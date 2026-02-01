DMM×DAZNホーダイとDAZNの違いは？見られるコンテンツは？料金・特典・視聴方法まとめ

「DMM×DAZNホーダイ」に加入すると、サッカーや野球、F1といったスポーツのライブ中継を行う配信プラットフォーム『DAZN』と、アニメ・ドラマ・バラエティも楽しめる複合型サブスク『DMMプレミアム』の両方を利用することができる。
本記事では、DMM×DAZNホーダイとDAZNの違いや視聴できるコンテンツについて紹介する。
DMM×DAZNホーダイとは？
DMM×DAZNホーダイは、合同会社DMM.comが展開する「DMMプレミアム」と、スポーツ配信サービス「DAZN Standard」を組み合わせた月額制のセットプランだ。スポーツ中継とエンタメ作品をひとつの契約で楽しめる点が特徴となっている。
料金面での優位性は大きい。DAZN Standardを単体で契約した場合の月額4,200円(税込)に、DMMプレミアムの月額550円(税込)を加えると合計は4,750円となる。一方、DMM×DAZNホーダイであれば月額3,480円(税込)で両サービスを利用でき、個別契約と比べて毎月1,270円分の差が生まれる。
DAZNでは、Jリーグ全試合の独占配信をはじめ、欧州5大リーグ、プロ野球、F1、Bリーグ、ボクシングなど幅広いスポーツを網羅。年間1万試合を超えるライブ配信とオンデマンドコンテンツが用意されている。
加えて、DMMプレミアムではアニメ、ドラマ、映画、2.5次元舞台など多彩なジャンルの作品が見放題となり、DMMブックスやDMM英会話など関連サービスの特典も利用できる。
スポーツ観戦を軸にしつつ、エンタメ作品もまとめて楽しみたいユーザーにとって、DMM×DAZNホーダイはコストと内容のバランスに優れた選択肢と言える。
DMM×DAZNホーダイの基本情報
|項目
|内容
|プラン名
|DMM×DAZNホーダイ
|月額料金(税込)
|3,480円
|割引額
|個別契約(4,750円)と比較して月額1,270円お得
|視聴可能コンテンツ
|DAZN Standard＋DMMプレミアム
|DAZN配信内容
|Jリーグ全試合、欧州5大リーグ、プロ野球、F1、Bリーグなど年間1万試合以上
|DMMプレミアム配信内容
|アニメ、映画、ドラマ、舞台、バラエティなどが見放題
|特典
|DMMブックス、DMM英会話、FANZA TVなど関連サービス特典
DMM×DAZNホーダイとDAZNの違いは？
「DMM×DAZNホーダイ」と「DAZN Standar」の最大の違いは、料金体系とコンテンツの幅広さにある。DAZN単体がスポーツ専門の配信サービスであるのに対し、DMM×DAZNホーダイではスポーツに加えてアニメ・ドラマ・映画といったDMMプレミアムのエンタメ作品も見放題になる。
料金面でも大きな差がある。DMM×DAZNホーダイは月額3,480円(税込)で、DAZN Standard(月額4,200円)よりも安価。単体契約でDMMプレミアム(月額550円)を追加した場合に比べても、月1,270円分お得に利用できる。年間プランを用意していない点は異なるが、月単位で柔軟に契約・解約できる利便性が高く、短期利用にも向いている。
また、DAZN視聴時の機能やスポーツ中継の内容は、「DAZN Standard」でも「DMM×DAZNホーダイ」でもまったく変わらない。加えて、DMM×DAZNホーダイではDMMポイントの付与特典(最大1,650pt)もあり、コストパフォーマンスの面で優位性を持つ。
一方、DAZN Standardは年間プラン(一括払い・月々払い)を選択でき、1年を通して利用する場合はよりお得に視聴できる点が強み。長期利用者にとってはDAZN公式プランが最安となる。
短期間の利用やスポーツ＋エンタメを同時に楽しみたいならDMM×DAZNホーダイ、年間を通してスポーツ観戦だけに集中したいならDAZN Standardの年間プランと、目的に応じた選択が重要だ。
DMM×DAZNホーダイとDAZN Standardの比較一覧
