iPadがAmazonブラックフライデー2025で値下げ！おすすめ対象機種まとめ

2025年の「Amazonブラックフライデー」では、iPadも値下げの対象となり、注目が集まっている。

本記事では、Amazonブラックフライデーでお買い得なiPad製品について紹介する。

AmazonブラックフライデーセールでiPad製品は安くなる？

Amazonブラックフライデーでは、iPadシリーズも毎年人気の高い注目カテゴリだ。通常価格の変動が少ないタブレット製品のなかでも、iPadはタイミングによって値下げ幅が大きく変わるため、ブラックフライデー期間の動向が特に注目される。今年は先行セールの段階からiPad AirやiPad miniを含む複数モデルが対象に並ぶ可能性が高く、例年と比べても割引が期待できる構成になっている。

とくにiPad AirやiPad miniは、学習用途からクリエイティブ作業まで幅広く使える汎用性の高さが支持されており、ブラックフライデーの値下げがそのまま“買い時”になるケースが多い。また、新世代チップを搭載したモデルの登場により、1世代前の機種がセールに登場しやすい傾向も続いている。Apple製品は公式では割引が少ないため、Amazonセールでの下落はそのまま年間の最安値ラインに直結する。

今年のブラックフライデーでは、 iPad Airが13％OFFの131,800円に、iPad miniが18％OFFの64,800円に割引されている。iPad本体のほか、Apple Pencilやキーボードなど周辺アクセサリーの割引も期待されており、セット購入で大きな節約につながる可能性も高い。用途に合わせて複数のモデルを見比べながら、先行セールの段階からラインナップをチェックしておきたい。Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！対象商品まとめでは、Apple製品のセール情報について紹介している。

iPadは何ができる？

iPadは、エンタメからクリエイティブ作業、学習、ビジネスユースまで幅広い分野を1台でこなす“万能タブレット”だ。直感的に操作できる大画面と性能の高いチップを搭載し、スマホではカバーしきれない作業領域を補完しつつ、PCの代替にもなり得る柔軟性を持つ。

まず注目したいのがエンタメ性能だ。高精細ディスプレイとパワフルなスピーカーにより、動画視聴や電子書籍、ゲームを没入感のある環境で楽しめる。ストリーミングサービスや電子雑誌との相性も良く、移動中の視聴デバイスとしても優秀だ。

一方で、クリエイティブ用途でもiPadは存在感を発揮する。Apple Pencilに対応しており、手書きメモやイラスト制作、写真編集までスムーズに行える点は大きな強みだ。プロ向けアプリの充実も進んでおり、動画編集や音楽制作などの高度な作業もタブレットとは思えない快適さでこなせる。

学習・仕事面でも能力は高い。Split Viewによる画面分割でのマルチタスク、クラウド連携によるデータ管理、キーボードを組み合わせた文字入力など、日常業務からオンライン授業まで幅広く対応する。資料の閲覧とメモを同時に進められる点は、ノートPCと比べても強みとなる場面が多い。

また、カメラやマイク性能の向上により、テレビ会議やオンラインミーティングにも最適。外出先でも安定した作業環境を確保できるため、iPadを“持ち歩くワークスペース”として活用するユーザーも増えている。

総合的に見れば、iPadは「観る」「描く」「学ぶ」「仕事する」を1台に凝縮したデバイスだ。趣味からビジネスまで用途を問わず応えてくれるため、利用シーンに応じてiPhoneやMacと組み合わせることで、生活と仕事のどちらでも高い効果を発揮する。

Amazonブラックフライデーのポイント還元・特典キャンペーン

Amazonブラックフライデーでは、事前エントリーを行うことで複数の特典企画に参加できる。今年はポイントアップ、スタンプラリー、dポイント連携、カード新規入会施策が並行して実施され、買い物額や行動条件に応じて特典が積み重なる構造となっている。セール開始前から準備しておくことで、購入額に対する実質負担を大きく下げられる点が特徴だ。

対象期間中にエントリーし、合計1万円(税込)以上の購入を行うと、条件に応じて追加ポイントが付与される。今年はプライム会員特典やAmazon Mastercard決済、おもちゃ・ホビー、ブランド商品の購入が加算項目となり、複数の条件を揃えることで還元率が大きく伸びる。

対象 還元率 詳細 プライム会員 +1.5% プライム会員であれば自動付与 Amazon Mastercard 最大+3% 通常還元を含む合計値 おもちゃ製品 +6.5% TVゲームを除く対象カテゴリ ブランドセレクション +4%〜5% 一部ブランドのみ+5%が適用 抽選特典 最大100000ポイント 条件達成者の中から抽選

エントリー期間は11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59、買い物対象期間は11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59となる。

商品の購入、デジタル版マンガのシリーズ購読、プライム会員登録(対象者のみ)など指定されたアクションを達成するとスタンプが付与される。エントリーしたうえで合計2000円(税込)以上の購入を行うと、最大50000ポイントが当たる抽選に自動参加できる。

項目 内容 応募期間 11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59 条件 指定アクションの達成+2000円以上の購入 特典 最大50000 Amazonポイント

Amazonアカウントとdアカウントを連携し、買い物時にdポイントを利用することで抽選に参加できる。利用ポイント数に応じて抽選枠が変動し、最大10000 dポイントが当たる。こちらもエントリーが必須となる。

項目 内容 エントリー期間 11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59 条件 dアカウント連携+dポイント利用 特典 最大10000 dポイント

Amazon Mastercard 新規入会キャンペーン

キャンペーン期間中にAmazon Mastercardへ新規入会すると、プライム会員は4000ポイント〜、非会員は2000ポイント〜の新規入会特典が付与される。さらに、プライム会員がカードを初めて利用した場合は、追加で4000ポイントが付与される。

対象 特典内容 プライム会員 新規入会で4000ポイント〜、初回利用でさらに4000ポイント 非プライム会員 新規入会で2000ポイント〜

