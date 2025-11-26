11月24日(月)から開催中の「Amazonブラックフライデー」では、普段割引の少ない電子書籍リーダーも値下げが行われており、初めて電子書籍を試したい人から買い替えを検討しているヘビーユーザーまで、幅広く需要を満たしている。
本記事では、Amazonブラックフライデー2025でお買い得なKindle商品について紹介する。
Kindleをブラックフライデーで買うならどれがおすすめ？
読書好きにとってブラックフライデーは、Kindleシリーズをお得に手に入れる絶好のチャンス。普段はなかなか値下げされない電子書籍リーダーも、セール期間中は本体価格が大きく下がり、ポイント還元と組み合わせれば実質価格が一段とお手頃になる。とはいえ、Kindleと一口に言ってもベーシックなモデルから防水対応のPaperwhite、メモ書きまでこなせる大画面モデルまでラインアップはさまざま。ここではブラックフライデーでチェックしておきたいおすすめのKindleを、用途別にピックアップして紹介する。
迷ったらコレ。バランス重視ならKindle Paperwhite
Amazon
初めて電子書籍リーダーを買う人や、スマホ読書から卒業したい人にとって最有力候補になるのがKindle Paperwhite。高精細ディスプレイで文字がくっきり見やすく、長時間読んでも目が疲れにくいのが魅力だ。防水仕様なのでお風呂やキッチンでも使いやすく、12週間クラスのバッテリー持ちで頻繁な充電の手間も少ない。価格と性能のバランスが良く、セールで1万円台前半まで下がることもあるため、ブラックフライデーの本命と言っていい。
- 細かい文字も読みやすい高解像度ディスプレイ
- お風呂やキッチンでも使いやすい防水対応
- バッテリー長持ちで通勤通学や旅行用にも最適
とにかく安く試したい人にはベーシックKindle
Amazon
「とりあえず電子書籍を試してみたい」「サブ機として軽い端末が欲しい」という人なら、エントリーモデルのKindleが狙い目。Paperwhiteより解像度や機能は抑えめだが、そのぶん価格が手頃で、ブラックフライデーでは1万円を切る水準まで値下がりするケースもある。軽くてコンパクトなので、通勤カバンや小さめのバッグにもすっと入るのがうれしいポイント。子どもの読書デビュー用としても選びやすい。
- シリーズ最安クラスでコスパ重視の人向け
- 片手で持ちやすい軽量ボディ
- シンプルな機能で操作も分かりやすい
仕事や勉強にも使うなら大画面のKindle Scribe
Amazon
電子書籍だけでなく、ノート代わりに手書きメモも取りたい人にはKindle Scribeがおすすめ。10インチクラスの大画面Eインクディスプレイとスタイラスペンがセットになっており、PDFや資料への書き込み、会議メモやアイデア出しまで1台で完結する。通常時はやや高価なモデルだが、ブラックフライデー期間中はまとまった値引きが入ることが多く、ビジネス用のタブレットを探している人にとっては狙い目だ。
- 紙のノート感覚で書けるスタイラスペン対応
- 教材や資料の閲覧に最適な大画面
- 読書とメモを1台で完結できるオールインワンモデル
漫画やカラーコンテンツ重視ならカラー対応モデルもチェック
Amazon
小説だけでなく、漫画や雑誌、イラスト集などカラーコンテンツをよく読む人は、カラー表示に対応した最新のKindleシリーズや、動画も楽しめるFireタブレットも候補に入れておきたい。フルカラーで表紙やイラストを楽しめるうえ、アプリを入れれば動画配信サービスやブラウザも1台で利用できる。文字中心の読書がメインならPaperwhite、エンタメ用途も重視するならカラー対応モデルやFireタブレット、といったイメージで選ぶとミスマッチが少ない。
このようにKindleはモデルごとに得意分野がはっきり分かれているため、ブラックフライデーで「どれを買うべきか」を決めるうえでは、まず自分がどんなシーンで何を読みたいのかを整理することが重要だ。小説中心で読書体験を高めたいならPaperwhite、価格重視ならベーシックKindle、仕事や勉強にも使うなら大画面で手書き対応のScribeというイメージで候補を絞り込み、あとはセール価格や在庫状況をチェックしながら最適な1台を選びたい。
Amazonブラックフライデー2025で安くなるkindle一覧
Amazon
|商品
|価格(税込)
|割引率
|Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ 広告なし ブラック
|27,980円→19,980円
|29%OFF
|Amazon Kindle 6インチディスプレイ 電子書籍リーダー ブラック 16GB 広告なし
|19,980円→13,980円
|30%OFF
|New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション 32GB メタリックブラック
|44,980円→34,980円
|22%OFF
|Amazon Kindle 6インチディスプレイ マッチャ 16GB 広告なし
|19,980円→13,980円
|30%OFF
|New Amazon Kindle Colorsoft 16GB ブラック
|39,980円→29,980円
|25%OFF
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB メタリックブラック
|32,980円→24,980円
|24%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design 64GB タングステン
|64,980円→50,980円
|22%OFF
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB メタリックジェード
|32,980円→24,980円
|24%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design 64GB メタリックジェード
|64,980円→50,980円
|22%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design 16GB タングステン
|56,980円→42,980円
|25%OFF
|セット買い Kindle 16GB マッチャ ファブリックカバー付き
|25,340円→18,840円
|26%OFF
|Kindle Paperwhite キッズモデル 16GB スターフィッシュカバー
|29,980円→21,980円
|27%OFF
|セット買い Kindle 16GB ブラック ファブリックカバー付き
|25,340円→18,840円
|26%OFF
セール情報
- Amazonブラックフライデーはいつからいつまで？日程・最新情報・ポイントキャンペーンまとめ
- Amazonブラックフライデーとプライムデー・プライム感謝祭の違いは？どっちが安い？セール(割引)価格は変わる？
- Amazonブラックフライデーと先行セールの違いは？お得になる商品や活用ポイントは？
- 【Amazonブラックフライデー2025完全攻略法】お得にショッピングするためにやるべきことは？
- Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめ
おすすめ目玉商品
- iPhone 16が最安値！AmazonブラックフライデーでiPhone各モデルがセール中
- 【目玉商品一覧】Amazonブラックフライデーのオススメは？激推しアイテムまとめ
- Amazonブラックフライデーのおすすめ商品
- Amazonブラックフライデーは日用品もお買い得！セールで安くなるものは？まとめ買いできる消耗品は？
- Amazonブラックフライデーは何が安い？セールのマストバイアイテムまとめ
- 【カテゴリ別】Amazonブラックフライデーお買い得アイテム総まとめ
- Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？
サブスクのキャンペーン情報
- Audibleが3カ月99円に大幅割引！Kindle本300円クーポンも配布｜Amazonブラックフライデー限定
- Kindle Unlimitedが3カ月99円で利用可能に！12月1日までのAmazonブラックフライデー限定セールの詳細・対象者・登録方法
- Amazon Music Unlimitedが3カ月間無料！0円で音楽聴き放題になる期間限定キャンペーン｜申し込みはいつまで？対象者・特典・登録方法まとめ
- Kindle本が最大70%オフ！Amazonブラックフライデーで本と電子書籍がお買い得に
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。