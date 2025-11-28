Amazonブラックフライデー2025で掃除機を買うなら今！ダイソン・ルンバ・シャークなど人気モデルの割引情報や対象商品まとめ

Amazonブラックフライデー2025では、毎年注目度の高い家電カテゴリーの中でも、とりわけ掃除機分野が大きな盛り上がりを見せている。ダイソンやルンバ、シャークといった人気ブランドが揃って値下げされ、ハイエンドモデルからエントリー機まで買い替えの絶好機が訪れているのが特徴だ。

本記事では、Amazonブラックフライデー安くなる掃除機について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025で掃除機は安くなる？

Amazonブラックフライデー2025では、掃除機カテゴリーが例年以上に大きな値下げ幅を見せている。特にロボット掃除機では、ルンバの最新シリーズが軒並み値下がりし、普段は高価格帯のモデルでも手の届きやすい水準まで引き下げられているのが特徴だ。エントリーモデルの205 DustCompactor Comboは3万円台に突入し、ゴミ圧縮機能を備えた多機能モデルが4万円以下で購入できる状況となっている。

ハイエンド帯に目を向けると、Plus 505 Comboが31％OFF89,697円に、Plus 405 Comboが31％OFFの53,813円にというように上位機種も大幅にプライスダウンしており、これまで手が出しづらかったプレミアモデルにおいても買い替えの好機が訪れている。水拭き 自動収集 乾燥のフル装備モデルでも5万円台まで下がっており、コストパフォーマンスはブラックフライデー期間中でも随一だ。

また、スティック型ではSharkやDysonが強力なラインナップを展開。Sharkの自動ゴミ収集ドック付きモデルは3万円台後半となり、高性能機ながら非常に手頃な設定が際立つ。さらにDysonではV8 Slimが32％OFFの28,310円に、V12 Detect Slimが16％OFFの48,500円になるまで幅広くセール対象となっている。

ロボット掃除機 スティック掃除機併せて、今年のブラックフライデーは「買うなら今」と言える状況がそろっている。特に、普段は値下げ幅が小さいルンバやDysonの最新機種がしっかりとセール対象になっている点は例年にない特徴で、予算別に最適なモデルを選びやすいのも大きな魅力だ。

以下では、今回のブラックフライデーで大きく値下げされた掃除機モデルを整理して紹介していく。

Amazon

Amazonブラックフライデー2025｜関連情報

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。