【風邪・インフルエンザ予防グッズ特集】Amazonブラックフライデー2025で空気清浄機・マスク・風邪薬などがセール対象に

冬の到来とともに、風邪やインフルエンザの感染リスクが一気に高まる時期に突入した。特に気温と湿度が下がる11～12月は、空気の乾燥によってウイルスが広がりやすく、日常の体調管理がより重要になる。そのタイミングに重なるのが、年に1度の大型セール「Amazonブラックフライデー2025」だ。

今年のセールでは、マスクや除菌アイテムといった基本の衛生用品から、加湿器・空気清浄機・温湿度計などの本格的な健康管理グッズまで、冬の感染対策に直結するアイテムが幅広く値下げ対象に。普段使いの必需品を補充しておきたい人はもちろん、家族全員で使える加湿器や空気清浄機を買い換える絶好の機会ともいえる。

本記事では、風邪・インフルエンザ対策に役立つ注目のお買い得商品を紹介。

Amazonブラックフライデー2025で風邪・インフルエンザ対策商品は安くなる？

2025年のAmazonブラックフライデーでは、手指や身の回りを清潔に保つ衛生アイテムもセール対象となっている。例えば、外出先から戻った際の手指消毒に使えるby Amazon 外皮消毒剤 エタノール 1000ml【指定医薬部外品】は通常1,474円が20％OFFの1,179円(税込)に。同じくアルコール系の東京サラヤ ハンドラボ 手指消毒スプレーVH 無香も645円から516円(税込)へ20％OFFで購入でき、玄関やキッチン、デスク周りなど複数箇所に設置しておきたい家庭には狙い目の価格帯になっている。

かぜや感染症シーズンに備えた常備薬もブラックフライデーで値下げ中だ。総合感冒薬の一つであるPHARMA CHOICE ラクロンSα 150錠は通常1,052円が24％OFFの796円(税込)に。家族全員でシェアしやすい大容量ボトルで、この価格帯なら「今シーズン分をまとめて用意しておく」という買い方もしやすい。

空気環境を整えたい人向けには、大型モデルから卓上タイプまで幅広いラインナップがセールに登場している。リビングやオフィスの空気を一気に入れ替えられるブルーエア 空気清浄機 Classic Pro CP7i 56畳は、108,900円から61,875円(税込)へ43％OFFと大型家電としてはインパクトのある値引き。一方でデスクや寝室などピンポイントの加湿に向いた【2025改良モデル】加湿器 卓上 小型 Type-C充電式 卓上加湿器も2,980円が40％OFFの1,777円(税込)に下がっており、乾燥対策と電気代のバランスを取りながら導入しやすい。

飛沫対策の基本となるマスクも、まとめ買いしやすい価格帯になっている。日常使い向けのカラーマスクが揃ったアイリスオーヤマ ディスポーザブル マスク 不織布 カラーマスク 120枚は、通常1,220円が16％OFFの1,025円(税込)に。冬場は消費枚数が増えやすいため、こうしたタイミングで自宅用・職場用・実家用と複数セットまとめて確保しておくと安心だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。