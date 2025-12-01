Kindle本(電子書籍)70%オフクーポン配布中！取得方法は？最大合計額3,000円まで割引可能

Amazonの電子書籍プラットフォーム「Kindle」で、70%オフクーポンが配布されている。

本記事では、Kindle本70%オフクーポンの取得方法や割引額、条件などを紹介する。

Kindle本70%オフクーポンとは？

「割引合計3,000円まで何冊でも使える！Kindle本（電子書籍)初回購入の方限定 70%OFF」は、終了日未定で実施されているKindleのキャンペーン。Kindle本(電子書籍)をはじめて購入する方であれば、こちらのページから取得することができる(※ログイン後、クーポンが表示されない方は対象外)。割引クーポンは、エントリー後に商品詳細ページにKindle価格の70%オフクーポン割引が表示されている商品が、適用対象となる。

なお、クーポンは1人1回まで利用可能だが、対象のKindle本を購入する際に自動的に使用。割引額上限は3,000円(割引前購入額10,000円)までとなっており、何冊でも利用することができる。ただし、1度の購入でクーポンは使用されてしまい、再度の使用はできないため、上限いっぱい活用するためには初回のクーポン使用時に対象商品をまとめて購入する必要がある。

【12/1まで】KindleはAmazonブラックフライデー2025でもお得がたくさん！

2025年12月1日(月)23:59まで行われるAmazonブラックフライデー2025でも、Kindleに関係するセールやキャンペーンなどが複数実施されている。

Kidle Unlimitedが3カ月99円！電子書籍が格安で読み放題

スマホやPC、タブレット、電子書籍リーダーなどでデジタル本を読むことができるKindleでは、マンガや小説、雑誌などのデジタル本を販売しているほか、『Kindle Unlimited』という月額制のサブスクリプションサービスが運営されている。『Kindle Unlimited』に登録すると、500万冊以上の書籍がいつでもどこでも好きな端末で読み放題となる。

その『Kindle Unlimited』が、2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59の期間限定で3カ月間99円キャンペーンを実施。通常月額は980円(税込)のため、3カ月間の合計額2,940円が2,841円引き(※初回30日間無料体験を使用しない場合)となる。

なお、3カ月99円キャンペーンの対象者は以下の通り。対象者に選ばれている場合、自身のAmazonアカウントでこちらのページにアクセスすると限定オファーが表示される。

最大70%オフ！Kindle本ブラックフライデーセール

2025年12月1日(月)23時59分まで「Kindle本 ブラックフライデーセール」を実施。期間中、対象の電子書籍が最大70％オフのセール価格で販売される。

「Kindle本 ブラックフライデーセール」の対象作品は、こちらのページから確認することができる。

Kindle本ブラックフライデーまとめ買いキャンペーン

2025年12月1日(月)23時59分まで「Kindle本ブラックフライデーまとめ買いキャンペーン」を実施。期間中、キャンペーン対象の本を購入まとめ買いすると、冊数に応じて段階的にポイント還元率がアップする。「Kindle本 ブラックフライデーセール」の対象作品は、こちらのページから確認することができる。

なお、最大還元率は15％で、12～15冊の対象タイトルを購入した場合に到達。購入冊数と適用されるポイント還元率は以下の通り。

購入冊数 ポイント還元率 4～7冊 5％ポイント還元 8～11冊 10％ポイント還元 12～15冊 15％ポイント還元

最大50％還元 Kindle本ブラックフライデー ポイント還元フェア

2025年12月1日(月)23時59分まで「最大50％還元 Kindle本ブラックフライデー ポイント還元フェア」を実施。キャンペーン名通り、期間中は対象のタイトルを購入すると最大50％までポイントが還元される。還元率は作品によって異なるが、多くのタイトルが50％近くのポイント還元率になっており、年間でも最もお得なキャンペーンの一つとなっている。

セール対象作品一覧はこちらのページから確認することが可能。さらに、作品ページにそれぞれの還元率が記載されている。

集英社 5000作品以上40％ポイント還元

週刊少年ジャンプなどを刊行する集英社の漫画5000作品以上が、2025年12月1日(月)23時59分まで40％ポイント還元で販売。「チェンソーマン」や「鬼滅の刃」、「ONE PIECE」といった看板作品も多数揃っているため、このお得な期間にまとめ買いしておき、後日じっくりと読み進めるのもおすすめの活用方法だ。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

