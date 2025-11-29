Amazonブラックフライデー2025の開催中、電子書籍プラットフォーム「Kindle」でも様々なキャンペーンが実施されている。
本記事では、Kindleのお得なキャンペーン一覧を紹介する。
【イチオシ！】Kidle Unlimitedが3カ月99円！電子書籍が格安で読み放題
スマホやPC、タブレット、電子書籍リーダーなどでデジタル本を読むことができるKindleでは、マンガや小説、雑誌などのデジタル本を販売しているほか、『Kindle Unlimited』という月額制のサブスクリプションサービスが運営されている。『Kindle Unlimited』に登録すると、500万冊以上の書籍がいつでもどこでも好きな端末で読み放題となる。
その『Kindle Unlimited』が、2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59の期間限定で3カ月間99円キャンペーンを実施。通常月額は980円(税込)のため、3カ月間の合計額2,940円が2,841円引き(※初回30日間無料体験を使用しない場合)となる。
なお、3カ月99円キャンペーンの対象者は以下の通り。対象者に選ばれている場合、自身のAmazonアカウントでこちらのページにアクセスすると限定オファーが表示される。
Kindle Unlimited 3カ月99円対象条件
- Kindle Unlimitedの登録ページで「3カ月99円」のキャンペーン案内が表示されるユーザー
- 過去に会員だったが、一定期間解約しており、再度キャンペーン対象になっているユーザー
- これまでKindle Unlimitedに登録したことがない初回利用ユーザー
Kindle Unlimited 3カ月99円申込手順
- Amazon「3カ月99円キャンペーン」申し込みページにアクセス
- プランを選択（3カ月0円キャンペーンプラン）
- 登録するボタンをタップして完了（クレジットカードやデビットカードなどの入力が必要）
※3カ月99円キャンペーン対象期間終了後、月額980円で自動更新。
※キャンペーン対象期間中のキャンセルも可能。
【一覧】Kindleでブラックフライデーキャンペーン続々！
最大70%オフ！Kindle本ブラックフライデーセール
2025年12月1日(月)23時59分まで「Kindle本 ブラックフライデーセール」を実施。期間中、対象の電子書籍が最大70％オフのセール価格で販売される。
「Kindle本 ブラックフライデーセール」の対象作品は、こちらのページから確認することができる。
Kindle本ブラックフライデーまとめ買いキャンペーン
2025年12月1日(月)23時59分まで「Kindle本ブラックフライデーまとめ買いキャンペーン」を実施。期間中、キャンペーン対象の本を購入まとめ買いすると、冊数に応じて段階的にポイント還元率がアップする。「Kindle本 ブラックフライデーセール」の対象作品は、こちらのページから確認することができる。
なお、最大還元率は15％で、12～15冊の対象タイトルを購入した場合に到達。購入冊数と適用されるポイント還元率は以下の通り。
|購入冊数
|ポイント還元率
|4～7冊
|5％ポイント還元
|8～11冊
|10％ポイント還元
|12～15冊
|15％ポイント還元
最大50％還元 Kindle本ブラックフライデー ポイント還元フェア
2025年12月1日(月)23時59分まで「最大50％還元 Kindle本ブラックフライデー ポイント還元フェア」を実施。キャンペーン名通り、期間中は対象のタイトルを購入すると最大50％までポイントが還元される。還元率は作品によって異なるが、多くのタイトルが50％近くのポイント還元率になっており、年間でも最もお得なキャンペーンの一つとなっている。
セール対象作品一覧はこちらのページから確認することが可能。さらに、作品ページにそれぞれの還元率が記載されている。
集英社 5000作品以上40％ポイント還元
週刊少年ジャンプなどを刊行する集英社の漫画5000作品以上が、2025年12月1日(月)23時59分まで40％ポイント還元で販売。「チェンソーマン」や「鬼滅の刃」、「ONE PIECE」といった看板作品も多数揃っているため、このお得な期間にまとめ買いしておき、後日じっくりと読み進めるのもおすすめの活用方法だ。
【12/1までセール販売中！】電子書籍の読書生活をより快適に！おすすめのKindle端末
Kindle本は電子書籍であるため、紙の手ざわりやめくる行為といった魅力はないが、一方でしおりを挟んだり、マーカーをつけたり、文字のサイズを変更したりといった便利機能が多数使える。その快適な読書生活をより充実させるためにも、電子書籍を楽しむことに特化した電子書籍リーダーの購入がおすすめだ。
12月1日(月)23時59分までのAmazonブラックフライデー期間中、Kindle端末も大幅値引きでセール販売。具体的には、2025年7月に発売された最新作「Kindle Colorsoft」シリーズもセール対象となっており、「Kindle Colorsoft（16GB）」が25％オフの29,980円(税込)、「Kindle Colorsoft キッズモデル（16GB）」が23％オフの32,980円(税込)。最も割引額の大きいものでは、「Kindle Scribe Notebook Design(64GB)」が14,000円引きの50,980円(税込)という大特価で販売されている。
セール対象となっているKindle端末
|商品
|価格(税込)
|割引率
|Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ 広告なし ブラック
|27,980円→19,980円
|29%OFF
|Amazon Kindle 6インチディスプレイ 電子書籍リーダー ブラック 16GB 広告なし
|19,980円→13,980円
|30%OFF
|New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション 32GB メタリックブラック
|44,980円→34,980円
|22%OFF
|Amazon Kindle 6インチディスプレイ マッチャ 16GB 広告なし
|19,980円→13,980円
|30%OFF
|New Amazon Kindle Colorsoft 16GB ブラック
|39,980円→29,980円
|25%OFF
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB メタリックブラック
|32,980円→24,980円
|24%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design 64GB タングステン
|64,980円→50,980円
|22%OFF
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB メタリックジェード
|32,980円→24,980円
|24%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design 64GB メタリックジェード
|64,980円→50,980円
|22%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design 16GB タングステン
|56,980円→42,980円
|25%OFF
|セット買い Kindle 16GB マッチャ ファブリックカバー付き
|25,340円→18,840円
|26%OFF
|Kindle Paperwhite キッズモデル 16GB スターフィッシュカバー
|29,980円→21,980円
|27%OFF
|セット買い Kindle 16GB ブラック ファブリックカバー付き
|25,340円→18,840円
|26%OFF
