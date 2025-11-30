このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

Amazonブラックフライデーはいつまで？終了は何時？2025年の終了時間とセール期間まとめ

Amazonブラックフライデー2025はいつまで？何時に終了？本セールの終了日時・お得なセール情報を紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

年末の大型セールとして定着したAmazonブラックフライデーが、今年もついにスタートした。家電や日用品、ファッション、食品まで幅広いジャンルが値下げされ、1年の中でも“最もお得に買える期間”として多くのユーザーが活用している。

本記事では、Amazonブラックフライデーの終了日時について紹介する。

【まもなく終了！】Amazonブラックフライデーはいつまで？何時？

Amazonブラックフライデー2025は、年末商戦の中でも最も注目度の高い大型セールとして今年も開催。11月24日(月)0時00分に開始され、家電や日用品、食品、ファッションまで幅広いカテゴリーで特価アイテムが続々と登場している。

そのセール期間の終了日時は12月1日(月)23時59分。期間中はポイントアップキャンペーンや数量限定タイムセール、クーポン施策が重なり、欲しい商品をお得に買えるチャンスだ。

Amazonブラックフライデー2025 開催スケジュール

内容日程
本セール開始11月24日(月・祝)0時00分
本セール終了12月1日(月)23時59分
セール期間8日間
先行セール11月21日(金)〜11月23日(日)

Amazonブラックフライデー2025を最大限活用するためのガイド

2025年のAmazonブラックフライデーは、例年以上に特典の組み合わせによってお得度を引き上げられる構成となっている。期間は11月21日(金)の先行セールから始まり、11月24日(月)〜12月1日(月)までの本セールへと続く流れだ。合計11日間の長期開催により、価格推移を見ながら狙い目のタイミングで購入できるのが特徴だ。

1. ポイントアップキャンペーンの概要

ブラックフライデー期間中に実質価格を最も大きく引き下げられる中心施策がポイントアップキャンペーンだ。単に商品が値下げされるだけでなく、エントリーを済ませた上で1万円(税込)以上購入することで複数の条件が積み上がり、決済方法やカテゴリーによってポイント還元率が段階的に上昇していく仕組みになっている。

特に2025年は、プライム会員特典やAmazon Mastercardによる上乗せ還元に加え、おもちゃやおむつカテゴリーなど特定ジャンルで還元率が大きく跳ね上がる構成が採用されており、同じ商品を買う場合でも条件を満たすかどうかで実質価格が大きく変動する点が特徴だ。実際、最大16%の還元に到達すれば、数万円規模の買い物でも最終的な負担額が大きく圧縮されるため、事前の準備と買う順番を意識するだけでもお得度が大きく変わってくる。

ポイントアップの基本情報

項目内容
名称ポイントアップキャンペーン
エントリー受付2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
買い物対象期間2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
参加条件エントリーと1万円(税込)以上の購入
抽選10万ポイント抽選へ自動参加

最大16%の還元構成

条件還元率
プライム会員+1.5%〜+2%
Amazon Mastercard最大+3%
おもちゃカテゴリー+6.5%
おむつ おしりふき+6.5%
ブランドセレクション+4%
注目ブランド+5%

2. 同時開催のポイント加算施策

ブラックフライデー期間中は、ポイントアップキャンペーンに加えて複数のボーナス企画が同時並行で展開されるため、単にセール価格で購入するだけでは得られない“積み増し”効果を狙える。Amazonギフトカードの購入特典、ブランドギフトカードのポイント付与、スタンプラリー形式の抽選企画など、買い物前の準備や日常的な利用行動を組み合わせることで還元幅が大きく広がるのが大きな特徴だ。

特にギフトカード系の特典は、先にチャージしておくことで買い物の支払いにそのまま利用でき、ポイントアップキャンペーンと併用しても実質価格を下げやすい“追加の割引枠”として機能する。また、スタンプラリーやdポイント連携といった抽選形式の施策も全体の還元効率を底上げする仕組みとなっており、気付かずにスルーしてしまうと後から大きな差がつくケースも少なくない。

こうした複数のプログラムを把握したうえで必要な準備を先に済ませておくことで、ブラックフライデー期間中の実質負担額はさらに下げることが可能になる。単発のセール価格だけに頼らず、複合的に活用することが今年の攻略法と言える。

Amazonギフトカード購入特典

項目内容
対象エントリー式キャンペーン
購入条件5000円以上の購入でポイント付与
付与ポイント5000〜9999円:300P／10000〜19999円:500P／20000円以上:700P
注意ギフトカード購入自体はポイントアップ対象外
期間〜2025年12月23日(火)23:59

ブランドギフトカードポイント付与

対象ブランド条件期間
Apple Google Play LINE Spotifyなど5000円購入で500ポイント〜2025年12月1日(月)23:59

Amazonスタンプラリー

項目内容
特典最大50000ポイントの抽選対象
参加条件スタンプ4つ達成で応募可能
実施期間2025年11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59

dポイント連携キャンペーン

項目内容
特典最大10000dポイントの抽選
参加条件dアカウント連携とdポイント利用
期間2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

コスメ関連ポイントアップ

条件内容期間
購入条件3000円以上で+2%〜+5%2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
上限2000ポイント同上

3. サブスクリプションサービスの期間限定プラン

ブラックフライデー期間中は、ショッピング系のキャンペーンだけでなく、Amazonが提供するサブスクリプションサービスも特別プランで登場する。Kindle UnlimitedやAudible、Amazon Music Unlimitedといった定額サービスが、数カ月ほぼノーリスクで試せる内容になっているため、普段から本やオーディオブック、音楽を楽しみたい人にとっては実質的な値引きと同じ効果が期待できる。特に3カ月99円や3カ月無料といったオファーは年間コストを大きく抑えられる施策となるので、ブラックフライデーの買い物と合わせて検討しておきたい。

サービス名特典内容概要
Kindle Unlimited 3カ月99円通常2980円相当が大幅割引で利用可能
Audible 初回3カ月月額99円オーディオブックが定額で聴き放題 Kindle本クーポン付き
Amazon Music Unlimited 3カ月無料広告なしで音楽が聴き放題の無料トライアル
書籍ポイント還元 最大30%ポイント還元対象書籍購入でポイントバックを狙えるキャンペーン

