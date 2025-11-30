Amazonブラックフライデーはいつまで？終了は何時？2025年の終了時間とセール期間まとめ

年末の大型セールとして定着したAmazonブラックフライデーが、今年もついにスタートした。家電や日用品、ファッション、食品まで幅広いジャンルが値下げされ、1年の中でも“最もお得に買える期間”として多くのユーザーが活用している。

本記事では、Amazonブラックフライデーの終了日時について紹介する。

【まもなく終了！】Amazonブラックフライデーはいつまで？何時？

Amazonブラックフライデー2025は、年末商戦の中でも最も注目度の高い大型セールとして今年も開催。11月24日(月)0時00分に開始され、家電や日用品、食品、ファッションまで幅広いカテゴリーで特価アイテムが続々と登場している。

そのセール期間の終了日時は12月1日(月)23時59分。期間中はポイントアップキャンペーンや数量限定タイムセール、クーポン施策が重なり、欲しい商品をお得に買えるチャンスだ。

Amazonブラックフライデー2025 開催スケジュール

内容 日程 本セール開始 11月24日(月・祝)0時00分 本セール終了 12月1日(月)23時59分 セール期間 8日間 先行セール 11月21日(金)〜11月23日(日)

Amazonブラックフライデー2025を最大限活用するためのガイド

2025年のAmazonブラックフライデーは、例年以上に特典の組み合わせによってお得度を引き上げられる構成となっている。期間は11月21日(金)の先行セールから始まり、11月24日(月)〜12月1日(月)までの本セールへと続く流れだ。合計11日間の長期開催により、価格推移を見ながら狙い目のタイミングで購入できるのが特徴だ。

1. ポイントアップキャンペーンの概要

ブラックフライデー期間中に実質価格を最も大きく引き下げられる中心施策がポイントアップキャンペーンだ。単に商品が値下げされるだけでなく、エントリーを済ませた上で1万円(税込)以上購入することで複数の条件が積み上がり、決済方法やカテゴリーによってポイント還元率が段階的に上昇していく仕組みになっている。

特に2025年は、プライム会員特典やAmazon Mastercardによる上乗せ還元に加え、おもちゃやおむつカテゴリーなど特定ジャンルで還元率が大きく跳ね上がる構成が採用されており、同じ商品を買う場合でも条件を満たすかどうかで実質価格が大きく変動する点が特徴だ。実際、最大16%の還元に到達すれば、数万円規模の買い物でも最終的な負担額が大きく圧縮されるため、事前の準備と買う順番を意識するだけでもお得度が大きく変わってくる。

ポイントアップの基本情報

項目 内容 名称 ポイントアップキャンペーン エントリー受付 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59 買い物対象期間 2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59 参加条件 エントリーと1万円(税込)以上の購入 抽選 10万ポイント抽選へ自動参加

最大16%の還元構成

条件 還元率 プライム会員 +1.5%〜+2% Amazon Mastercard 最大+3% おもちゃカテゴリー +6.5% おむつ おしりふき +6.5% ブランドセレクション +4% 注目ブランド +5%

2. 同時開催のポイント加算施策

ブラックフライデー期間中は、ポイントアップキャンペーンに加えて複数のボーナス企画が同時並行で展開されるため、単にセール価格で購入するだけでは得られない“積み増し”効果を狙える。Amazonギフトカードの購入特典、ブランドギフトカードのポイント付与、スタンプラリー形式の抽選企画など、買い物前の準備や日常的な利用行動を組み合わせることで還元幅が大きく広がるのが大きな特徴だ。

特にギフトカード系の特典は、先にチャージしておくことで買い物の支払いにそのまま利用でき、ポイントアップキャンペーンと併用しても実質価格を下げやすい“追加の割引枠”として機能する。また、スタンプラリーやdポイント連携といった抽選形式の施策も全体の還元効率を底上げする仕組みとなっており、気付かずにスルーしてしまうと後から大きな差がつくケースも少なくない。

こうした複数のプログラムを把握したうえで必要な準備を先に済ませておくことで、ブラックフライデー期間中の実質負担額はさらに下げることが可能になる。単発のセール価格だけに頼らず、複合的に活用することが今年の攻略法と言える。

項目 内容 対象 エントリー式キャンペーン 購入条件 5000円以上の購入でポイント付与 付与ポイント 5000〜9999円:300P／10000〜19999円:500P／20000円以上:700P 注意 ギフトカード購入自体はポイントアップ対象外 期間 〜2025年12月23日(火)23:59

対象ブランド 条件 期間 Apple Google Play LINE Spotifyなど 5000円購入で500ポイント 〜2025年12月1日(月)23:59

項目 内容 特典 最大50000ポイントの抽選対象 参加条件 スタンプ4つ達成で応募可能 実施期間 2025年11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59

項目 内容 特典 最大10000dポイントの抽選 参加条件 dアカウント連携とdポイント利用 期間 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

条件 内容 期間 購入条件 3000円以上で+2%〜+5% 2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59 上限 2000ポイント 同上

3. サブスクリプションサービスの期間限定プラン

ブラックフライデー期間中は、ショッピング系のキャンペーンだけでなく、Amazonが提供するサブスクリプションサービスも特別プランで登場する。Kindle UnlimitedやAudible、Amazon Music Unlimitedといった定額サービスが、数カ月ほぼノーリスクで試せる内容になっているため、普段から本やオーディオブック、音楽を楽しみたい人にとっては実質的な値引きと同じ効果が期待できる。特に3カ月99円や3カ月無料といったオファーは年間コストを大きく抑えられる施策となるので、ブラックフライデーの買い物と合わせて検討しておきたい。

サービス名 特典内容 概要 Kindle Unlimited 3カ月99円 通常2980円相当が大幅割引で利用可能 Audible 初回3カ月月額99円 オーディオブックが定額で聴き放題 Kindle本クーポン付き Amazon Music Unlimited 3カ月無料 広告なしで音楽が聴き放題の無料トライアル 書籍ポイント還元 最大30%ポイント還元 対象書籍購入でポイントバックを狙えるキャンペーン

