004年にはシーズン31本塁打を記録し、長らく日本人最多本塁打記録を保持していた。ただし、当時のリーグ全体で見れば本塁打王争いの頂点には届かず、タイトル獲得には至っていない。

その後も日本人野手がメジャーで本塁打を積み重ねてきたが、ホームラン王までたどり着いた選手は現れていなかった。近年では鈴木誠也も本塁打数を伸ばしているものの、タイトル獲得には届いていない状況だ。

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