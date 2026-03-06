世界最大級の動画配信サービスであるNetflixは、スマートフォンやタブレットだけでなく、テレビの大画面でも楽しめるのが大きな魅力だ。

本記事では、Netflixのテレビ接続方法、Android・iPhoneのつなぎ方について紹介する。

Netflix(ネットフリックス)のテレビ接続方法は？

Netflixはスマートフォンやタブレットだけでなく、テレビの大画面でも視聴できる動画配信サービスだ。映画やドラマ、アニメ、オリジナル作品など豊富なコンテンツを自宅のテレビで楽しみたいと考えるユーザーも多い。

Netflixをテレビで見る方法は、大きく分けて「スマートテレビで直接視聴する方法」「ストリーミングデバイスやゲーム機を接続する方法」「HDMIケーブルで有線接続する方法」の3パターンがある。テレビの種類や自宅の視聴環境によって最適な方法は異なるが、いずれも比較的簡単に設定できる。

最近のテレビであれば、インターネットに接続するだけでNetflixアプリを直接起動できるスマートテレビが主流となっている。ソニーのブラビア、パナソニックのビエラ、シャープのアクオス、東芝のレグザなどの多くのモデルが対応しており、リモコンのNetflixボタンからすぐに視聴できる。

一方、スマートテレビではない場合でも、Fire TV StickやChromecastなどのストリーミングデバイスをHDMI端子に接続すれば、通常のテレビでもNetflixを楽しめる。リモコン操作でアプリを起動できるため、最も一般的な視聴方法のひとつとなっている。

さらにPlayStationやXboxなどのゲーム機、ネット対応のブルーレイプレーヤーなどでもNetflixアプリをインストールして視聴することが可能だ。ただしNintendo SwitchはNetflixに対応していないため注意が必要となる。

また、パソコンやスマートフォンの画面をHDMIケーブルでテレビに接続して映す方法もある。ただしiPhoneの場合はApple純正の変換アダプタを使用する必要があり、非純正のアダプタでは映像が表示されない場合がある。

なお「広告つきスタンダード」プランでは、スマートフォンからのキャストやミラーリングが制限されるケースがある。その場合はスマートテレビやFire TV Stickなどのデバイス上でNetflixアプリを直接操作する方法が推奨される。

主な接続方法は以下の通り。

接続方法 概要 主な機器 スマートテレビ テレビのNetflixアプリから直接視聴 BRAVIA / VIERA / AQUOS / REGZA / LGなど ストリーミングデバイス HDMI端子に接続してアプリを利用 Fire TV Stick / Chromecast / Apple TV ゲーム機 ゲーム機のアプリストアからNetflixを利用 PlayStation / Xbox HDMI接続 PCやスマホの画面をテレビにミラーリング HDMIケーブル / 変換アダプタ

Netflix(ネットフリックス)のAndroid・iPhoneのつなぎ方は？

Netflixはスマートフォンからテレビへ映像を映して視聴することも可能だ。AndroidスマートフォンやiPhoneを使えば、映画やドラマ、アニメなどの作品をテレビの大画面で楽しめる。

スマホからテレビへ接続する方法は、大きく分けて「HDMIケーブルを使った有線接続」と「Chromecastなどを使った無線接続(キャスト機能)」の2種類がある。テレビの環境やスマートフォンの機種によって、最適な方法を選ぶのをおすすめする。

HDMIケーブルで接続する手順(有線)

テレビのHDMI端子にHDMIケーブルを接続する

スマートフォンにHDMI変換アダプタを接続する(iPhoneはLightningまたはUSB-Cアダプタ)

HDMIケーブルとスマートフォンのアダプタを接続する

テレビのリモコンで入力を「HDMI」に切り替える

スマートフォンでNetflixアプリを開き、作品を再生する

iPhoneの場合は、Apple純正の「Lightning-Digital AVアダプタ」やUSB-C対応アダプタの使用が推奨されている。非純正アダプタでは映像が表示されない場合があるため注意が必要だ。

キャスト機能で接続する手順(無線)

ChromecastやGoogle Cast対応テレビをWi-Fiに接続する

スマートフォンとキャストデバイスを同じWi-Fiネットワークに接続する

スマートフォンでNetflixアプリを起動してログインする

画面に表示される「キャスト」アイコンをタップする

接続したいテレビまたはデバイスを選択する

スマートフォンで作品を再生するとテレビに映像が表示される

なおNetflixはiPhoneのAirPlay(画面ミラーリング)には対応していないため、無線接続を行う場合はChromecastなどのGoogle Cast対応デバイスを利用する必要がある。また「広告つきスタンダード」プランではキャストやミラーリング機能が制限される場合があるため、その場合はテレビ側のNetflixアプリを直接利用する方法が推奨される。

有線と無線どちらがおすすめ？

AndroidスマートフォンやiPhoneからNetflixをテレビに映す方法には、有線(HDMI接続)と無線(キャスト接続)の2種類がある。それぞれメリットが異なるため、利用環境や使い方に合わせて選ぶのがおすすめだ。

手軽さや確実性を重視する場合は、HDMIケーブルを使った有線接続が最もシンプルな方法となる。ケーブルと変換アダプタを接続し、テレビの入力をHDMIに切り替えるだけで映像を表示できるため、設定がほとんど不要なのが特徴だ。特に接続トラブルを避けたい場合には、この方法が最も安定している。

ただしiPhoneの場合は、Apple純正の「Lightning-Digital AVアダプタ」やUSB-C対応の純正アダプタを使用する必要がある。非純正アダプタではNetflixの映像が表示されないケースがあるため注意が必要だ。

一方で、ケーブルを使わずにスマートフォンをリモコンのように操作したい場合は、Chromecastなどを利用した無線(キャスト)接続が便利だ。Wi-Fi環境があればスマートフォンから簡単にテレビへ映像を送信でき、スマホで作品を選びながら大画面で視聴できる。

Netflixのお得なプランとは？実質初月無料も！

『Netflix』は公式サイト以外にも様々な経路で加入することが可能。プランによって、特典付与やポイントバックなどが行われることがある。

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

中でも注目なのが、『LYPプレミアム with Netflix』だ。同プランは通常時の『Netflix』公式サイト加入と同額(※非キャンペーン時)で提供されており、『Netflix』以外にも単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム(LINEのプレミアム会員)」が追加料金なく使用できる。

さらに、『LYPプレミアム with Netflix』は「LYPプレミアム」と「Netflix」の両方の登録が初めてかつ参加条件を満たしていた場合、会員費1か月分相当のPayPayポイントプレゼントするキャンペーンを終了日未定で実施。会員費1カ月分相当のPayPayポイントが登録2カ月後の中旬～下旬に付与されるため、最低3カ月は継続加入する必要があるが、その期間の合計額で比較すると『Netflix』公式サイトのキャンペーンを利用するよりも安く加入できる。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象。登録時はLINEアプリを最新バージョンにアップデートしてください。

※キャンペーン参加時には必ず公式サイトより特典内容と諸条件および注意事項をご確認ください。

■料金プラン・還元率

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信

Netflix

2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。

連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。

侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。

