スポーツ動画配信サービス『DAZN』では、野球専用プラン「DAZN BASEBALL」を提供している。
本記事では、2025年のプロ野球開幕に向けて期間限定で実施されている「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンを紹介する。
「DAZN BASEBALL」プランの料金は？
DAZNは野球専用プラン「DAZN BASEBALL」を提供している。「DAZN BASEBALL」プランは、年間契約の月々払いのみでの提供だが、野球専用プランだけあって年間27,600円(月額2,300円)と、通常のDAZN Standardプラン(月額4,200円)よりもお得に契約することができる。
「DAZN BASEBALL」の料金は以下の通り。
|プラン
|料金(税込)
|DAZN BASEBALL
|年間25,300円(月々払いのみ)
月額換算で2,300円(税込)
初月無料キャンペーンで2,300円割引！※2026年4月19日まで
|DAZN STANDARD(月額)
|月額4,200円
※DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円
|DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)
|年間32,000円
|DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)
|年間38,400円
「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンはいつまで？
DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2026年4月19日(日)23:59まで実施している。
同プランは年間(月々払い)のみでの提供のため、通常は年間27,600円(税込)のところ、キャンペーン期間中に加入すれば初月無料となり、支払い総額は25,300円となる。
「DAZN BASEBALL」で視聴可能なコンテンツは？
「DAZN BASEBALL」では、「DAZN」で配信されるプロ野球全コンテンツが視聴可能。広島カープ主催試合およびその他一部試合を除き、すべての試合がライブ視聴できる。このため、プロ野球のみを目的とするのであれば「DAZN BASEBALL」プランでの契約をおすすめする。
「DAZN BASEBALL」プランの視聴可能コンテンツ
- 春季キャンプ（2026年は9球団）
- 公式戦/交流戦ライブ・見逃し配信
- クライマックスシリーズライブ・見逃し配信
- ファーム公式戦(12球団の主催試合)
- Buzz Replay
- オリジナルコンテンツ/ドキュメンタリー、他
※広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除く
プロ野球春季キャンプ(一軍) 配信予定
- 横浜DeNAベイスターズ：期間：2月1日(日)～23日(月・祝) @宜野湾
- 読売ジャイアンツ：同：2月1日(日)～12日(木)@宮﨑、14日(土)～3月1日(日)@那覇
- 中日ドラゴンズ：同：2月1日(日)～24日(火) @北谷
- 東京ヤクルトスワローズ：同：2月1日(日)～26日(木) @浦添
- 福岡ソフトバンクホークス：同：2月1日(日)～3月3日(火) @宮崎
- オリックス・バファローズ：同：2月1日(日)～27日(金) @宮崎
- 東北楽天ゴールデンイーグルス：同：2月1日(日)～22日(日) @金武
- 埼玉西武ライオンズ：同：2月1日(日)～23日(月・祝) @日南
- 千葉ロッテマリーンズ：同：2月1日(日)～11日(水・祝) @都城、13日(金)～23日(月・祝) @糸満
※配信内容は変更または中止となる場合があります。最新情報はDAZN公式サイトをご確認ください。
「DAZN BASEBALL」プランの登録方法DAZN
- DAZN公式サイトの「DAZN BASEBALL」専用ページへアクセス
- 「今すぐメンバーになる」をタップ
- メールアドレスを入力
- 支払い情報を入力して登録が完了！
DAZN(ダゾーン)の支払い方法
DAZN視聴料金は以下の方法で支払うことができる。なお、年間視聴パスやアプリ内課金の場合は、基本月額料金と異なる場合があるので注意が必要となる。
DAZNの支払い方法は以下の通り。J:COM、JCTA加盟局経由での支払い方法にも対応している。
- 国内発行のクレジットカード、デビットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club）
- Paypal
- DAZNプリペイドカード
- DAZN年間視聴パス
- Apple ID（アプリ内課金）
- Amazon（アプリ内課金）
- Google Play（アプリ内課金）
- モバイルキャリア決済（Softbank、Y!Mobile、au、UQ Mobile。docomoは「DAZN for docomo 」加入者のみ利用可能）
- ケーブルテレビ（J:COM、JCTA加盟局）
DAZN(ダゾーン)の視聴方法/視聴可能端末
視聴可能端末
- スマートフォン（iPhone、Android）
- タブレット（iPadなど）
- パソコン（Windows、Mac）
- テレビ (スマートTV、PS5などのゲーム機、Amazon Fire TV)
他にも気になることがある場合は、 DAZN公式サイトのよくある質問ページ をチェックしてほしい。
DAZN BASEBALL関連情報
セ・パ12球団 最新試合日程・中継予定
|セ・リーグ
|パ・リーグ
|読売ジャイアンツ
|福岡ソフトバンクホークス
|阪神タイガース
|北海道日本ハムファイターズ
|横浜DeNAベイスターズ
|千葉ロッテマリーンズ
|広島東洋カープ
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|東京ヤクルトスワローズ
|オリックス・バファローズ
|中日ドラゴンズ
|埼玉西武ライオンズ