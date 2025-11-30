【風邪・インフルエンザ予防グッズ特集】Amazonブラックフライデー2025で空気清浄機・マスク・風邪薬などがセール対象に

冬の到来とともに、風邪やインフルエンザの感染リスクが一気に高まる時期に突入した。特に気温と湿度が下がる11～12月は、空気の乾燥によってウイルスが広がりやすく、日常の体調管理がより重要になる。そのタイミングに重なるのが、年に1度の大型セール「Amazonブラックフライデー2025」だ。
今年のセールでは、マスクや除菌アイテムといった基本の衛生用品から、加湿器・空気清浄機・温湿度計などの本格的な健康管理グッズまで、冬の感染対策に直結するアイテムが幅広く値下げ対象に。普段使いの必需品を補充しておきたい人はもちろん、家族全員で使える加湿器や空気清浄機を買い換える絶好の機会ともいえる。
本記事では、風邪・インフルエンザ対策に役立つ注目のお買い得商品を紹介。
Amazonブラックフライデー2025で風邪・インフルエンザ対策商品は安くなる？
2025年のAmazonブラックフライデーでは、手指や身の回りを清潔に保つ衛生アイテムもセール対象となっている。例えば、外出先から戻った際の手指消毒に使えるby Amazon 外皮消毒剤 エタノール 1000ml【指定医薬部外品】は通常1,474円が20％OFFの1,179円(税込)に。同じくアルコール系の東京サラヤ ハンドラボ 手指消毒スプレーVH 無香も645円から516円(税込)へ20％OFFで購入でき、玄関やキッチン、デスク周りなど複数箇所に設置しておきたい家庭には狙い目の価格帯になっている。
かぜや感染症シーズンに備えた常備薬もブラックフライデーで値下げ中だ。総合感冒薬の一つであるPHARMA CHOICE ラクロンSα 150錠は通常1,052円が24％OFFの796円(税込)に。家族全員でシェアしやすい大容量ボトルで、この価格帯なら「今シーズン分をまとめて用意しておく」という買い方もしやすい。
空気環境を整えたい人向けには、大型モデルから卓上タイプまで幅広いラインナップがセールに登場している。リビングやオフィスの空気を一気に入れ替えられるブルーエア 空気清浄機 Classic Pro CP7i 56畳は、108,900円から61,875円(税込)へ43％OFFと大型家電としてはインパクトのある値引き。一方でデスクや寝室などピンポイントの加湿に向いた【2025改良モデル】加湿器 卓上 小型 Type-C充電式 卓上加湿器も2,980円が40％OFFの1,777円(税込)に下がっており、乾燥対策と電気代のバランスを取りながら導入しやすい。
飛沫対策の基本となるマスクも、まとめ買いしやすい価格帯になっている。日常使い向けのカラーマスクが揃ったアイリスオーヤマ ディスポーザブル マスク 不織布 カラーマスク 120枚は、通常1,220円が16％OFFの1,025円(税込)に。冬場は消費枚数が増えやすいため、こうしたタイミングで自宅用・職場用・実家用と複数セットまとめて確保しておくと安心だ。
風邪・インフルエンザ対策商品一覧
Amazon
Amazonブラックフライデー2025｜最新情報
Amazon
Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
セール情報
- Amazonブラックフライデーはいつからいつまで？日程・最新情報・ポイントキャンペーンまとめ
- Amazonブラックフライデーとプライムデー・プライム感謝祭の違いは？どっちが安い？セール(割引)価格は変わる？
- Amazonブラックフライデーと先行セールの違いは？お得になる商品や活用ポイントは？
- 【Amazonブラックフライデー2025完全攻略法】お得にショッピングするためにやるべきことは？
- Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめ
おすすめ目玉商品
- iPhone 16が最安値！AmazonブラックフライデーでiPhone各モデルがセール中
- 【目玉商品一覧】Amazonブラックフライデーのオススメは？激推しアイテムまとめ
- Amazonブラックフライデーのおすすめ商品
- Amazonブラックフライデーは日用品もお買い得！セールで安くなるものは？まとめ買いできる消耗品は？
- Amazonブラックフライデーは何が安い？セールのマストバイアイテムまとめ
- 【カテゴリ別】Amazonブラックフライデーお買い得アイテム総まとめ
- Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？
サブスクのキャンペーン情報
- Audibleが3カ月99円に大幅割引！Kindle本300円クーポンも配布｜Amazonブラックフライデー限定
- Kindle Unlimitedが3カ月99円で利用可能に！12月1日までのAmazonブラックフライデー限定セールの詳細・対象者・登録方法
- Amazon Music Unlimitedが3カ月間無料！0円で音楽聴き放題になる期間限定キャンペーン｜申し込みはいつまで？対象者・特典・登録方法まとめ
- Kindle本が最大70%オフ！Amazonブラックフライデーで本と電子書籍がお買い得に
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。