U-NEXTモバイルとRakuten最強U-NEXTの違いを徹底比較！月額料金・使えるギガの差は？

『U-NEXT』がお得に利用できるモバイル通信サービスの「U-NEXT MOBILE」と「Rakuten最強U-NEXT」を提供されている。

本記事では、「U-NEXT MOBILE」と「Rakuten最強U-NEXT」を徹底比較している。

「U-NEXT MOBILE」と「Rakuten最強U-NEXT」の概要は？

「U-NEXT MOBILE」は、格安SIMなど安価な携帯電話サービスを提供するMVNOサービス。一方の「Rakuten最強U-NEXT」も楽天の通信サービスであり、いずれも『U-NEXT』をお得に利用できる点が魅力的なプランだ。

『U-NEXT』は月額制のサブスクリプションサービスであり、通常の月額プランに加入した場合は月額2,189円(税込)でアニメや映画、ドラマなど対象の見放題作品を楽しむことができる。

「U-NEXT MOBILE」と「Rakuten最強U-NEXT」を徹底比較！

「U-NEXT MOBILE」のモバイルsetプランまたは「Rakuten最強U-NEXT」にセット加入すると、スマホ代に加えて『U-NEXT』も利用可能に。料金は「Rakuten最強U-NEXT」の月額4,378円(税込)に対し、「U-NEXT MOBILE」が月額2,489円(税込)。一方で月々のデータ容量は「U-NEXT MOBILE」の20GBに対して「Rakuten最強U-NEXT」が無制限と、一長一短となっている。

両プランの比較一覧は以下の通り。

Rakuten最強U-NEXT U-NEXT MOBILE(setプランの場合) 月額(税込) 4,378円

(U-NEXT + スマホ代)

[2026/1/31まで月額3,168円！] 2,489円

(U-NEXT + スマホ代)

[毎月のU-NEXT特典1,200ptを充当の場合]

[特設ページから加入でさらに1,000円分のポイント付与！] データ容量 無制限

※混雑時、速度制御の場合あり 20GB

※永久繰り越し(上限100GB) U-NEXTコンテンツ 月額プラン対象の動画・書籍を楽しみ放題 月額プラン対象の動画・書籍を楽しみ放題 回線 楽天モバイル

(auローミングあり) ドコモ SIM種別 物理SIM / eSIM eSIM 登録事務手数料(税込) 無料 3,300円

※Rakuten最強U-NEXTリリース記念キャンペーンでは、通常料金4,378円/月のところ、2026年1月31日までの利用分は3,278円/月。2026年2月1日以降の利用には通常料金が適用。

※Rakuten最強U-NEXTは最強家族プログラム利用で110円/月の割引。

※U-NEXT MOBILE単体の月額基本料は1,800円(税込)。

各プランの加入方法は？

【1,000ptプレゼントキャンペーン中！】U-NEXT MOBILE

U-NEXT

U-NEXTモバイルの加入は、すべてオンラインで完結できるシンプルな流れとなっている。必要なものを事前に揃えておけば、最短当日のうちに申し込みから利用開始までスムーズに進められる。支払いはクレジットカードのみ対応で、U-NEXT IDを使ってログインする仕組み。本人確認も必須となる。

また、『U-NEXT』は特設ページからU-NEXT MOBILEに加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXTモバイル 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。加入手順および必要なものは以下の通りだ。

申し込みに必要なもの

U-NEXT ID（申し込みにはログインが必須）

クレジットカード（支払い方法はカードのみ対応）

本人確認書類（運転免許証/マイナンバーカード/在留カード/特別永住者証明書など）

U-NEXTの既存会員で支払い方法が登録済みの場合は、登録しているクレジットカード情報をそのまま利用できる。また、無料トライアル中や過去利用履歴がある場合でも、クレジットカード情報が登録されていれば追加の登録は不要となる。

開通手続きに必要なもの

EID（eSIM Identifier）…eSIM対応端末に割り当てられる32桁の識別番号

MNP予約番号（電話番号を引き継ぐ場合）…携帯会社の店舗/WEB/アプリで即日取得可能

申し込みの流れ

U-NEXTモバイルの特別優待キャンペーン特設サイトにアクセス U-NEXT IDでログイン プラン(20GB)を選択し、契約内容を確認 クレジットカード情報を登録または確認 本人確認書類をアップロードし、本人確認審査を完了 MNP予約番号の入力（番号引き継ぎ希望時） 申し込み完了後、eSIMプロファイルを端末に設定

【2026/1/31まで月額割引！】Rakuten最強U-NEXT

2025年10月1日(水)6:00～2026年1月31日(土)23:59の期間、「Rakuten最強U-NEXTリリース記念キャンペーン」が実施されている。期間中に「Rakuten最強U-NEXT」へと申し込み、利用を開始した場合、月額料金が通常料金の4,378円(税込)から3,278円(税込)へと割引きになる。なお、キャンペーン期間終了後は通常料金での提供となる。

「Rakuten最強U-NEXT」への申込手順は以下の通り。

※Rakuten最強U-NEXT契約者の場合、1,200円分のU-NEXTポイントは進呈対象外。

※本ページに記載の情報は、2026年1月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。