|比較項目
|DMM×DAZNホーダイ
|DAZN Standard
|月額料金(税込)
|3,480円
|4,200円(月間)
3,200円(月々払い)
実質2,667円(年間一括)
|セット内容
|DAZN Standard + DMMプレミアム
|DAZN Standardのみ
|年間プランの有無
|なし(月額のみ)
|あり(年間一括・月々払い)
|エンタメ作品の視聴
|DMMプレミアム(アニメ・映画・ドラマ・バラエティ約20万本以上)
|なし
|スポーツ配信内容
|Jリーグ、欧州5大リーグ、プロ野球、F1、Bリーグなど年間1万試合以上
|同内容(全く同一)
|解約手続き
|簡単(DMMマイページから最短2分で完了)
|チャット問い合わせが必要でやや煩雑
|同時視聴台数
|DAZN:最大2台
DMM:最大4台
|最大2台
|新規特典
|DMMポイント最大1,650pt(3ヶ月間550pt/月)
|なし
|おすすめユーザー
|短期間利用・スポーツ+エンタメを楽しみたい人
|長期契約でスポーツを安く観たい人
DMM×DAZNホーダイは何が見られる？
DMM×DAZNホーダイでは、「DAZN Standard(ダゾーン・スタンダード)」と「DMMプレミアム」の両方をフルに利用できる。月額3,480円(税込)で、年間1万試合以上のスポーツ中継と、20万本超のアニメ・ドラマ・映画などのエンタメ作品をまとめて楽しめる“オールインワン”のプランだ。
1. DAZN Standardで視聴できるスポーツコンテンツ
DMM×DAZNホーダイのスポーツ配信は、DAZN Standardと全く同内容。Jリーグや海外サッカー、プロ野球、F1など、世界中のトップスポーツをライブ・見逃し・ハイライトで楽しめる。年間1万試合以上をカバーしており、130種類以上の競技が配信対象となる。
|ジャンル
|主な配信コンテンツ
|詳細
|サッカー
|Jリーグ全試合(J1～J3)、AFC主催大会
|明治安田Jリーグ百年構想を配信。AFCチャンピオンズリーグも視聴可能。
|海外サッカー
|ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ポルトガルリーグなど
|欧州5大リーグを中心に、カップ戦やFIFAクラブワールドカップも配信。
|プロ野球
|NPB(セ・パ11球団主催試合)
|広島東洋カープ主催試合を除く公式戦、CS、キャンプ、2軍戦をライブ配信。
|モータースポーツ
|F1、F2、F3
|全グランプリをライブ配信。4画面表示機能「F1 ZONE」も利用可能。
|バスケットボール
|Bリーグ
|2025-26シーズンからB1・B2全試合を3シーズンにわたりライブ配信。
|格闘技
|ボクシング、総合格闘技(MMA)
|国内外の主要タイトル戦や総合格闘技イベントを網羅。
|その他
|ゴルフ、NFL、テニス、eスポーツなど
|JLPGA、WTA、NFLの主要試合も配信。エクストリームスポーツも対象。
ライブ中継に加えて、全試合のハイライトやフルタイム見逃し配信も視聴可能。特に人気のF1やJリーグでは、リアルタイム観戦が難しい時間帯でも後からじっくり楽しめる点が魅力だ。
2. DMMプレミアムで視聴できるエンタメコンテンツ
DMMプレミアムでは、DMM TVの動画見放題作品(約20万本以上 ※2025年7月時点)を視聴できる。アニメ、映画、ドラマ、バラエティ、2.5次元舞台など幅広いジャンルを網羅し、最新作から独占配信オリジナルまで充実のラインナップとなっている。
|ジャンル
|主な配信内容
|代表作・特徴
|アニメ
|新作・旧作含む約6,200本以上
|『葬送のフリーレン』『【推しの子】』『怪獣8号』など人気作を網羅。
|2.5次元・舞台
|刀剣乱舞、あんステなど
|ミュージカルや舞台のライブ配信も充実。
|映画・ドラマ
|邦画・洋画・特撮作品など
|『ゴジラ』シリーズや『仮面ライダー』など定番作を多数配信。
|オリジナル番組
|DMM TV独占配信
|佐久間宣行プロデュース『大脱出』『インシデンツ』など独自企画が人気。
|FANZA TV
|成人向け作品
|DMMプレミアム特典で対象作品が見放題。
DMM×DAZNホーダイの視聴方法
