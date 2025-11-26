このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

【Amazonブラックフライデー】今日の売れ筋トレンドランキング｜11月26日更新

11月26日の売れ筋ランキング｜Amazonブラックフライデー2025で売れている商品は？家電・ガジェット・日用品・食品まで紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025の本セールが、11月24日(月)から開催し、12月1日(月)までの7日間にわたって開催される。

本記事では、Amazonブラックフライデーの11月25日の売れ筋ランキングについて紹介する。

Amazonブラックフライデー2025｜今日の売れ筋トレンドランキング

11月26日のブラックフライデーでは、例年通り定番の強さを見せるカテゴリーが上位を独占した。とくに存在感を放ったのがApple製品で、MacBook Air (13インチ)が15％OFFの139,800円に、iPhone16が15％OFFの118,900円に、Apple 11 インチ iPad Air (M3)が19％OFFの79,800円といった主力モデルは軒並み15〜20%前後の値引きが入り、セール開始直後からランキング上位に食い込んだ。Apple製品はブラックフライデー終了前に売り切れる可能性もあるので、早めのチェックをおすすめする。

家電ジャンルでは、シャープの空気清浄機やロボット掃除機、ブラウンの電動シェーバーなど生活の質を底上げするアイテムが一斉にランクイン。Fire TV StickなどのAmazonデバイスは、半額近い割引率で多くのユーザーにとって最初の購入候補になっている。さらに食品・日用品でも、タンパク質系プロテイン、飲料のラベルレスボトル、ティッシュペーパーなど、まとめ買い需要の高い商品が上位に顔を出した。

また、食品・飲料ジャンルでは相変わらずペットボトルケースが高い人気を誇る。い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水が25％OFFの1,539円に、by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本が13％OFFの1,121円にケースでのまとめ買いにより1本あたりの値段も非常に安価に。プライム発送で自宅までらくらく配送してくれるのも魅力だ。

全体として、ハイエンドのガジェットから日用品まで幅広い分野で大幅な値引きが行われ、26日の売れ筋ランキングは高額商品の買い替えと消耗品のストック買いが明確に二分される結果となった。

11月26日の売れ筋ランキング上位を紹介

amazon blackfriday 2025 1124Amazon

商品価格(税込)割引率
Apple iPhone 16 256GB ウルトラマリン SIMフリー 5G対応139,800円→118,900円15%OFF
iPhone 14 128GB ブルー95,800円→79,800円17%OFF
YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット 詰め替え 大容量 カームナイトリペア6,600円→4,750円28%OFF
スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口生4,968円→4,497円9%OFF
ドトールコーヒー ドリップパック アロマブレンド 100杯分3,240円→2,618円19%OFF
レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL1,697円→1,329円22%OFF
ザバス ソイプロテイン100 ココア味 920g NEXTBODY3,998円→3,116円22%OFF
De'Longhi マルチダイナミックヒーター MDHU15-PB 10〜13畳 マットブラック84,364円→47,400円44%OFF
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン HP 15-fd 第13世代 Core i5 16GB/512GB Office 2024搭載122,280円→97,800円20%OFF
TENTIAL BAKUNE メンズ 上下セット26,840円→22,814円15%OFF
Apple iPad 11インチ A16 128GB58,800円→49,800円15%OFF
by Amazon 強炭酸水 ラベルレス 500ml×24本1,283円→1,121円13%OFF
アタックZERO ドラム式専用 詰め替え 2100g1,939円→1,566円19%OFF
Anker Eufy Robot Vacuum Omni E25149,900円→89,790円40%OFF
チョコレート効果 カカオ72% 大容量1kg6,210円→3,904円37%OFF
Apple AirPods 4 ANC搭載29,800円→24,800円17%OFF
Anker Soundcore Liberty 5 完全ワイヤレスイヤホン14,990円→11,990円20%OFF
Apple iPhone 16 256GB ティール SIMフリー139,800円→118,900円15%OFF
ブリタ カートリッジ 6個入5,890円→5,035円15%OFF
by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パック2,603円→1,854円29%OFF
Dyson V8 Origin スティッククリーナー40,700円→26,984円34%OFF
シャープ 加湿空気清浄機 KC-S50W-W24,980円→19,800円21%OFF
Apple Pencil Pro21,800円→18,800円14%OFF
ニューバランス MW880 v6 メンズ13,200円→8,089円39%OFF
Apple iPad Air 11インチ M3 128GB98,800円→79,800円19%OFF
ザバス ホエイプロテイン100 1kg5,348円→4,066円24%OFF
REYS ホエイプロテイン カフェオレ風味 1kg3,980円→3,592円10%OFF
Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4 16GB/256GB164,800円→139,800円15%OFF
いろはす 天然水 ラベルレス 560ml×24本2,055円→1,539円25%OFF
Champion クルーネックスウェット5,830円→2,886円50%OFF
靴下サプリ まるでこたつ レッグウォーマー3,182円→2,549円20%OFF
テクシーリュクス ビジネスシューズ8,800円→5,980円32%OFF
ニューバランス CM996 メンズ16,280円→11,396円30%OFF
ニューバランス IZ996 キッズ6,490円→4,543円30%OFF
ニューバランス WL996 レディース12,980円→9,086円30%OFF
VT COSMETICS CICA デイリースージングマスク2,420円→1,694円30%OFF
シャープ 空気清浄機 KI-SS50-W36,800円→26,800円27%OFF
Amazon Fire TV Stick 4K Select7,980円→3,980円50%OFF
Apple iPad mini A17 Pro 128GB78,800円→64,800円18%OFF
ブラウン シリーズ9 SPORT 電気シェーバー52,800円→29,800円44%OFF
アリエール ジェルボール 部屋干し＆スポーツ 100個3,699円→2,949円20%OFF

Amazonブラックフライデーの飲料・食品セール最新状況

Amazonブラックフライデーでは、飲料・食品カテゴリが例年早い段階で動き出す傾向があり、特にラベルレス飲料やトマトジュースなどの“まとめ買い系”はカート追加率が急上昇しやすい。

今年もすでに人気商品が続々と売れ始めており、割引率だけでなく「カート追加率」「レビュー数」といった実際のユーザー行動データを見ることで、どの商品から買うべきかを判断しやすくなる。

以下では、Amazon上で購入が進んでいる主要商品の最新データを一覧で整理した。

商品名価格割引率カート追加率レビュー数
いろはす ラベルレス 560ml 24本1,539円25%OFF21%(11/16 10:16) ※Amazonより28,187件
by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml 24本1,121円13%OFF62% ※Amazonより30,693件
いろはす ラベルレス 2L 8本(Amazon限定)864円13%OFF34% ※Amazonより25,315件
伊藤園 ラベルレス 磨かれて澄みきった日本の水 2L 8本821円15%OFF55% ※Amazonより13,832件
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml 15本2,863円32%OFF81% ※Amazonより2,528件

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

