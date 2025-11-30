このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
medi amazon blackfriday 2025Amazon
Aoi Fujimiya

【風邪・インフルエンザ予防グッズ特集】Amazonブラックフライデー2025で空気清浄機・マスク・風邪薬などがセール対象に

【冬の健康対策】Amazonブラックフライデー2025で風邪・インフルエンザ予防グッズがお買い得！マスク・加湿器・空気清浄機・除菌アイテムなど冬の感染対策に役立つ必需品セール情報まとめ

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

冬の到来とともに、風邪やインフルエンザの感染リスクが一気に高まる時期に突入した。特に気温と湿度が下がる11～12月は、空気の乾燥によってウイルスが広がりやすく、日常の体調管理がより重要になる。そのタイミングに重なるのが、年に1度の大型セール「Amazonブラックフライデー2025」だ。

今年のセールでは、マスクや除菌アイテムといった基本の衛生用品から、加湿器・空気清浄機・温湿度計などの本格的な健康管理グッズまで、冬の感染対策に直結するアイテムが幅広く値下げ対象に。普段使いの必需品を補充しておきたい人はもちろん、家族全員で使える加湿器や空気清浄機を買い換える絶好の機会ともいえる。

Amazonブラックフライデー2025は12月1日(月)まで！風邪・インフル対策商品も割引セール会場はこちら

本記事では、風邪・インフルエンザ対策に役立つ注目のお買い得商品を紹介。

Amazonブラックフライデー2025で風邪・インフルエンザ対策商品は安くなる？

2025年のAmazonブラックフライデーでは、手指や身の回りを清潔に保つ衛生アイテムもセール対象となっている。例えば、外出先から戻った際の手指消毒に使えるby Amazon 外皮消毒剤 エタノール 1000ml【指定医薬部外品】は通常1,474円が20％OFFの1,179円(税込)に。同じくアルコール系の東京サラヤ ハンドラボ 手指消毒スプレーVH 無香も645円から516円(税込)へ20％OFFで購入でき、玄関やキッチン、デスク周りなど複数箇所に設置しておきたい家庭には狙い目の価格帯になっている。

かぜや感染症シーズンに備えた常備薬もブラックフライデーで値下げ中だ。総合感冒薬の一つであるPHARMA CHOICE ラクロンSα 150錠は通常1,052円が24％OFFの796円(税込)に。家族全員でシェアしやすい大容量ボトルで、この価格帯なら「今シーズン分をまとめて用意しておく」という買い方もしやすい。

空気環境を整えたい人向けには、大型モデルから卓上タイプまで幅広いラインナップがセールに登場している。リビングやオフィスの空気を一気に入れ替えられるブルーエア 空気清浄機 Classic Pro CP7i 56畳は、108,900円から61,875円(税込)へ43％OFFと大型家電としてはインパクトのある値引き。一方でデスクや寝室などピンポイントの加湿に向いた【2025改良モデル】加湿器 卓上 小型 Type-C充電式 卓上加湿器も2,980円が40％OFFの1,777円(税込)に下がっており、乾燥対策と電気代のバランスを取りながら導入しやすい。

飛沫対策の基本となるマスクも、まとめ買いしやすい価格帯になっている。日常使い向けのカラーマスクが揃ったアイリスオーヤマ ディスポーザブル マスク 不織布 カラーマスク 120枚は、通常1,220円が16％OFFの1,025円(税込)に。冬場は消費枚数が増えやすいため、こうしたタイミングで自宅用・職場用・実家用と複数セットまとめて確保しておくと安心だ。

