U-NEXTモバイルとy.uモバイルの違いは？料金・データ容量・特典を比較

映像配信サービスとして人気のU-NEXTが「U-NEXTモバイル」の提供を開始した。

本記事では、U-NEXTモバイルとy.uモバイルの違いについて紹介する。

U-NEXTモバイルとは？

U-NEXT

U-NEXTモバイルは、動画配信サービスU-NEXTの会員特典をそのまま通信費に活用できる、エンタメ志向の強いモバイルサービスだ。U-NEXT月額プランで毎月付与される1,200ポイントをスマホ料金に充当できるため、通常1,800円の月額基本料金が、セット割引－300円と、1,200円分のU-NEXTポイントをスマホ料金の支払いに充てることで、実質300円まで下がる仕組みを採用している。エンタメ視聴と通信サービスを一体で運用したいユーザーにとって、他社にはないコストメリットを提供する点が特徴だ。

回線はドコモネットワークを利用しており、5G対応の安定した通信品質を確保しているほか、余ったデータを無期限で蓄積できる「永久繰り越し」や、1GB330円から追加できるデータチャージなど、日常使いを前提とした機能を幅広く備えている。音声eSIMにも対応しているため、申し込み後すぐに利用を開始でき、物理SIMを扱う手間もかからない。

普段からU-NEXTを利用している人にとっては、エンタメ費と通信費を一括で最適化できる点が魅力で、動画・書籍・ライブ配信などを日常的に楽しむユーザーに特に相性のいいサービスとなっている。

U-NEXTモバイルの料金プラン

項目 内容 月額基本料 1,800円/月 セット割 300円引き(U-NEXT月額プランまたはサッカーパック加入で適用) セット割後料金 1,500円/月 ポイント充当 毎月1,200ポイントを料金に利用可能 実質負担額 300円/月 データ容量 20GB(ドコモ回線/5G対応/eSIM) SIM種別 音声eSIM対応 データ繰り越し 永久繰り越し（上限100GB） 追加データ 1GB 330円/10GB 1,200円/50GB 2,500円/月

y.uモバイルとは？

y.u mobileは、U-NEXT HOLDINGS（51%）とヤマダホールディングス（49%）が共同で設立したY.U-mobile株式会社が提供する通信サービスだ。2020年3月にスタートしたMVNOで、U-NEXTとの連携を軸に「エンタメと通信の一体化」を掲げている。ドコモの4G LTE回線を利用した安定した通信品質に加え、U-NEXT月額プランを含む料金コースや、データを無期限で保存できる独自の仕組みなど、従来の格安SIMにはない付加価値が特徴となっている。

未使用データの永久繰り越し、毎月付与される1,200ポイントで10GB分をチャージできる仕組み、年間最大30,000円まで補償されるスマホ修理保険の自動付帯など、サービス設計はU-NEXTユーザーと親和性が高い。家族シェアに対応したプランも用意されており、通信費とエンタメ費をまとめて運用したい層に向いた構成と言える。

y.uモバイルの主な特徴

U-NEXTと連携したプラン構成（U-NEXT月額プラン込コースあり）

未使用データを無期限で繰り越せる永久繰り越し

毎月1,200ポイントで10GBチャージが可能

音声SIM契約でスマホ修理保険が自動付帯（年間最大30,000円）

ドコモの4G LTE回線を利用（5G非対応）

y.uモバイルの料金プラン一覧

プラン名 データ容量 月額料金（税込） U-NEXT月額プラン 特徴 シングル 5GB 1,070円 なし 低容量・低価格向け シングルU-NEXT 10GB（キャンペーン時20GB） 2,970円 含む 毎月1,200ポイントで10GBチャージ可能 シェアU-NEXT 20GB（キャンペーン時40GB） 4,170円 含む 最大4人までデータシェア可能

U-NEXTモバイルとy.uモバイルの違いは？

同じU-NEXTグループに関連する通信サービスでありながら、U-NEXTモバイルとy.uモバイルは提供主体や料金体系、サービス仕様が大きく異なる。U-NEXT本体が直接手掛けるU-NEXTモバイルは、動画配信サービスとの連携を前提にした料金構造を採用し、毎月付与される1,200ポイントを通信費へ直接充当できるのが特徴だ。一方のy.uモバイルは、U-NEXT月額プランの付帯やスマホ修理保険など独自の付加価値を備える。

最も大きな違いは、U-NEXTモバイルが20GB固定で実質300円という低コストを実現するのに対し、y.uモバイルはデータ容量を5GB〜20GBで選択でき、家族向けのシェアプランやスマホ修理保険など利便性を重視した設計になっている点だ。また、通信仕様についても差があり、U-NEXTモバイルは5G対応かつeSIM専用で即時開通に重きを置き、y.uモバイルは物理SIM中心で4G LTE回線を利用する。

