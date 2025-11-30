このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【12/1(月)まで】Amazonブラックフライデー2025開催中！アイリスオーヤマ商品をチェック
Aoi Fujimiya

アイリスオーヤマ製品が安い！人気冷蔵庫3割引超も…Amazonブラックフライデーで安くなる家電・食品・日用品の対象商品一覧

冷蔵庫、家具、食料品など…アイリスオーヤマ製品が安い！Amazonブラックフライデーで家電・食品・日用品はどこまで値下げ？セール対象商品一覧と割引率まとめ

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonブラックフライデーでは、毎年恒例となったアイリスオーヤマ製品の大規模値下げが今年も存在感を放っている。家電から日用品、収納グッズ、ペット用品まで幅広いカテゴリーを展開する同ブランドは、セール期間になると一気に買いやすい価格帯まで下がるため、まとめ買いを狙うユーザーからの注目度が高い。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でのアイリスオーヤマ製品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でアイリスオーヤマ製品は安くなる？

Amazonブラックフライデー2025では、アイリスオーヤマ製品が今年も大きな注目カテゴリーとなっている。冷蔵庫や洗濯機といった大型家電から、パスタ・炭酸水などの日用品、さらに除菌シートや防災アイテム、タオルや家具まで、幅広いジャンルが一斉に値下げ。生活に必要なものが丸ごと揃うのがアイリスオーヤマの強みで、ブラックフライデー期間は全体的に買いやすい価格帯まで落ちる。

特に今年は、大型家電の割引率が目立つ。洗濯機やスリム冷凍庫は2〜2.5割引が中心で、普段は値下がりしにくいモデルも期間限定でお得に。同時に、食品カテゴリーのアルファ米や炭酸水、パスタなど“買い置き系アイテム”もブラックフライデー価格になっており、日常消費の節約にもつながりやすい。

また、除菌ウェットティッシュやタオル、防災トイレ、収納家具といった生活必需品系もまとめ買い向きの価格設定。年末の入れ替え需要と相性がよく、「必要なものを一式そろえておく」のに最適なタイミングと言える。

大型家電の買い替えから日用品のストック買いまで、幅広く狙えるカテゴリーが揃っているため、予算や生活スタイルに合わせて優先順位を決めておくとスムーズだ。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるアイリスオーヤマ商品一覧

家電製品一覧

商品名価格割引率
アイリスオーヤマ 冷蔵庫 142L ホワイト IRSD-14A-W39,325円→29,999円24%OFF
アイリスオーヤマ 冷凍庫 スリム80L ブラック IUSN-S8C-B49,980円→42,999円14%OFF
アイリスオーヤマ 冷蔵庫 428L ブラック IRSN-SX43A-H195,800円→129,999円34%OFF
アイリスオーヤマ ドラム式 洗濯8kg 乾燥5kg DKC85A1-B119,999円→89,999円25%OFF
アイリスオーヤマ 洗濯機 7.0kg ブラック TNI-70A1-B39,800円→29,999円25%OFF
アイリスオーヤマ 冷凍庫 スリム80L ホワイト IUSN-8B-W49,999円→42,999円14%OFF
アイリスオーヤマ 冷蔵庫 142L ブラック IRSD-14A-B31,800円→29,999円6%OFF
アイリスオーヤマ 洗濯機 8kg TNI-80A1-B69,999円→64,999円7%OFF
アイリスオーヤマ 冷蔵庫 428L ホワイト IRSN-SX43A-W195,800円→129,999円34%OFF
アイリスオーヤマ 冷蔵庫 239L ブラック IRSN-S24A-B59,800円→49,999円16%OFF