風邪・インフルエンザ対策商品一覧

medi amazon blackfriday 2025Amazon

商品名価格(税込)割引率
【2025改良モデル】 加湿器 卓上 小型 Type-C充電式 卓上加湿器 除菌 大容量350ML 超音波式 次亜塩素酸水対応 静音 持ち運び便利 軽量 コンパクト コードレス 2段階ミスト 7色LEDライト2,980円
→1,777円		40%OFF
加湿器 大容量 12L 【2025新モデル 加熱＆超音波式 5重除菌浄化 8段階調節】 静音 上部給水 吹出口360°回転可能 湿度設定 自動湿度調節 空焚き防止20,999円
→13,110円		38%OFF
【医師推奨4重除菌 2026年版】LAViNO エアリファイ ハイブリッド 加湿器 カルテット除菌 上部給水 大容量 4.5L19,800円
→16,830円		15%OFF
加湿器 大容量 5L 【UVライト除菌・上から給水】 BOTISONE 省エネ 静音 25H連続運転20,800円
→3,999円		81%OFF
加湿器 大容量 17L 業務用 90°/180°自動首振 加熱ミスト 湿度設定 UVライト除菌29,200円
→18,980円		35%OFF
アイリスオーヤマ 加湿器 超音波式 4L 280ml 加湿 小型 卓上 AZHM-UU28B-W6,578円
→4,650円		29%OFF
【Amazon限定】 シャープ 加湿空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター700024,980円
→19,800円		21%OFF
SwitchBot 加湿器 気化式 4.5L 大容量 21畳対応 Alexa対応19,800円
→14,850円		25%OFF
【2025新登場 木目調】加湿器 卓上 小型 1500ML 大容量 超音波式3,999円
→1,999円		50%OFF
アイリスオーヤマ 加湿器 スチーム式 2.4L 260ml 卓上 AHM-H26B-C3,480円
→2,950円		15%OFF
ドウシシャ 加湿器 スチーム式 500ml 2.4L KSZ-501WH11,880円
→8,980円		24%OFF
【2025改良モデル AIスマート】加湿器 大容量 ハイブリッド式 9L 6段階ミスト調節18,658円
→9,999円		46%OFF
アイリスオーヤマ 加湿器 超音波式 2.8L 280ml 卓上 UHM-280S-W4,928円
→3,380円		31%OFF
by Amazon 立体型カラーマスク クラッシックアイボリー 40枚 681円→545円20%OFF
パイロンPL Proマスク プリーツ型 ふつうサイズ 20枚入 3,410円→2,762円19%OFF
アイリスオーヤマ ディスポーザブル マスク 不織布 カラーマスク 120枚 1,220円→1,025円16%OFF
by Amazon マスク やや大きめサイズ 200枚(50枚×4パック) 2,441円→1,745円29%OFF
クオリティファースト ダーマレーザー スーパーVC100 マスク 3個セット 2,310円→1,964円15%OFF
フィッティ 7DAYS マスク EXプラス 100枚 個包装 3,480円→2,431円30%OFF
by Amazon 冷却シート 90枚入(18枚×5個セット) 1,763円→1,499円15%OFF
熱さまシート 大人用 冷却シート 16枚×4個 2,118円→1,779円16%OFF
パブロンゴールドA 錠 130錠 1,190円→952円20%OFF
エスタック総合感冒 100錠 996円→648円35%OFF
by Amazon パラローンかぜEXゴールド 120錠 1,087円→780円28%OFF
PHARMA CHOICE ラクロンSα 150錠 1,052円→796円24%OFF
ブルーエア 空気清浄機 Classic Pro CP7i 56畳 108,900円→61,875円43%OFF
ブルーエア 空気清浄機 ダストマグネット 5440i 34畳 84,700円→41,573円51%OFF
ブルーエア 空気清浄機 Blue Signature SP4i 57畳 62,700円→42,100円33%OFF
Levoit 空気清浄機 Core Mini 12畳 8,980円→6,480円28%OFF
アイリスオーヤマ 空気清浄機 IAP-A25-W 10畳 10,978円→7,630円30%OFF
by Amazon 外皮消毒剤 エタノール 1000ml【指定医薬部外品】 1,474円→1,179円20%OFF
東京サラヤ ハンドラボ 手指消毒スプレーVH 無香 645円→516円20%OFF
ミューズ 石鹸 レギュラーサイズ 3個パック×3個【医薬部外品】 1,379円→1,058円23%OFF
花王 石鹸ホワイト(3種の香り×3個入) 1,428円→1,226円14%OFF

Amazonブラックフライデー2025では12月1日(月)まで！風邪・インフル対策商品も割引セール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0