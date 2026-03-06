Netflixを無料で見るには？1カ月実質0円で視聴する方法を紹介

NetflixとLYPプレミアムのセットプラン『LYPプレミアム with Netflix』が、2026年2月から提供されている。
本記事では、『LYPプレミアム with Netflix』が実質1カ月無料となるお得なキャンペーン情報・参加方法を紹介する。
LYPプレミアム with Netflixの料金は？
『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴は以下の通り。
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|高画質
フルHD
|高画質
フルHD
|超高画質
UHD 4K
+HDR
|同時視聴可能な台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード可能な台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品数
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告
|視聴中に広告あり
|広告なし
|広告なし
|LYPプレミアム特典
|すべての特典が利用可能
|【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。
LYPプレミアム with Netflixの初月実無料キャンペーンとは？
『LYPプレミアム with Netflix』に加入する際、「LYPプレミアム」と「Netflix」の両方の登録が初めてかつ参加条件を満たしていた場合、会員費1か月分相当のPayPayポイントプレゼントするキャンペーンが実施されている。『LYPプレミアム with Netflix』のリリース時から展開されているキャンペーンであり、終了日未定だ。
具体的には、『LYPプレミアム with Netflix』会員となったユーザーの「Yahoo! JAPAN ID」に対し、登録2カ月後の中旬～下旬に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与。プラン別のポイント付与額は「広告つきスタンダード」であれば890円相当、「スタンダード」であれば1,590円相当、「プレミアム」であれば2,290円相当となる。
このポイントを受け取るためにはPayPayポイント付与時まで会員登録を継続していること、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携を継続していることが必要となるため、3カ月継続登録している場合に1カ月分相当のポイントが返ってくる仕組みだ。2カ月以下で解約した場合は付与対象外となる可能性が高いが、継続利用する場合であれば受け取り条件を満たしておきたい。
キャンペーンの参加条件は以下の通り。
- LYPプレミアム with Netflix会員登録：キャンペーンページ内の登録ボタンから会員登録
- Netflixの利用開始手続き：LYPプレミアム with Netflixの会員登録の翌月末までに、LYPプレミアム with Netflix会員登録完了ページや「あなたのプレミアム特典」からNetflixの利用開始手続きを完了
- Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携：Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントを登録したうえ、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携。(※連携日時が会員登録の前後どちらでも対象)
※上記すべてを満たす方のみポイント付与対象。
※キャンペーン参加時には必ず公式サイトより特典内容と条件および注意事項をご確認ください。
LYPプレミアム with Netflixの登録方法・Netflixの利用開始手順は？
「LYPプレミアム with Netflix』の登録手順は現在の会員状況によって異なる。それぞれのシチュエーションの登録方法をまとめてみた。
なお、『LYPプレミアム with Netflix』は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能となるため、LINEのバージョンによっては登録および利用手順が滞る場合がある。加入する場合は、必ずApp StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートしよう。
LYPプレミアム＆Netflix未登録者向けの登録手順
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
- 会員登録後の画面からNetflix利用開始手続きを完了
【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信
Netflix
2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。
連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。
侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。
