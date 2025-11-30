アイリスオーヤマ製品が安い！人気冷蔵庫3割引超も…Amazonブラックフライデーで安くなる家電・食品・日用品の対象商品一覧

Amazonブラックフライデーでは、毎年恒例となったアイリスオーヤマ製品の大規模値下げが今年も存在感を放っている。家電から日用品、収納グッズ、ペット用品まで幅広いカテゴリーを展開する同ブランドは、セール期間になると一気に買いやすい価格帯まで下がるため、まとめ買いを狙うユーザーからの注目度が高い。
本記事では、Amazonブラックフライデー2025でのアイリスオーヤマ製品について紹介する。
Amazonブラックフライデー2025でアイリスオーヤマ製品は安くなる？
Amazon
Amazonブラックフライデー2025では、アイリスオーヤマ製品が今年も大きな注目カテゴリーとなっている。冷蔵庫や洗濯機といった大型家電から、パスタ・炭酸水などの日用品、さらに除菌シートや防災アイテム、タオルや家具まで、幅広いジャンルが一斉に値下げ。生活に必要なものが丸ごと揃うのがアイリスオーヤマの強みで、ブラックフライデー期間は全体的に買いやすい価格帯まで落ちる。
特に今年は、大型家電の割引率が目立つ。洗濯機やスリム冷凍庫は2〜2.5割引が中心で、普段は値下がりしにくいモデルも期間限定でお得に。同時に、食品カテゴリーのアルファ米や炭酸水、パスタなど“買い置き系アイテム”もブラックフライデー価格になっており、日常消費の節約にもつながりやすい。
また、除菌ウェットティッシュやタオル、防災トイレ、収納家具といった生活必需品系もまとめ買い向きの価格設定。年末の入れ替え需要と相性がよく、「必要なものを一式そろえておく」のに最適なタイミングと言える。
大型家電の買い替えから日用品のストック買いまで、幅広く狙えるカテゴリーが揃っているため、予算や生活スタイルに合わせて優先順位を決めておくとスムーズだ。
Amazonブラックフライデー2025で安くなるアイリスオーヤマ商品一覧
家電製品一覧
Amazon
|商品名
|価格
|割引率
|アイリスオーヤマ 冷蔵庫 142L ホワイト IRSD-14A-W
|39,325円→29,999円
|24%OFF
|アイリスオーヤマ 冷凍庫 スリム80L ブラック IUSN-S8C-B
|49,980円→42,999円
|14%OFF
|アイリスオーヤマ 冷蔵庫 428L ブラック IRSN-SX43A-H
|195,800円→129,999円
|34%OFF
|アイリスオーヤマ ドラム式 洗濯8kg 乾燥5kg DKC85A1-B
|119,999円→89,999円
|25%OFF
|アイリスオーヤマ 洗濯機 7.0kg ブラック TNI-70A1-B
|39,800円→29,999円
|25%OFF
|アイリスオーヤマ 冷凍庫 スリム80L ホワイト IUSN-8B-W
|49,999円→42,999円
|14%OFF
|アイリスオーヤマ 冷蔵庫 142L ブラック IRSD-14A-B
|31,800円→29,999円
|6%OFF
|アイリスオーヤマ 洗濯機 8kg TNI-80A1-B
|69,999円→64,999円
|7%OFF
|アイリスオーヤマ 冷蔵庫 428L ホワイト IRSN-SX43A-W
|195,800円→129,999円
|34%OFF
|アイリスオーヤマ 冷蔵庫 239L ブラック IRSN-S24A-B
|59,800円→49,999円
|16%OFF
食料品一覧
Amazon
|商品名
|価格
|割引率
|CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml×24本 マスカット 強炭酸水 アイリスオーヤマ ペットボトル ケース
|1,591円→1,462円
|8%OFF
|アイリスプラザ パスタ Durumuパスタ 500g×10袋 1.7mm
|2,376円→1,863円
|22%OFF
|アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) Smart Basic(スマートベーシック) アルファ米 10食セット 非常食 長期保存 5年保存(製造から) 5種×2食 スプーン付き【Amazon.co.jp限定】
|3,753円→3,233円
|14%OFF
|アイリスプラザ こめ油 国産 1650g 国内製造 大容量 米油 オリザ油化株式会社
|1,474円→1,185円
|20%OFF
|【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ レトルト食品 惣菜 5種10食 詰め合わせセット 国産 常温保存 肉じゃが・筑前煮・豚汁・けんちん汁・鶏もも大根
|3,562円→2,797円
|21%OFF
|CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml×24本 クリームソーダ 無糖 強炭酸水 アイリスオーヤマ ペットボトル ケース
|1,580円→1,342円
|15%OFF
|CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml×24本 ユズ 強炭酸水 アイリスオーヤマ ペットボトル ケース
|1,580円→1,343円
|15%OFF
|オリーブオイル エクストラバージン 750ml トルコ産 オリーブ油 サカイトレーディング
|1,680円→1,232円
|27%OFF
|アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 防災食 3日分セット 保存食 防災食 非常食 4種14食セット【防災は3日分が基本】
|4,798円→3,838円
|20%OFF
日用品一覧
|商品名
|価格
|割引率
|アイリスオーヤマ ふっくらウレタンラグ 185×185cm 厚さ2.5cm ORG-25C1818-BG ベージュ
|7,061円→6,354円
