Amazonブラックフライデーでは、家電や日用品だけでなくコスメジャンルの割引率も年々拡大している。デパコスの限定値下げ、韓国コスメのまとめ買い割、スキンケアの大容量パックなど、普段はほとんど値引きされない商品が一斉にラインナップされるのが特徴だ。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025で安くなるコスメについて紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でコスメは安くなる？

Amazon

Amazonブラックフライデーでは、毎年コスメジャンルの値下げ幅が大きく、プチプラからサロン系アイテムまで一気に狙える人気カテゴリとなる。今年はその傾向がより鮮明で、韓国コスメのクッションファンデやスキンケア、ヘアケアの大容量詰め替えまで幅広く値下がりしている。

中でも動きが早いのがTIRTIRのMask Fit Cushionシリーズ。ブラック、シルバー、レッドに加えて新色のオレンジまでそろって30％前後の割引が入り、2000円台まで落ちる形は例年でも即完に近い動きが見られる。普段セールになりづらいトーンアップ系の下地(THE FUTUREなど)も15％オフ前後で手頃になり、ベースメイクをまとめて買う人が増えている。

今年はヘアケアカテゴリの値下げも目立つ。資生堂アデノバイタル、THC FUENTE FORTE、BCURカラーシャンプーなどサロン系ラインが10％オフで並び、毎日使うアイテムの実質価格が落ちるのはブラックフライデー期間ならでは。特に詰め替えパウチは還元と合わせることで、実質的により大きな値引きになるケースも多く、ストック買いに適したタイミングだ。

また、炭酸水やオリーブオイル、レトルト食品など生活必需品の値下げと同じ売り場に並びやすいため、コスメだけでなく日用品との買い回りでポイント倍率を伸ばしやすい点も押さえておきたい。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるコスメ商品一覧

