【Amazonブラックフライデー】今日の売れ筋トレンドランキング｜11月26日更新

Amazonブラックフライデー2025の本セールが、11月24日(月)から開催し、12月1日(月)までの7日間にわたって開催される。
本記事では、Amazonブラックフライデーの11月25日の売れ筋ランキングについて紹介する。
Amazonブラックフライデー2025｜今日の売れ筋トレンドランキング
11月26日のブラックフライデーでは、例年通り定番の強さを見せるカテゴリーが上位を独占した。とくに存在感を放ったのがApple製品で、MacBook Air (13インチ)が15％OFFの139,800円に、iPhone16が15％OFFの118,900円に、Apple 11 インチ iPad Air (M3)が19％OFFの79,800円といった主力モデルは軒並み15〜20%前後の値引きが入り、セール開始直後からランキング上位に食い込んだ。Apple製品はブラックフライデー終了前に売り切れる可能性もあるので、早めのチェックをおすすめする。
家電ジャンルでは、シャープの空気清浄機やロボット掃除機、ブラウンの電動シェーバーなど生活の質を底上げするアイテムが一斉にランクイン。Fire TV StickなどのAmazonデバイスは、半額近い割引率で多くのユーザーにとって最初の購入候補になっている。さらに食品・日用品でも、タンパク質系プロテイン、飲料のラベルレスボトル、ティッシュペーパーなど、まとめ買い需要の高い商品が上位に顔を出した。
また、食品・飲料ジャンルでは相変わらずペットボトルケースが高い人気を誇る。い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水が25％OFFの1,539円に、by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本が13％OFFの1,121円にケースでのまとめ買いにより1本あたりの値段も非常に安価に。プライム発送で自宅までらくらく配送してくれるのも魅力だ。
全体として、ハイエンドのガジェットから日用品まで幅広い分野で大幅な値引きが行われ、26日の売れ筋ランキングは高額商品の買い替えと消耗品のストック買いが明確に二分される結果となった。
11月26日の売れ筋ランキング上位を紹介
Amazon
Amazonブラックフライデーの飲料・食品セール最新状況
Amazonブラックフライデーでは、飲料・食品カテゴリが例年早い段階で動き出す傾向があり、特にラベルレス飲料やトマトジュースなどの“まとめ買い系”はカート追加率が急上昇しやすい。
今年もすでに人気商品が続々と売れ始めており、割引率だけでなく「カート追加率」「レビュー数」といった実際のユーザー行動データを見ることで、どの商品から買うべきかを判断しやすくなる。
以下では、Amazon上で購入が進んでいる主要商品の最新データを一覧で整理した。
|商品名
|価格
|割引率
|カート追加率
|レビュー数
|いろはす ラベルレス 560ml 24本
|1,539円
|25%OFF
|21%(11/16 10:16) ※Amazonより
|28,187件
|by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml 24本
|1,121円
|13%OFF
|62% ※Amazonより
|30,693件
|いろはす ラベルレス 2L 8本(Amazon限定)
|864円
|13%OFF
|34% ※Amazonより
|25,315件
|伊藤園 ラベルレス 磨かれて澄みきった日本の水 2L 8本
|821円
|15%OFF
|55% ※Amazonより
|13,832件
|カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml 15本
|2,863円
|32%OFF
|81% ※Amazonより
|2,528件
