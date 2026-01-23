U-NEXTモバイルでサッカーパックを見るには？視聴料金・加入方法

U-NEXTユーザーを対象に、モバイル通信サービス「U-NEXT MOBILE」が提供されている。

本記事では、「U-NEXT MOBILE」を用いたサッカーパックの視聴方法や契約料金などを紹介する。

U-NEXTモバイルでサッカーパックはお得になる？

U-NEXT

格安SIMなど安価な携帯電話サービスを提供するMVNOサービスの「U-NEXT MOBILE」が、2025年11月18(火)から新登場。「U-NEXT MOBILE」の月額基本料(20GB)は1,800円(税込)だが、同時に『U-NEXT』の対象作品が見放題となる月額プラン(月額2,189円)にセット加入した場合は、セット割引－300円と、1,200円分のU-NEXTポイントをスマホ料金の支払いに充てることで、合計額が月額2,489円(税込)となるお得なモバイルsetプランも提供されている。

つまり、U-NEXT月額プラン(2,189円)とスマホ代(1,800円/U-NEXTモバイル20GBの場合)の合計額が、最大で1,500円引きになるということだ。

なお、上記はU-NEXT月額会員に毎月付与される1,200円分のポイントを支払いに充当した場合。プレミアリーグなどが見られる「サッカーパック(月額2,600円)」にのみ加入する場合、セット割引で300円引きのみが適用され、「U-NEXT MOBILE」と「サッカーパック」の合計額は月額4,100円(税込)となる。

U-NEXTモバイル通話料、SMS通信料、オプション（かけ放題など）の月額利用料は別途発生。

※ギガのストック上限は100GB。上限を超えた分は、古いギガから消失。

※充当するポイントが不足している場合は、月額料金が変動。

U-NEXTモバイルでのサッカーパック加入手順

U-NEXT

サッカーパックとスマホ通信料をお得にしたい場合、U-NEXT MOBILE」を利用する必要がある。「U-NEXT MOBILE」はU-NEXT会員を対象にしたサービスのため、まずはU-NEXTサッカーパックに加入しよう。「U-NEXTサッカーパック」に加入する場合、U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXT サッカーパックの視聴手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

「サッカーパック」登録後、「U-NEXT MOBILE」の加入ページへとアクセスし、自身のアカウントを用いて案内にしたがって登録することで、「U-NEXT MOBILE」のセット割引300円引きを利用することができる。

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

■「サッカーパック」から「サッカーパックU23年齢割」へプラン変更の手順

U23年齢割の適用には「U-NEXT MOBILE」の加入後、以下の方法でプラン変更を行う必要がある

メニューから［アカウント・契約］を選択 ［契約内容の確認・解約］を選択 「サッカーパック（ポイント活用払い）」の［プラン変更手続き］を選択し「サッカーパックU23年齢割」に変更

※手続き後、次回の更新日から適用。

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

U-NEXT

『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※本ページに記載の情報は、2026年1月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。