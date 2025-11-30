アイリスオーヤマ製品が安い！人気冷蔵庫3割引超も…Amazonブラックフライデーで安くなる家電・食品・日用品の対象商品一覧

Amazonブラックフライデーでは、毎年恒例となったアイリスオーヤマ製品の大規模値下げが今年も存在感を放っている。家電から日用品、収納グッズ、ペット用品まで幅広いカテゴリーを展開する同ブランドは、セール期間になると一気に買いやすい価格帯まで下がるため、まとめ買いを狙うユーザーからの注目度が高い。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でのアイリスオーヤマ製品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でアイリスオーヤマ製品は安くなる？

Amazon

Amazonブラックフライデー2025では、アイリスオーヤマ製品が今年も大きな注目カテゴリーとなっている。冷蔵庫や洗濯機といった大型家電から、パスタ・炭酸水などの日用品、さらに除菌シートや防災アイテム、タオルや家具まで、幅広いジャンルが一斉に値下げ。生活に必要なものが丸ごと揃うのがアイリスオーヤマの強みで、ブラックフライデー期間は全体的に買いやすい価格帯まで落ちる。

特に今年は、大型家電の割引率が目立つ。洗濯機やスリム冷凍庫は2〜2.5割引が中心で、普段は値下がりしにくいモデルも期間限定でお得に。同時に、食品カテゴリーのアルファ米や炭酸水、パスタなど“買い置き系アイテム”もブラックフライデー価格になっており、日常消費の節約にもつながりやすい。

また、除菌ウェットティッシュやタオル、防災トイレ、収納家具といった生活必需品系もまとめ買い向きの価格設定。年末の入れ替え需要と相性がよく、「必要なものを一式そろえておく」のに最適なタイミングと言える。

大型家電の買い替えから日用品のストック買いまで、幅広く狙えるカテゴリーが揃っているため、予算や生活スタイルに合わせて優先順位を決めておくとスムーズだ。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるアイリスオーヤマ商品一覧

家電製品一覧

Amazon

食料品一覧

Amazon

日用品一覧

家具・インテリア一覧

Amazon

