Tsutomu Maeda

ワールドカップ・百年構想リーグを配信！DAZNを見るならどのプランがおすすめ？

2026年北中米ワールドカップ(W杯)や明治安田Jリーグ(J1・J2・J3)百年構想リーグを配信するDAZN(ダゾーン)のプランはどれが安い？おすすめの加入方法を紹介。

スポーツ配信サービス『DAZN』は、2026年も多くのコンテンツを配信する。

本記事では、『DAZN』のおすすめプランを紹介する。

DAZNがW杯＆百年構想リーグを配信！

『DAZN』は2026年、明治安田Jリーグ百年構想リーグおよびJリーグオールスターDAZNカップ、そして日本代表の躍進にも期待が集まる北中米ワールドカップ(W杯)を全試合配信予定。その他にも、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、リーグ・アン、セリエAといった海外サッカー、プロ野球やモータースポーツなどを引き続き中継する。

『DAZN』が新たに配信を予定している2026年の注目コンテンツ、W杯と百年構想リーグのスケジュールは以下の通り。

大会ラウンド日程
明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド(全18節)2月6日(金)～5月24日(日)
プレーオフラウンド 第1戦5月30日(土)or 31日(日)
プレーオフラウンド 第2戦6月6日(土)or 7日(日)
明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド(全18節)2月6日(金)～5月24日(日)
プレーオフラウンド 第1戦5月30日(土)or 31日(日)
プレーオフラウンド 第2戦6月6日(土)or 7日(日)
JリーグオールスターDAZNカップ1DAYトーナメント方式(全7試合)6月13日(土)
2026 FIFAワールドカップ(北中米)開幕6月11日(木)
グループステージ6月12日(金)～6月28日(日)
ベスト326月29日(月)～7月4日(土)
ベスト167月5日(日)～7月8日(水)
準々決勝7月10日(金)～7月12日(日)
準決勝7月15日(水)～7月16日(木)
3位決定戦7月19日(日)
決勝7月20日(月)

※日程は日本時間。

DAZNのプラン・料金は？

「DAZN Standard」に加入することで、百年構想リーグやW杯などの『DAZN』コンテンツを視聴することができる。「DAZN Standard」は、月額プランを4,200円(税込)、年間プラン(一括払い)を32,000円(税込)、年間プラン(月々払い)を月3,200円(税込)の年間合計38,400円で提供している。「DAZN Standard」では、『DAZN』の全コンテンツが視聴可能となる。

さらに、「DAZN Standard」は「DMMプレミアム」と一つになったプランである「DMM×DAZNホーダイ」でも視聴することができる。「DMM×DAZNホーダイ」は月額3,480円(税込)で提供されており、「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合の合計金額4,750円(税込)よりも1,270円お得になる。

プラン料金(税込)視聴可能コンテンツ
DAZN STANDARD(月額)月額4,200円
DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円		全コンテンツ
DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)年間32,000円全コンテンツ
DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)年間38,400円全コンテンツ

DAZNのおすすめ加入方法は？

『DAZN』に加入する場合、月額加入であれば『DMM×DAZNホーダイ』、長期契約であれば『DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)』がおすすめとなる。したがって、短期決戦となるW杯や百年構想リーグを目的とする場合は『DMM×DAZNホーダイ』が魅力的な選択肢となる。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

