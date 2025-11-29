Amazonブラックフライデー2025の開催中、電子書籍プラットフォーム「Kindle」でも様々なキャンペーンが実施されている。

本記事では、Kindleのお得なキャンペーン一覧を紹介する。

【イチオシ！】Kidle Unlimitedが3カ月99円！電子書籍が格安で読み放題

スマホやPC、タブレット、電子書籍リーダーなどでデジタル本を読むことができるKindleでは、マンガや小説、雑誌などのデジタル本を販売しているほか、『Kindle Unlimited』という月額制のサブスクリプションサービスが運営されている。『Kindle Unlimited』に登録すると、500万冊以上の書籍がいつでもどこでも好きな端末で読み放題となる。

その『Kindle Unlimited』が、2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59の期間限定で3カ月間99円キャンペーンを実施。通常月額は980円(税込)のため、3カ月間の合計額2,940円が2,841円引き(※初回30日間無料体験を使用しない場合)となる。

なお、3カ月99円キャンペーンの対象者は以下の通り。対象者に選ばれている場合、自身のAmazonアカウントでこちらのページにアクセスすると限定オファーが表示される。

Kindle Unlimited 3カ月99円対象条件

Kindle Unlimitedの登録ページで「3カ月99円」のキャンペーン案内が表示されるユーザー

過去に会員だったが、一定期間解約しており、再度キャンペーン対象になっているユーザー

これまでKindle Unlimitedに登録したことがない初回利用ユーザー

Kindle Unlimited 3カ月99円申込手順

※3カ月99円キャンペーン対象期間終了後、月額980円で自動更新。

※キャンペーン対象期間中のキャンセルも可能。

【一覧】Kindleでブラックフライデーキャンペーン続々！

最大70%オフ！Kindle本ブラックフライデーセール

2025年12月1日(月)23時59分まで「Kindle本 ブラックフライデーセール」を実施。期間中、対象の電子書籍が最大70％オフのセール価格で販売される。

「Kindle本 ブラックフライデーセール」の対象作品は、こちらのページから確認することができる。

Kindle本ブラックフライデーまとめ買いキャンペーン

2025年12月1日(月)23時59分まで「Kindle本ブラックフライデーまとめ買いキャンペーン」を実施。期間中、キャンペーン対象の本を購入まとめ買いすると、冊数に応じて段階的にポイント還元率がアップする。「Kindle本 ブラックフライデーセール」の対象作品は、こちらのページから確認することができる。

なお、最大還元率は15％で、12～15冊の対象タイトルを購入した場合に到達。購入冊数と適用されるポイント還元率は以下の通り。

購入冊数 ポイント還元率 4～7冊 5％ポイント還元 8～11冊 10％ポイント還元 12～15冊 15％ポイント還元

最大50％還元 Kindle本ブラックフライデー ポイント還元フェア

2025年12月1日(月)23時59分まで「最大50％還元 Kindle本ブラックフライデー ポイント還元フェア」を実施。キャンペーン名通り、期間中は対象のタイトルを購入すると最大50％までポイントが還元される。還元率は作品によって異なるが、多くのタイトルが50％近くのポイント還元率になっており、年間でも最もお得なキャンペーンの一つとなっている。

セール対象作品一覧はこちらのページから確認することが可能。さらに、作品ページにそれぞれの還元率が記載されている。

集英社 5000作品以上40％ポイント還元

週刊少年ジャンプなどを刊行する集英社の漫画5000作品以上が、2025年12月1日(月)23時59分まで40％ポイント還元で販売。「チェンソーマン」や「鬼滅の刃」、「ONE PIECE」といった看板作品も多数揃っているため、このお得な期間にまとめ買いしておき、後日じっくりと読み進めるのもおすすめの活用方法だ。

【12/1までセール販売中！】電子書籍の読書生活をより快適に！おすすめのKindle端末

Kindle本は電子書籍であるため、紙の手ざわりやめくる行為といった魅力はないが、一方でしおりを挟んだり、マーカーをつけたり、文字のサイズを変更したりといった便利機能が多数使える。その快適な読書生活をより充実させるためにも、電子書籍を楽しむことに特化した電子書籍リーダーの購入がおすすめだ。

12月1日(月)23時59分までのAmazonブラックフライデー期間中、Kindle端末も大幅値引きでセール販売。具体的には、2025年7月に発売された最新作「Kindle Colorsoft」シリーズもセール対象となっており、「Kindle Colorsoft（16GB）」が25％オフの29,980円(税込)、「Kindle Colorsoft キッズモデル（16GB）」が23％オフの32,980円(税込)。最も割引額の大きいものでは、「Kindle Scribe Notebook Design(64GB)」が14,000円引きの50,980円(税込)という大特価で販売されている。

セール対象となっているKindle端末

