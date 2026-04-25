MLB（メジャーリーグ）の2026年レギュラーシーズンが、日本時間4月26日(日)に開催。千賀滉大が所属するニューヨーク・メッツと菅野智之が所属するコロラド・ロッキーズが対戦する。

本記事では、メッツ対ロッキーズの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

メッツ対ロッキーズ｜試合日程・開始時間

MLB2026レギュラーシーズンのニューヨーク・メッツvsコロラド・ロッキーズは、日本時間4月26日(日)にメッツの本拠地シティ・フィールドで開催される。

同試合では千賀滉大が登板予定だ。

大会：MLBレギュラーシーズン

日時：4月26日(日)午前5:10開始予定／日本時間

対戦：メッツ（千賀滉大 所属）vsロッキーズ（菅野智之 所属）

メッツ対ロッキーズ｜テレビ放送・ネット配信予定

メッツvsロッキーズは『MLB.tv』『SPOTV NOW』でネット配信を行う予定だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

MLB2026のおすすめ視聴方法

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MLB 2026｜関連情報

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