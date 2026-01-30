Goal.com
【無料あり】DAZN BASEBALLが視聴料初月0円キャンペーン実施中！4月19日まで限定 プロ野球2026開幕記念

【2026年1月最新】DAZN(ダゾーン)の野球専用プラン「DAZN BASEBALL」で実施されている初月無料キャンペーン情報、登録方法を紹介。実施期間はいつからいつまで？

DAZNの野球専用プラン「DAZN BASEBALL」

スポーツ動画配信サービス『DAZN』では、野球専用プラン「DAZN BASEBALL」を提供している。

本記事では、2025年のプロ野球開幕に向けて期間限定で実施されている「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンを紹介する。

「DAZN BASEBALL」プランの料金は？

DAZNは野球専用プラン「DAZN BASEBALL」を提供している。「DAZN BASEBALL」プランは、年間契約の月々払いのみでの提供だが、野球専用プランだけあって年間27,600円(月額2,300円)と、通常のDAZN Standardプラン(月額4,200円)よりもお得に契約することができる。

「DAZN BASEBALL」の料金は以下の通り。

プラン料金(税込)
DAZN BASEBALL年間25,300円(月々払いのみ)
月額換算で2,300円(税込)
初月無料キャンペーンで2,300円割引！※2026年4月19日まで
DAZN STANDARD(月額)月額4,200円
DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円
DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)年間32,000円
DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)年間38,400円

「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンはいつまで？

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2026年4月19日(日)23:59まで実施している

同プランは年間(月々払い)のみでの提供のため、通常は年間27,600円(税込)のところ、キャンペーン期間中に加入すれば初月無料となり、支払い総額は25,300円となる。

「DAZN BASEBALL」で視聴可能なコンテンツは？

「DAZN BASEBALL」では、「DAZN」で配信されるプロ野球全コンテンツが視聴可能。広島カープ主催試合およびその他一部試合を除き、すべての試合がライブ視聴できる。このため、プロ野球のみを目的とするのであれば「DAZN BASEBALL」プランでの契約をおすすめする。

「DAZN BASEBALL」プランの視聴可能コンテンツ

  • 春季キャンプ（2026年は9球団）
  • 公式戦/交流戦ライブ・見逃し配信
  • クライマックスシリーズライブ・見逃し配信
  • ファーム公式戦(12球団の主催試合)
  • Buzz Replay
  • オリジナルコンテンツ/ドキュメンタリー、他

※広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除く

プロ野球春季キャンプ(一軍) 配信予定

  • 横浜DeNAベイスターズ：期間：2月1日(日)～23日(月・祝) @宜野湾
  • 読売ジャイアンツ：同：2月1日(日)～12日(木)@宮﨑、14日(土)～3月1日(日)@那覇
  • 中日ドラゴンズ：同：2月1日(日)～24日(火) @北谷
  • 東京ヤクルトスワローズ：同：2月1日(日)～26日(木) @浦添
  • 福岡ソフトバンクホークス：同：2月1日(日)～3月3日(火) @宮崎
  • オリックス・バファローズ：同：2月1日(日)～27日(金) @宮崎
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス：同：2月1日(日)～22日(日) @金武
  • 埼玉西武ライオンズ：同：2月1日(日)～23日(月・祝) @日南
  • 千葉ロッテマリーンズ：同：2月1日(日)～11日(水・祝) @都城、13日(金)～23日(月・祝) @糸満

※配信内容は変更または中止となる場合があります。最新情報はDAZN公式サイトをご確認ください。

「DAZN BASEBALL」プランの登録方法

dazn baseball 2025 campaignDAZN

  1. DAZN公式サイトの「DAZN BASEBALL」専用ページへアクセス
  2. 「今すぐメンバーになる」をタップ
  3. メールアドレスを入力
  4. 支払い情報を入力して登録が完了！

DAZN(ダゾーン)の支払い方法

DAZN視聴料金は以下の方法で支払うことができる。なお、年間視聴パスやアプリ内課金の場合は、基本月額料金と異なる場合があるので注意が必要となる。

DAZNの支払い方法は以下の通り。J:COM、JCTA加盟局経由での支払い方法にも対応している。

  • 国内発行のクレジットカード、デビットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club）
  • Paypal
  • DAZNプリペイドカード
  • DAZN年間視聴パス
  • Apple ID（アプリ内課金）
  • Amazon（アプリ内課金）
  • Google Play（アプリ内課金）
  • モバイルキャリア決済（Softbank、Y!Mobile、au、UQ Mobile。docomoは「DAZN for docomo 」加入者のみ利用可能）
  • ケーブルテレビ（J:COM、JCTA加盟局）

DAZN(ダゾーン)の視聴方法/視聴可能端末

視聴可能端末

  • スマートフォン（iPhone、Android）
  • タブレット（iPadなど）
  • パソコン（Windows、Mac）
  • テレビ (スマートTV、PS5などのゲーム機、Amazon Fire TV)

他にも気になることがある場合は、 DAZN公式サイトのよくある質問ページ をチェックしてほしい。

DAZN BASEBALL関連情報

セ・パ12球団 最新試合日程・中継予定

セ・リーグパ・リーグ
読売ジャイアンツ福岡ソフトバンクホークス
阪神タイガース北海道日本ハムファイターズ
横浜DeNAベイスターズ千葉ロッテマリーンズ
広島東洋カープ東北楽天ゴールデンイーグルス
東京ヤクルトスワローズオリックス・バファローズ
中日ドラゴンズ埼玉西武ライオンズ