|10%OFF
|【組立簡単】アイリスプラザ ベッド ステージベッド 工具不要 2口コンセント付き すのこベッド シングル ウォルナット
|17,980円→16,182円
|10%OFF
|アイリスプラザ 掛け布団 シンサレート 充填量1.5kg 軽くてあったか 高保温・断熱性 洗濯機OK ダブル ライトグレー
|6,040円→5,436円
|10%OFF
|アイリスプラザ ダイニング3点セット 80ハーフラウンド AS-V80HR(BR) ブラウン
|16,980円→15,318円
|10%OFF
|【組立簡単にリニューアル】アイリスオーヤマ 組立簡単ウッドチェスト 幅39×奥行約39×高さ約81.6 KKWC-390 ナチュラル
|14,080円→9,818円
|30%OFF
|アイリスオーヤマ 洗濯物干し ベランダ物干し 突っ張り ステンレス 高さ210-300cm SVI-300NR
|6,620円→5,100円
|23%OFF
|アイリスプラザ フェイスタオル 5枚セット【コンパクトタイプ】チャコール 綿100% 34×80 タオル ふわふわ 高速吸収 耐久性
|1,491円→1,192円
|20%OFF
|アイリスプラザ 枕パッド ミルキータッチ枕パッド 43×63cm 洗濯機OK 保温性 低ホルムアルデヒド 静電気防止 アイボリー
|1,280円→1,152円
|10%OFF
家具・インテリア一覧
Amazon
|商品名
|価格
|割引率
|アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ナノエアーマスク ふつうサイズ 50枚入 日本製 ホワイト PK-NI50L
|1,301円→1,106円
|15%OFF
|【パンツ BIGサイズ】Genki! おむつ ビッグ ケース品 108枚入(36枚入×3) アイリスオーヤマ
|3,480円→2,760円
|21%OFF
|アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 【18個セット】ティッシュペーパー 300枚×90袋 スマートエール ティッシュ 蛍光染料不使用 パルプ100%
|5,486円→4,037円
|26%OFF
|【パンツ Lサイズ】Genki! おむつ ケース品 126枚入(42枚入×3) アイリスオーヤマ
|3,480円→2,760円
|21%OFF
|アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 除菌ができるウェットティッシュ アルコールタイプ 480枚(60枚入×8) WTS-60A8P
|979円→726円
|26%OFF
|アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 除菌ができるウェットティッシュ アルコールタイプ 480枚(60枚入×8) WTS-60A8P
|979円→726円
|26%OFF
|アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 【8個セット】ソフトパックティッシュ 300枚(150組)×5パック スマートエール
|2,780円→2,127円
|24%OFF
|アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 【8個セット】トイレットペーパー シングル 170m×6ロール 3倍巻き 国産 スマートエール
|5,980円→5,083円
|15%OFF
|アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 【4個セット】トイレットペーパー シングル 250m×4ロール 5倍巻き
|2,980円→2,280円
|24%OFF
|【手口ふき まとめ買い】スマートエール 日本製 水分たっぷり99% 保湿成分配合 80枚×36個(2880枚) ウェットティッシュ おしりふき アイリスプラザ
|3,980円→3,214円
|19%OFF
セール情報
- Amazonブラックフライデーはいつからいつまで？日程・最新情報・ポイントキャンペーンまとめ
- Amazonブラックフライデーとプライムデー・プライム感謝祭の違いは？どっちが安い？セール(割引)価格は変わる？
- Amazonブラックフライデーと先行セールの違いは？お得になる商品や活用ポイントは？
- 【Amazonブラックフライデー2025完全攻略法】お得にショッピングするためにやるべきことは？
- Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめ
おすすめ目玉商品
- iPhone 16が最安値！AmazonブラックフライデーでiPhone各モデルがセール中
- 【目玉商品一覧】Amazonブラックフライデーのオススメは？激推しアイテムまとめ
- Amazonブラックフライデーのおすすめ商品
- Amazonブラックフライデーは日用品もお買い得！セールで安くなるものは？まとめ買いできる消耗品は？
- Amazonブラックフライデーは何が安い？セールのマストバイアイテムまとめ
- 【カテゴリ別】Amazonブラックフライデーお買い得アイテム総まとめ
- Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？
サブスクのキャンペーン情報
- Audibleが3カ月99円に大幅割引！Kindle本300円クーポンも配布｜Amazonブラックフライデー限定
- Kindle Unlimitedが3カ月99円で利用可能に！12月1日までのAmazonブラックフライデー限定セールの詳細・対象者・登録方法
- Amazon Music Unlimitedが3カ月間無料！0円で音楽聴き放題になる期間限定キャンペーン｜申し込みはいつまで？対象者・特典・登録方法まとめ
- Kindle本が最大70%オフ！Amazonブラックフライデーで本と電子書籍がお買い得に
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。