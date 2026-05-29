ショップライトLPGAのテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「LPGAツアー」は、5月28日(木)から5月31日(日)にかけて『ショップライトLPGA』が開催される。

本記事では、2026年ショップライトLPGAの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ショップライトLPGA2026｜開催日程

ショップライトLPGA 2026は、日本時間5月29日(金)から3日間にわたってシービューGCベイC（ニュージャージー州）で開催。日本人選手としては、山下美夢有や渋野日向子らが出場予定だ。

日程(日本時間) ラウンド 5/29(金) 1日目 5/30(土) 2日目 5/31(日) 3日目

ショップライトLPGA 2026｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【5/29(金)】21:55～(LIVE)

【5/31(日)】1:25～（LIVE））

【5/31(日)】23:55～（LIVE） ネット

ショップライトLPGA2026｜視聴方法

LPGAツアーのショップライトLPGA 2026は、『U-NEXT』で配信される。LPGAは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

U-NEXT

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

●LPGAツアー（米国女子）

●DPワールドツアー（欧州男子）

●LET（欧州女子）

●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

●全米プロゴルフ選手権

●全米オープンゴルフ選手権

●全英オープンゴルフ選手権

＜海外女子メジャー大会＞

●シェブロン選手権

●全米女子プロゴルフ選手権

●全米女子オープン

●エビアン選手権

●AIG全英女子オープン

＜その他＞

●TGL

●ニュージーランドオープン

●各海外ツアーの過去大会映像

スポーツ視聴に最適な格安SIMサービス情報まとめ

GOALではサッカーなどのスポーツを視聴するうえで最適なギガ容量、通信速度に安定感があるプロバイダーなどを詳しく紹介している。スポーツ配信を行うU-NEXTモバイルについても各記事でまとめているので、ぜひ参考にしてほしい。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年5月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。