ワールドカップ2026はいつまで開催される？大会最終日・スケジュールまとめ

FIFAワールドカップ2026は、2026年6月12日(金)に開幕し、日本時間7月20日(月)に行われる決勝まで約1カ月間にわたって開催される。

本記事では、ワールドカップ2026がいつまで開催されるのか、グループステージや決勝トーナメントの日程、決勝の開催日時について紹介する。

ワールドカップ2026はいつまで？

FIFAワールドカップ2026は、日本時間2026年7月20日(月・祝)まで開催される。

大会の締めくくりとなる決勝は、7月20日(月・祝)4:00にキックオフ予定。会場は、アメリカ・ニュージャージー州のニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム(メットライフ・スタジアム)となっている。

試合 日本時間 会場 3位決定戦 7月19日(日)6:00 マイアミ・スタジアム 決勝 7月20日(月・祝)4:00 ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム

今大会は日本時間6月12日(金)にメキシコシティで開幕。アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国・16都市を舞台に、約1カ月半にわたって全104試合が行われる。

ワールドカップ2026のグループステージの日程は？

FIFAワールドカップ2026のグループステージは、日本時間2026年6月12日(金)から6月28日(日)まで開催される。

今大会は出場国が48チームに拡大され、4チームずつ12グループに分かれて対戦。各チームが3試合を戦い、グループステージでは全72試合が行われる。

各グループの上位2チームと、3位チームのうち成績上位8チームがラウンド32へ進出する。森保一監督が率いる日本代表はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。

区分 開催日程(日本時間) 日本代表の対戦カード キックオフ時間 グループステージ第1節 6月12日(金)～6月18日(木) 日本vsオランダ 6月15日(月)5:00 グループステージ第2節 6月19日(金)～6月24日(水) 日本vsチュニジア 6月21日(日)13:00 グループステージ第3節 6月25日(木)～6月28日(日) 日本vsスウェーデン 6月26日(金)8:00

ワールドカップ2026の決勝トーナメントの日程は？

FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント(ノックアウトステージ)は、日本時間2026年6月29日(月)から7月20日(月・祝)まで開催される。

グループステージを勝ち抜いた32チームが進出し、ラウンド32、ラウンド16、準々決勝、準決勝を経て決勝を目指す。各グループの上位2チームに加え、3位チームのうち成績上位8チームが決勝トーナメントへの出場権を獲得する。

2026年大会では出場国の拡大に伴い、従来のラウンド16の前にラウンド32が新設された。決勝は日本時間7月20日(月・祝)4:00に、ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで開催される。

ラウンド 開催日程(日本時間) ラウンド32 6月29日(月)～7月4日(土) ラウンド16 7月5日(日)～7月8日(水) 準々決勝 7月10日(金)～7月12日(日) 準決勝 7月15日(水)～7月16日(木) 3位決定戦 7月19日(日) 決勝 7月20日(月・祝)

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