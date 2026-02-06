スポーツ配信サービス『DAZN』は、2026年も多くのコンテンツを配信する。

本記事では、『DAZN』のおすすめプランを紹介する。

DAZNがW杯＆百年構想リーグを配信！

『DAZN』は2026年、明治安田Jリーグ百年構想リーグおよびJリーグオールスターDAZNカップ、そして日本代表の躍進にも期待が集まる北中米ワールドカップ(W杯)を全試合配信予定。その他にも、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、リーグ・アン、セリエAといった海外サッカー、プロ野球やモータースポーツなどを引き続き中継する。

『DAZN』が新たに配信を予定している2026年の注目コンテンツ、W杯と百年構想リーグのスケジュールは以下の通り。

大会 ラウンド 日程 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド(全18節) 2月6日(金)～5月24日(日) プレーオフラウンド 第1戦 5月30日(土)or 31日(日) プレーオフラウンド 第2戦 6月6日(土)or 7日(日) 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド(全18節) 2月6日(金)～5月24日(日) プレーオフラウンド 第1戦 5月30日(土)or 31日(日) プレーオフラウンド 第2戦 6月6日(土)or 7日(日) JリーグオールスターDAZNカップ 1DAYトーナメント方式(全7試合) 6月13日(土) 2026 FIFAワールドカップ(北中米) 開幕 6月11日(木) グループステージ 6月12日(金)～6月28日(日) ベスト32 6月29日(月)～7月4日(土) ベスト16 7月5日(日)～7月8日(水) 準々決勝 7月10日(金)～7月12日(日) 準決勝 7月15日(水)～7月16日(木) 3位決定戦 7月19日(日) 決勝 7月20日(月)

※日程は日本時間。

DAZNのプラン・料金は？

「DAZN Standard」に加入することで、百年構想リーグやW杯などの『DAZN』コンテンツを視聴することができる。「DAZN Standard」は、月額プランを4,200円(税込)、年間プラン(一括払い)を32,000円(税込)、年間プラン(月々払い)を月3,200円(税込)の年間合計38,400円で提供している。「DAZN Standard」では、『DAZN』の全コンテンツが視聴可能となる。

さらに、「DAZN Standard」は「DMMプレミアム」と一つになったプランである「DMM×DAZNホーダイ」でも視聴することができる。「DMM×DAZNホーダイ」は月額3,480円(税込)で提供されており、「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合の合計金額4,750円(税込)よりも1,270円お得になる。

DAZNのおすすめ加入方法は？

『DAZN』に加入する場合、月額加入であれば『DMM×DAZNホーダイ』、長期契約であれば『DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)』がおすすめとなる。したがって、短期決戦となるW杯や百年構想リーグを目的とする場合は『DMM×DAZNホーダイ』が魅力的な選択肢となる。

