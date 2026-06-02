MLB（メジャーリーグ）の2026年レギュラーシーズンが、日本時間6月3日(水)に開催。アトランタ・ブレーブスと、岡本和真が所属するトロント・ブルージェイズが対戦する。

本記事では、ブレーブス対ブルージェイズの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

ブレーブス対ブルージェイズ｜試合日程・開始時間

MLB2026レギュラーシーズンのアトランタ・ブレーブスvsトロント・ブルージェイズは、日本時間6月3日(水)にブレーブスの本拠地トゥルイスト・パークで開催される。

大会：MLBレギュラーシーズン

日時：6月3日(水)午前8:15開始予定／日本時間

対戦：ブレーブスvsブルージェイズ（岡本和真 所属）

ブレーブス対ブルージェイズ｜テレビ放送・ネット配信予定

ブレーブス対ブルージェイズは『Amazonプライムビデオ(MLB on SPOTV)』『MLB.tv』『SPOTV NOW』でネット配信を行う予定だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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