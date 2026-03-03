DAZN視聴におすすめな格安SIM・eSIMは？データ無制限・大容量プランまとめ

スポーツ中継を外出先でも楽しみたいユーザーにとって、通信環境の選択は重要なテーマだ。特にDAZNのようなライブ配信サービスを快適に視聴するには、データ容量や通信速度の安定性が欠かせない。

本記事では、DAZN視聴におすすめな格安SIM・eSIMについて紹介する。

DAZN視聴に必要な通信量は？

Getty Images

外出先でDAZNを楽しむうえで、もっとも気になるのがデータ通信量だ。ライブ中継を高画質で視聴する場合、想像以上にギガを消費するケースもある。

目安として、1時間あたりの通信量は約500MB〜3.4GB。画質設定やライブ配信かハイライト視聴かによって大きく変動する。特に高画質設定では20分前後で1GBに到達するため、月間データ容量が少ないプランでは注意が必要だ。

一方、アプリ内のデータセーブ機能を活用すれば、通信量を大幅に抑えることが可能。視聴スタイルに合わせて画質を調整することが、ギガ節約のカギとなる。

画質別のデータ通信量目安（1時間あたり）

画質設定 1時間あたりの通信量 1GBで視聴できる時間 高画質(デフォルト) 約3.3GB〜3.4GB 約18〜20分 データセーブモード 約0.33GB〜0.45GB 約3時間

配信種類ごとの通信量目安

配信種類 画質 1時間あたりの通信量 1GBで視聴できる時間 ライブ配信 高画質 約3.3GB 約18〜20分 ライブ配信 節約モード 約0.33GB〜0.45GB 約3時間 ハイライト 高画質 約3.4GB 約15〜18分 ハイライト 節約モード 約0.9GB 約1時間

安定視聴に必要な通信速度

画質 推奨下り速度 標準画質(SD) 2.0Mbps以上 HD(720p) 3.5Mbps以上 HD(高フレームレート) 6.0Mbps以上 最高品質 8.0Mbps以上

通信量を抑えたい場合は、データセーブ機能の活用やWi-Fi環境での視聴が効果的だ。無制限プランを利用することで、画質を落とさず安定した観戦も可能になる。視聴時間と契約ギガ数を照らし合わせ、自身に合った通信プランを選びたい。

DAZN視聴におすすめな格安SIM・eSIMの選び方は？

Getty Images

DAZNを外出先やモバイル環境で快適に視聴するには、単に安いというだけでSIMを選ぶのは危険だ。必要なポイントは「データ容量の大きさ」「通信速度の安定性」「DAZN料金の優遇特典」の3点。これらを抑えることで、長時間のライブ中継でもストレスなく楽しめる。

1. データ通信容量を重視する

DAZN視聴では高画質で1時間あたり約3.3GB以上のデータを消費する場合もあるため、低容量プランではすぐに制限がかかってしまう可能性が高い。視聴スタイルに応じて、無制限または100GB超の大容量プランを選ぶことが基本となる。

基本料金の安いプランでも、データ無制限や大容量オプションを組み合わせられるサービスを選ぶことで、長時間視聴でも安心だ。

2. 通信速度の安定性を確認する

スポーツ中継をスムーズに視聴するには、最低でもHD画質(720p)の推奨速度が必要とされる。特に混雑しやすい昼休みや夜間の利用でも速度が落ちにくい回線品質かどうかを確認しよう。速度の安定性が高いサービスは、カクつきや途切れのリスクを減らし、ストレスの少ない視聴を実現する。

3. DAZN料金の割引特典をチェックする

格安SIM・eSIMのなかには、DAZNの月額利用料の割引やポイント還元が受けられる特典を提供している場合がある。通常の月額料金よりも実質的な負担を軽減できるプランを選ぶことで、通信費と視聴料の両方を節約できる。

選び方のポイント 重視する内容 データ容量 無制限または100GB超の大容量プランを選択 通信速度 混雑時でも安定した速度が出るサービスを選ぶ 優遇特典 DAZN料金の割引や還元が受けられるかを確認

DAZN視聴に最適な格安SIM・eSIMは、データ消費の激しいライブ中継でも快適に視聴できる性能が基本条件。そのうえで、通信の安定性と料金面の優遇を加味してサービスを比較することが、失敗しない選び方だ。