食料品一覧

商品名価格割引率
CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml×24本 マスカット 強炭酸水 アイリスオーヤマ ペットボトル ケース1,591円→1,462円8%OFF
アイリスプラザ パスタ Durumuパスタ 500g×10袋 1.7mm2,376円→1,863円22%OFF
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) Smart Basic(スマートベーシック) アルファ米 10食セット 非常食 長期保存 5年保存(製造から) 5種×2食 スプーン付き【Amazon.co.jp限定】3,753円→3,233円14%OFF
アイリスプラザ こめ油 国産 1650g 国内製造 大容量 米油 オリザ油化株式会社1,474円→1,185円20%OFF
【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ レトルト食品 惣菜 5種10食 詰め合わせセット 国産 常温保存 肉じゃが・筑前煮・豚汁・けんちん汁・鶏もも大根3,562円→2,797円21%OFF
CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml×24本 クリームソーダ 無糖 強炭酸水 アイリスオーヤマ ペットボトル ケース1,580円→1,342円15%OFF
CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml×24本 ユズ 強炭酸水 アイリスオーヤマ ペットボトル ケース1,580円→1,343円15%OFF
オリーブオイル エクストラバージン 750ml トルコ産 オリーブ油 サカイトレーディング1,680円→1,232円27%OFF
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 防災食 3日分セット 保存食 防災食 非常食 4種14食セット【防災は3日分が基本】4,798円→3,838円20%OFF

日用品一覧

商品名価格割引率
アイリスオーヤマ ふっくらウレタンラグ 185×185cm 厚さ2.5cm ORG-25C1818-BG ベージュ7,061円→6,354円10%OFF
【組立簡単】アイリスプラザ ベッド ステージベッド 工具不要 2口コンセント付き すのこベッド シングル ウォルナット17,980円→16,182円10%OFF
アイリスプラザ 掛け布団 シンサレート 充填量1.5kg 軽くてあったか 高保温・断熱性 洗濯機OK ダブル ライトグレー6,040円→5,436円10%OFF
アイリスプラザ ダイニング3点セット 80ハーフラウンド AS-V80HR(BR) ブラウン16,980円→15,318円10%OFF
【組立簡単にリニューアル】アイリスオーヤマ 組立簡単ウッドチェスト 幅39×奥行約39×高さ約81.6 KKWC-390 ナチュラル14,080円→9,818円30%OFF
アイリスオーヤマ 洗濯物干し ベランダ物干し 突っ張り ステンレス 高さ210-300cm SVI-300NR6,620円→5,100円23%OFF
アイリスプラザ フェイスタオル 5枚セット【コンパクトタイプ】チャコール 綿100% 34×80 タオル ふわふわ 高速吸収 耐久性1,491円→1,192円20%OFF
アイリスプラザ 枕パッド ミルキータッチ枕パッド 43×63cm 洗濯機OK 保温性 低ホルムアルデヒド 静電気防止 アイボリー1,280円→1,152円10%OFF

家具・インテリア一覧

商品名価格割引率
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ナノエアーマスク ふつうサイズ 50枚入 日本製 ホワイト PK-NI50L1,301円→1,106円15%OFF
【パンツ BIGサイズ】Genki! おむつ ビッグ ケース品 108枚入(36枚入×3) アイリスオーヤマ3,480円→2,760円21%OFF
アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 【18個セット】ティッシュペーパー 300枚×90袋 スマートエール ティッシュ 蛍光染料不使用 パルプ100%5,486円→4,037円26%OFF
【パンツ Lサイズ】Genki! おむつ ケース品 126枚入(42枚入×3) アイリスオーヤマ3,480円→2,760円21%OFF
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 除菌ができるウェットティッシュ アルコールタイプ 480枚(60枚入×8) WTS-60A8P979円→726円26%OFF
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 除菌ができるウェットティッシュ アルコールタイプ 480枚(60枚入×8) WTS-60A8P979円→726円26%OFF
アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 【8個セット】ソフトパックティッシュ 300枚(150組)×5パック スマートエール2,780円→2,127円24%OFF
アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 【8個セット】トイレットペーパー シングル 170m×6ロール 3倍巻き 国産 スマートエール5,980円→5,083円15%OFF
アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 【4個セット】トイレットペーパー シングル 250m×4ロール 5倍巻き2,980円→2,280円24%OFF
【手口ふき まとめ買い】スマートエール 日本製 水分たっぷり99% 保湿成分配合 80枚×36個(2880枚) ウェットティッシュ おしりふき アイリスプラザ3,980円→3,214円19%OFF