U-NEXTの利用頻度が高く、エンタメ費と通信費をまとめて抑えたいユーザーにはU-NEXTモバイルが適している。一方で家族シェアや端末補償を重視する層、また物理SIMを使いたいユーザーにはy.uモバイルが向いており、目的によって選ぶべきサービスが分かれる構造になっている。

項目 U-NEXT MOBILE y.uモバイル 運営会社 株式会社U-NEXT Y.U-mobile株式会社 月額料金 実質300円(月1,800円−セット割−1,200ポイント充当) シングル1,070円/シングルU-NEXT2,970円/シェアU-NEXT4,170円 データ容量 20GB 5GB/10GB(20GB)/20GB(40GB) U-NEXT月額プラン セット割(300円引き)+1,200ポイント通信費充当 シングルU-NEXT/シェアU-NEXTで月額プラン込み ポイント活用 毎月1,200ポイントを通信費に利用可能 1,200ポイントで10GBチャージ可能 回線 ドコモ回線(5G対応) ドコモ回線(4G LTE) SIM形式 eSIM専用 物理SIM/eSIM(導入予定) データ繰り越し 永久繰り越し(最大100GB) 永久繰り越し(最大100GB) 特徴 エンタメ費と通信費の最適化が可能 修理保険やデータシェアなど付帯サービスが充実

U-NEXTモバイルの申し込み方法は？

U-NEXT

U-NEXTモバイルの加入は、すべてオンラインで完結できるシンプルな流れとなっている。必要なものを事前に揃えておけば、最短当日のうちに申し込みから利用開始までスムーズに進められる。支払いはクレジットカードのみ対応で、U-NEXT IDを使ってログインする仕組み。本人確認も必須となるため、手元にある身分証の種類によってはスムーズさが変わる点も押さえておきたい。

また、『U-NEXT』は特設ページからU-NEXT MOBILEに加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXTモバイル 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。加入手順および必要なものは以下の通りだ。

申し込みに必要なもの

U-NEXT ID（申し込みにはログインが必須）

クレジットカード（支払い方法はカードのみ対応）

本人確認書類（運転免許証/マイナンバーカード/在留カード/特別永住者証明書など）

U-NEXTの既存会員で支払い方法が登録済みの場合は、登録しているクレジットカード情報をそのまま利用できる。また、無料トライアル中や過去利用履歴がある場合でも、クレジットカード情報が登録されていれば追加の登録は不要となる。

開通手続きに必要なもの

EID（eSIM Identifier）…eSIM対応端末に割り当てられる32桁の識別番号

MNP予約番号（電話番号を引き継ぐ場合）…携帯会社の店舗/WEB/アプリで即日取得可能

申し込みの流れ

U-NEXTモバイルの特別優待キャンペーン特設サイトにアクセス U-NEXT IDでログイン プラン（20GB）を選択し、契約内容を確認 クレジットカード情報を登録または確認 本人確認書類をアップロードし、本人確認審査を完了 MNP予約番号の入力（番号引き継ぎ希望時） 申し込み完了後、eSIMプロファイルを端末に設定

お申し込みから開通まで、最短即日完了。 eSIMであれば店舗に行く必要もなく、手元のスマホだけで利用開始できるのが魅力だ。U-NEXTを普段使いしているユーザーほど恩恵が大きいサービスのため、通信費を抑えつつエンタメ環境を整えたい人にとっては導入しやすい仕組みとなっている。

U-NEXT「サッカーパックU23年齢割」利用手順

U-NEXT

サッカーパックとスマホ通信料をお得にしたい場合、U-NEXT MOBILE」を利用する必要がある。「U-NEXT MOBILE」はU-NEXT会員を対象にしたサービスのため、まずはU-NEXTサッカーパックに加入しよう。「U-NEXTサッカーパック」に加入する場合、U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXT サッカーパックの視聴手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

「サッカーパック」登録後、「U-NEXT MOBILE」の加入ページへとアクセスし、自身のアカウントを用いて案内にしたがって登録することで、「U-NEXT MOBILE」のセット割引300円引きを利用することができる。

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

■「サッカーパック」から「サッカーパックU23年齢割」へプラン変更の手順

U23年齢割の適用には「U-NEXT MOBILE」の加入後、以下の方法でプラン変更を行う必要がある

メニューから［アカウント・契約］を選択 ［契約内容の確認・解約］を選択 「サッカーパック（ポイント活用払い）」の［プラン変更手続き］を選択し「サッカーパックU23年齢割」に変更

※手続き後、次回の更新日から適用。

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

U-NEXT

『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

※本ページに記載の情報は、2026年1月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。