DAZN視聴におすすめな格安SIM・eSIMは？

U-NEXT

DAZNを高画質で視聴する場合、1時間あたり約3GB超のデータを消費する。月20GB前後の一般的なプランでは、数試合で上限に到達する可能性もある。そこで重要になるのが「大容量」「実質無制限」「速度安定」の3要素だ。

上記の比較表の中から、DAZN視聴に適しているサービスをピックアップした。基準は①大容量(30GB以上)または実質使い放題、②回線品質が安定している、③短期・サブ回線用途にも対応できる柔軟性の3点だ。

DAZN向けおすすめSIM

サービス名 通信量 月額料金(税込) DAZN視聴との相性 U-NEXT MOBILE 20GB(最大100GB繰り越し) 2,489円(実質) 大容量＋動画サービス込み。Wi-Fi併用なら十分 ahamo 30GB 2,970円 安定回線。長時間視聴向き BB.exciteモバイル 最大50GB ～4,400円 50GBプランなら月間視聴も安心 IIJmio 最大65GB ～3,900円 コスパ重視の大容量選択肢 ファストSIM-WiFi 100GB/200GB/無制限 3,498円～ 短期集中視聴や遠征時に最適 mineo 最大50GB＋低速使い放題 ～2,948円 節約モード併用で長時間視聴可能

お得にスポーツ観戦をしたいならU-NEXT MOBILEがおすすめ

U-NEXT

U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。

U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。

さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。

一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。

その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。

通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

DAZNを見るならDMM×DAZNホーダイがおすすめ！

DMM×DAZNホーダイは、スポーツ専門配信サービス「DAZN Standard」と、総合エンタメ配信「DMMプレミアム(DMM TV)」がセットになったバンドルプラン。スポーツとアニメ・エンタメを一括で楽しめるのが最大の特徴だ。

DAZN Standardでは、明治安田Jリーグをはじめ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンなど欧州主要リーグを網羅。NPB公式戦(※広島主催試合を除く)や格闘技、F1など年間10,000試合以上のライブ中継を視聴できる。

一方のDMMプレミアムは、アニメ6,300作品以上(※2026年2月時点)を中心に、バラエティ、2.5次元舞台・ミュージカル、ドラマ、映画まで幅広いジャンルを配信。独占作品やオリジナルコンテンツも充実している。

この2つを個別契約するのではなく、1つのプランでまとめて利用できるのがDMM DAZNホーダイ。スポーツ視聴を軸にしながら、アニメやエンタメもカバーしたいユーザーにとって、コストと利便性を両立させた選択肢となる。

DMM×DAZNホーダイの月額料金は？

DMM×DAZNホーダイは、月額3,480円(税込)で利用できるセットプラン。スポーツ配信「DAZN Standard」と動画配信「DMMプレミアム」をまとめて契約できるのが特徴だ。

加入特典として、新規入会月から3カ月間、毎月550ポイントのDMMポイントが付与される。レンタル作品や電子書籍購入などに活用できるため、実質的な還元も見込める。

個別に契約した場合、「DAZN Standard」は月額4,200円(税込)、「DMMプレミアム」は月額550円(税込)で、合計4,750円(税込)。DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)となり、毎月1,270円分の差が生まれる計算だ。

DAZN単体よりも安価で同等のDAZNコンテンツを視聴できる点は大きなメリット。スポーツ視聴が主目的でも、DMMプレミアムが実質“無料で付いてくる”構図となる。一方で、DAZN年間プラン(一括払い・月々払い)を選択した場合は、年間総額で見るとDMM×DAZNホーダイより安くなるケースもあるため、利用期間によって最適解は変わる。

主要サービスの料金比較

サービス名 月額料金(税込) 年間合計額(税込) 利用可能プラン DMM×DAZNホーダイ 3,480円 41,760円 DAZN Standard / DMMプレミアム DAZN 4,200円 一括払い:32,000円

月々払い:38,400円(3,200円×12) DAZN Standard DMMプレミアム 550円 6,600円 DMMプレミアム ABEMA de DAZN 3,800円 一括払い:30,000円

月々払い:36,000円(3,000円×12) DAZN Standard

DMM×DAZNホーダイの登録方法

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

DMMの指定のページにアクセス 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択 DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。