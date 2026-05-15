FAカップ決勝2026はDAZNで見れない？U-NEXT・ABEMAの配信予定や視聴方法まとめ

イングランド国内最高峰のカップ戦『FAカップ』は、2025-26シーズンもついに決勝戦を迎える。

本記事では、FAカップ決勝の放送・配信予定について紹介する。

FAカップ決勝の日程・対戦カードは？

2025-26シーズンのFAカップ決勝は、チェルシーとマンチェスター・シティによる対戦カードに決定した。イングランド屈指の強豪クラブ同士による注目の一戦は、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催される。

チェルシーは2017-18シーズン以来、8年ぶり9度目のFAカップ制覇を目指す。一方のマンチェスター・シティは、3年ぶり8度目の優勝に挑戦。さらに、シティは大会史上初となる4大会連続決勝進出を達成しており、歴史的快挙にも期待が集まる。

なお、チェルシーとマンチェスター・シティがFAカップ決勝で対戦するのは今回が初。プレミアリーグでも激しい優勝争いを繰り広げる両クラブによるビッグマッチとなる。

大会 FAカップ2025-26決勝 対戦カード チェルシーvsマンチェスター・シティ 試合日程 2026年5月16日(土) キックオフ時間 日本時間23:00 会場 ウェンブリー・スタジアム(ロンドン)

FAカップ決勝はDAZNで見れない？U-NEXT・ABEMAは？

2025-26シーズンのFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」は、『U-NEXT』による日本国内独占ライブ配信となる。そのため、『DAZN』や『ABEMA』、『SPOTV NOW』などでは視聴できない。

U-NEXTは、2024-25シーズンから2030-31シーズンまでFAカップの日本国内独占放映権を取得。これにより、プレミアリーグ関連コンテンツを扱うDAZNやABEMAでも、FAカップ決勝のライブ配信は実施されていない。

また、地上波やBS・CS放送についても中継予定はなし。FAカップ決勝を視聴する方法は、現状『U-NEXT サッカーパック』のみとなっている。

サービス 配信状況 U-NEXT サッカーパック ○ DAZN × ABEMA × SPOTV NOW × 地上波 × BS・CS ×

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FAカップ決勝中継で人気芸人コンビと同時視聴コラボ！

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2025-26シーズンのFAカップ決勝を独占ライブ配信する『U-NEXT』は、お笑いYouTubeチャンネル「それいけ益々荘」との特別コラボ企画を実施する。「それいけ益々荘」は、「M-1グランプリ2025」で準優勝したドンデコルテ・渡辺銀次と、「キングオブコント2023」ファイナリストのカゲヤマ・益田康平による人気チャンネルとして注目を集めている。

今回のコラボでは、日本時間5月16日(土)23:00開始予定のFAカップ決勝「チェルシーvsマンチェスター・シティ」にあわせ、特別コンテンツの配信も予定。決勝戦をさらに盛り上げる企画として、サッカーファンのみならずお笑いファンからも関心が高まっている。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。